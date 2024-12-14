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Окупанти атакували FPV-дроном автомобіль "Укрпошти" на Миколаївщині: водій у важкому стані

Окупанти атакували автомобіль

Сьогодні, 14 грудня, російські війська влучили FPV-дроном в службовий автомобіль "Укрпошти", унаслідок чого важко поранено водія.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень росіяни з застосуванням FPV–дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти"", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок атаки поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.

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а всі думали, кацапня приперлася в Україну - цукерки дітям збраcивать?
ну як всі - шахтарьє так точно всі...
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14.12.2024 18:00 Відповісти
береш кайло - ідеш на забой...
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14.12.2024 18:09 Відповісти
 
 