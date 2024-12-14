У неділю, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги, - "Укренерго"
Упродовж дня неділі, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги впродовж дня.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Для побутових споживачів анонсовано такий графік:
- 08:00 - 14:00 - одна черга відключень;
- 14:00 - 17:00 - дві черги відключень;
- 17:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності будуть діяти з 08:00 до 22:00.
В "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Також споживачів закликали не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли за графіком з'являється світло.
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявили в "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...