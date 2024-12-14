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енергетика (2483) Укренерго (2578) відключення світла (1021)

У неділю, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги, - "Укренерго"

Вимкнення світла 15 грудня

Упродовж дня неділі, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги впродовж дня.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Для побутових споживачів анонсовано такий графік:

  • 08:00 - 14:00 - одна черга відключень;
  • 14:00 - 17:00 - дві черги відключень;
  • 17:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності будуть діяти з 08:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Також споживачів закликали не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли за графіком з'являється світло.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявили в "Укренерго".

Читайте також: У суботу світла буде менше. Відключення діятимуть 22 години для однієї та двох черг, – "Укренерго"
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14.12.2024 20:37 Відповісти
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15.12.2024 09:51 Відповісти
 
 