У неділю, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги, - "Укренерго"

Упродовж дня неділі, 15 грудня, світло вимикатимуть в одну-дві черги впродовж дня.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Для побутових споживачів анонсовано такий графік:

08:00 - 14:00 - одна черга відключень;

14:00 - 17:00 - дві черги відключень;

17:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності будуть діяти з 08:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Також споживачів закликали не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли за графіком з'являється світло.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявили в "Укренерго".

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