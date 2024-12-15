Після атак Ізраїлю Іран суттєво скоротив обсяги виробництва палива для балістичних ракет, - WP

Після осінніх ударів ізраїльської армії по Ірану, оборонний комплекс країни значно зменшив виробництво палива для своїх балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Зазначається, що наразі Іран здатен виготовляти достатню кількість палива лише для однієї ракети на тиждень. При цьому до атак Ізраїлю у жовтні, Іран міг виробляти достатньо твердого палива для двох нових балістичних ракет на день. Про це заявив виданню неназваний представник ЦАХАЛу.

У The Washington Post вважають, що у цей час Іран переживає "найнебезпечніший період" у своїй новітній історії. Оскільки проіранські сили зазнали суттєвих поразок у Газі, Лівані та Сирії. Крім того, значно ослаблена і система протиповітряної оборони країни ізраїльськими авіаударами.

Видання цитує ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, який цього тижня заявив, що метою ізраїльських атак було послаблення Ірану та посилення Ізраїлю.

"Удари 26 жовтня створили "вікно можливостей" для подальших дій проти Ірану до того, як Тегеран зможе розробити ядерну зброю", - зазначив Галант.

The Washington Post зазначає, що ізраїльські атаки були спрямовані на ключові елементи іранської програми балістичних ракет. Зокрема, знищені всі змішувальні установки, які використовуються для виробництва твердого палива, необхідного для ракетних сил Ірану.

Це призведе до того, що Іран протягом наступних двох років не зможе суттєво поповнити свій обмежений арсенал балістичних ракет, вважають ізраїльські чиновники.

Проте у видання не виключають, що така слабкість може спонукати Тегеран активізувати зусилля зі створення ядерної зброї, розглядаючи її як засіб стримування противників, яких не вдасться зупинити іншими способами.

"Іран володіє достатніми запасами палива для створення ядерної бомби, проте, за оцінками американських експертів, для розробки боєголовки, яку можна було б розмістити на балістичній ракеті далекого радіусу дії, знадобиться ще кілька місяців.

Серед усіх конфліктів, які можуть стати викликом для обраного президента США Дональда Трампа, конфронтація між Ізраїлем та Іраном - може бути найбільш нагальною і небезпечною", - вважають аналітики.

Та зазначають, що подальші дії США щодо послабленого Ірану визначатиме Трамп. Серед можливих сценаріїв - або переговори щодо нової обов’язкової ядерної угоди, або, у разі їхнього провалу, застосування рішучих військових заходів.

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