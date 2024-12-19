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Рашисти завдали ракетного удару по Куп’янщині: 3 людей загинули, ще 3 дістали поранення (оновлено)

Росіяни обстріляли Куп’янський район, є загибла

Російські війська обстріляли Куп'янський район Харківщини, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік - отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу Дворічної також одна жінка дістала поранення, госпіталізована до лікарні.

Також дивіться: РФ обстріляла освітній заклад у центрі Херсону. ВIДЕО

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше в Нацполіції повідомили: "19 грудня близько 15:00 військові росії завдали удару по населеному пункту в Куп’янському районі. За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог застосував проти цивільних мешканців ракету "Іскандер-М". 

Станом на 16:55 відомо про шістьох постраждалих. Одна цивільна жінка дістала не сумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу, також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних мешканців селища дістали поранення".

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Також читайте: Удар РФ по Циркунах: чотири людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28449) Харківська область (786) Куп’янський район (161) Шевченкове (1) Дворічна (17) війна в Україні (3858)


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За каждого убитого украинца должно сдохнуть несколько кацапов
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19.12.2024 16:09 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. На думку нашого лідора вмирати під час обстрілів повинні тільки наші люди.
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19.12.2024 17:27 Відповісти
 
 