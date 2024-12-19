В Орбана "занадто теплі" відносини з Путіним. У нього немає мандату на перемовини, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не розмовляв із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене не було розмови із прем'єр-міністром Угорщини. Я думаю, що це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, коли ми про це дізнаємось зі ЗМІ.

У прем'єр-міністра Угорщини, при всій повазі до угорців, до відношення Угорщини до українських біженців, але у пана прем'єра немає ніякого мандату на перемовини", - сказав президент.

За словами Зеленського, в Орбана та Путіна "занадто теплі" відносини, щоб "ставити Путіна на місце".

"Мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Нам потрібна підтримка", - зазначив глава держави, додавши, що ініціативи Орбана більше схожі на політичний піар.

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Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

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