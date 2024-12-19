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Новини Війна
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В Орбана "занадто теплі" відносини з Путіним. У нього немає мандату на перемовини, - Зеленський

Зеленський не розмовляв із Орбаном

Президент Володимир Зеленський не розмовляв із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене не було розмови із прем'єр-міністром Угорщини. Я думаю, що це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, коли ми про це дізнаємось зі ЗМІ.

У прем'єр-міністра Угорщини, при всій повазі до угорців, до відношення Угорщини до українських біженців, але у пана прем'єра немає ніякого мандату на перемовини", - сказав президент.

За словами Зеленського, в Орбана та Путіна "занадто теплі" відносини, щоб "ставити Путіна на місце".

"Мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Нам потрібна підтримка", - зазначив глава держави, додавши, що ініціативи Орбана більше схожі на політичний піар.

Також читайте: Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню, приймай її або відмовляйся"

Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

Також читайте: Орбан не має важелів впливу на Путіна, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (2276) Зеленський Володимир (23815) Віктор Орбан (555) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+5
Мандат на перемовини в єрмака
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19.12.2024 16:13
+3
Так так, пане зеленський, ми пам'ятаємо ваш виступ в Юрмалі. А чому ви вирішили евс ще раз нагадати текст свого виступу?
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19.12.2024 16:21
+3
такі ж відносини з трампом
трійка пристаркуватих збоченців
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19.12.2024 16:23
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Мандат на перемовини в єрмака
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19.12.2024 16:13 Відповісти
Так так, пане зеленський, ми пам'ятаємо ваш виступ в Юрмалі. А чому ви вирішили евс ще раз нагадати текст свого виступу?
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19.12.2024 16:21 Відповісти
Значок копирайта хорошо виден или мне его выделить жирным шрифтом?
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19.12.2024 16:30 Відповісти
Жарт не зайшов .... Ну то й Бог з ним.
Жарт, це по-вашому "шутка".
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19.12.2024 16:33 Відповісти
Ти би свій прапор виставляв, юмор у тебе за поребриком тхне
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19.12.2024 16:36 Відповісти
Крайніх знайшов, а сам мабуть уже в позу встав. Своїх зустрічати збираєшся. Знайомий розповідав, як солдати ху...лостану пристрелили такого москаля, який з радістю їх зустрів, але було у нього мало горілки і зовсім не було стекломоя, не кажучи про бояришнік.
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19.12.2024 16:52 Відповісти
Теплі відносини - тому що Орбан у теплій ванні ... до 31.12.2024
А газ відключимо?
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19.12.2024 16:16 Відповісти
Орбан такии собі "човник" між Китаєм - рашкою і вже Трампом
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19.12.2024 16:18 Відповісти
Збирач податків, а вірніше подачек
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19.12.2024 16:34 Відповісти
Ну, треба визнати, адекватна відповідь. Хоч це «перемирʼя» разом з йовбиком змито на обробку в належне місце.
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19.12.2024 16:19 Відповісти
Саме так, у нього нема, а у тебе, прострочений, є такий мандат?
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19.12.2024 16:20 Відповісти
якщо в орбана є ***** (т) від ***** - то це дуже-дуже гарний привід послати ту манду *****.
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19.12.2024 16:20 Відповісти
такі ж відносини з трампом
трійка пристаркуватих збоченців
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19.12.2024 16:23 Відповісти
Саме це і я хотів написати.
Але звісно ж Зеле за це краще мовчати...
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19.12.2024 18:52 Відповісти
Та які стосунки можуть бути у х...ла з рабом. Раб за подання буде робитиме все що йому накажуть. Він давно між країною і особистим збагаченням вибрав останнє.
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19.12.2024 16:30 Відповісти
А якщо Орбану мандат Трамп надасть, наскільки глибокий буде поклон?
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19.12.2024 16:45 Відповісти
Астанавітє Вітю та дайте пістюлєй!!!
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19.12.2024 17:41 Відповісти
 
 