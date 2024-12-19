Британія розглядає можливість розширення тренувальної місії для ЗСУ, - Гілі

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про можливість розширення тренувальної місії для ЗСУ на територію України.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні полегшити доступ українців до навчання, і ми повинні працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати і мобілізувати більше новобранців", - підкреслив Гілі.

На запитання, чи можливе проведення навчань у самій Україні, міністр відповів: "Ми будемо шукати, де тільки зможемо, щоб задовольнити те, що хочуть українці. Це вони воюють".

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Наразі Британія проводить тренування українських військових переважно у своїй країні, проте цей процес є ресурсозатратним. Міністр також наголосив на критичності поточного періоду війни та необхідності посилення тиску на Росію.

Крім того, Джон Гілі передав українському міністру оборони Рустему Умєрову план із п'яти пунктів для зміцнення підтримки України. Серед заходів - збільшення кількості тренованих військових, надання нового озброєння, фінансова допомога та підтримка оборонної промисловості.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про військову допомогу Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Пакет міститиме катери та безпілотники для ВМС, а також засоби ППО, РЕБ і запчастини.

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