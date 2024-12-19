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Новини
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У Міноборони розповіли, яке грошове забезпечення отримують поранені військовослужбовці. ІНФОГРАФІКА

виплати пораненим військовим

Міністерство оборони України розповіло, яке грошове забезпечення отримують військовослужбовці ЗСУ під час лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн. Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль.

Також виплачуються у розмірі місячного грошового забезпечення:

  • грошова допомога на оздоровлення на відповідний рік;
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини.

Якщо військовий безперервно перебуває на лікуванні понад чотири місяці (але не більше 12), грошове забезпечення виплачується на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування.

Виплата грошового забезпечення після чотирьох місяців (але не більше ніж за 12 місяців поспіль) безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров'я здійснюється на підставі наказів командира військової частини, підготовлених підрозділом, що відповідає за ведення обліку особового складу.

виплати пораненим під час лікування

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони назвали види та розміри грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Також пораненим військовослужбовцям, які визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі (далі – двомісячний період).

Після перебування в розпорядженні понад два місяці та до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

Міноборони про виплати пораненим

Також читайте: Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу військових у ЗСУ

Автор: 

виплати (1041) Міноборони (7361) поранення (2802) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+16
А що тут розказувати? 800 гривень, виведення позаштат, і пендаля під сраку - ось такий цікавий соцпакет підготувала для кожного патріота наша чудова, незалежна і вільна країна...
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19.12.2024 20:39
+6
Допомога пораненим повинна бути на рівні допомоги депутату на оздоровлення + на житло у Києві. Все, амінь !
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19.12.2024 20:46
+5
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19.12.2024 20:55
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А що тут розказувати? 800 гривень, виведення позаштат, і пендаля під сраку - ось такий цікавий соцпакет підготувала для кожного патріота наша чудова, незалежна і вільна країна...
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19.12.2024 20:39 Відповісти
не поза штат а в резервну роту
і якщо тяжке поранення то будеш у штаті резервної роти до звільнення
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19.12.2024 21:08 Відповісти
Допомога пораненим повинна бути на рівні допомоги депутату на оздоровлення + на житло у Києві. Все, амінь !
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19.12.2024 20:46 Відповісти
+ ще квартиру в Києві за 20 000 000 грн як заступникам командира однієї із військових частин...
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19.12.2024 20:54 Відповісти
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19.12.2024 20:55 Відповісти
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19.12.2024 21:07 Відповісти
Нууу, якщо каже моо то ми віримо, як і в мільйон дронів..
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19.12.2024 21:09 Відповісти
Вони ж ризикують своїм життям, і вони мають отримувати відповідну компенсацію
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19.12.2024 21:43 Відповісти
Брехня, платять 2 місяця потім 700 грн в місяць. 25 брігада
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19.12.2024 21:50 Відповісти
В июле прошлого 23 г лежал в кардиохирургии на замене кардиостимулятора. Лежали в палате военные, 4 сменилось пока меня выписали. Был один офицер лётчик транспортной авиации. За него не вспомню. Рядовые получали с их слов 860гр в месяц. Но операции им делали бесплатно. Мне операционные расходы обошлись с покупкой лекарств 17 тыс гр. Сам кардиостимулятор обошёлся бесплатно, институт их получил как помощь от ООН кажись. Но простые и срок батареи 8 лет. А стоял американец ,,Витатрон,, выхаживает 15 лет. Военные жаловались на то, что их не отправляли лечиться в свои места жительства. Хотя бы в обл центры. Никто не приходил к ним, и деньги часто опаздывали. Само собой народ гражданский покупал и угощал едой, фруктами, сигаретами итд. Хотя лежали почти все пенсы.
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19.12.2024 22:31 Відповісти
"У Міноборони розповіли..."
Вчителям теж розповідали про $4 000...
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20.12.2024 09:52 Відповісти
 
 