Відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України, відновлення займе близько 2 тижнів, - Стефанішина
Відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
Про це написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - розповіла вона.
За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.
За словами віцепрем'єрки, в першу чергу будуть відновлені:
- Державний реєстр актів цивильного стану громадян
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня.
"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", - пояснила Стефанішина.
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В них до речі є теж міністерство ціфри , якого нема наприклад у ЕС
Не зупиняйтеся.
Бо за словами Федорова
"Роль кібербезпеки дуже перебільшена".
Причому, вже не вперше саме щодо Дії.
А тепер ще й до банківських даних.
https://legalinform.org/news/chiya-diya-mintsifra-dp-epam-chi-fsb-ternistij-shlyah-u-poshukah-pravdi/
все оцифровались и подкєшбєчились?
хвьодоров, срочно срочно випускай додаток єДірка
Де ще на державних посадах тримають міністрів які які проходять в судах по корупційним справам не в якості свідків, а в якості обвинувачених?
Системна операція дуже великого масштабу. Яка нанесла гігантський удар по нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні. "Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с) еге ж.
Ступінь трешаку - ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там - приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.
Тут - мова про сраних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я хз, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.
Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі - в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.
Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.
Ще раз - ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.
Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила ВСЯ ІНФА по будь-якому громадянину, включаючи і співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
Цікаво - чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?»
Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів XakNet Team.
Вони опублікували повідомлення у телеграмі, в якому стверджують, що викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися в Польщі.
Вони розповіли, що атакували сервіси державного підприємства "Національні інформаційні системи". А потім в результаті атаки на "НАІС" вийшли в інфраструктуру з даними міністерства юстиції України.
Попередня найбільша кібератака на українські урядові сайти сталася за тиждень до початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді хакери атакували сайт уряду, окремих міністерств і сайт застосунку "Дія".
Служба безпеки України заявила про ознаки причетності спецслужб росії до кібератаки."
Відновлення даних, як вбачається, буде злійснюватись держреєстраторами/нотаріусами на підставі оригналів документів на паперових носіях, які громадяни мали б занести в рєстраційні/ЦНАП/нотар/контори, щоби не втратити свою власність.
те саме відбувається - коли ти будеш "актуалізувати дані" в ПриватБанку!
після фоток паспорта і введення сум.. які по твердженню оператора "ні на що невпливають" - то для чого запитуєте????..
брехуни срані..
то опісля тебе попросить... підтвердити цю АНКЕТУ з твоїми даними (які в них вже є, оскільки це паспортні дані коли ти відкривав рахунок у Приваті.. то тепер вони вимагають актиалізувати.. тоюто підтвердити їх дійсність.. щось на кшталт "оновити дані в тцк",).. - то ти маєш надати потім ЗГОДУ на те, що якісь невідомі Отримувачі будуть мати доступ до фінансових справ та рахунків твоїх по цій "банківській таємниці"....
ну, тобто як триндів мені виконавець дурних наказів типу "оператор".. це ні, не твій сусід - як я саркастично тролив, а від "офіційних запитів" наприклад від "правоохоронних органів".. а ще плюс даєш згоду на доступ третіх осіб.. з США!!!. На питання "де там таке сказано" що Отримувач - це саме "правоохоронні органи", і на чкій підставі ви їм будете розкривати "таємницю"..
то триндить що " ну це типу мається на увазі"..
зрозуміли , як це працює?
Я йому кажу "чого це мене ставлять в залежне положення і положення умов.. чому це я повинен надавати згоду на відкриття моїх даних третім невідомим особам, і згоду на вашу непотрібну нікому рекламу, - тільки тому що ВАМ захотілось, а не мені - актиалізувати мої дані? от я предоставив ті самі дані що і раніше були.. окей, я зробив.. чому це я тепер щоби користуватись рахунком, карточкою і т.п.. - то маю погоджуватись на односторонні невигідні мені умови"???
відповідь проста "можете не погоджуватись але коли настане термін .. ви не зможете користуватись банком, будете обмежені"..
гроші мої теж будуть не вдоступі, уроди "від влади"??