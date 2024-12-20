Відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України, відновлення займе близько 2 тижнів, - Стефанішина

Відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Про це написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - розповіла вона.

За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.

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За словами віцепрем'єрки, в першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивильного стану громадян

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

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Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", - пояснила Стефанішина.