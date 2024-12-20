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Новини
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Відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України, відновлення займе близько 2 тижнів, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Про це написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - розповіла вона.

За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.

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За словами віцепрем'єрки, в першу чергу будуть відновлені:

  • Державний реєстр актів цивильного стану громадян
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

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Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", - пояснила Стефанішина.

Автор: 

держреєстр (35) Мін’юст (1591) хакер (1347) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) кібератака (407)


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Топ коментарі
+20
"цифровизация" это пара минут оффлайн максимум. а "два тижні" - это дно и признание того, что все поломали. а если прям "все" то очевидно через хФедорова с его "дией" которая лезла во все реестры и имела все доступы.
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20.12.2024 01:36
+20
А ви реєструйтеся на нацкешбек та заради тисячі у Дії.
Не зупиняйтеся.

Бо за словами Федорова
"Роль кібербезпеки дуже перебільшена".
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20.12.2024 01:37
+19
Ну так це ж воно і є - діра доступу до держреєстрів.
А тепер ще й до банківських даних.
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20.12.2024 01:54
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Знову продавці непотрібу та колектори дзвінками зає.... буть...
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20.12.2024 01:31 Відповісти
"цифровизация" это пара минут оффлайн максимум. а "два тижні" - это дно и признание того, что все поломали. а если прям "все" то очевидно через хФедорова с его "дией" которая лезла во все реестры и имела все доступы.
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20.12.2024 01:36 Відповісти
А якщо згадати що Дію писали сумісно з росіянами І взагалі я вважаю, що Дію робили під росіян , щоб накрити усю Україну одразу
В них до речі є теж міністерство ціфри , якого нема наприклад у ЕС
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20.12.2024 01:56 Відповісти
А ви реєструйтеся на нацкешбек та заради тисячі у Дії.
Не зупиняйтеся.

Бо за словами Федорова
"Роль кібербезпеки дуже перебільшена".
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20.12.2024 01:37 Відповісти
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20.12.2024 09:49 Відповісти
Ну от тепер є реальні кейси.
Причому, вже не вперше саме щодо Дії.
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20.12.2024 10:45 Відповісти
В Украине дохера талантливых программистов, но набрали дебилов за еду, которые готовы делать все что хочет начальство - итог система дырявая.
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20.12.2024 01:39 Відповісти
если ты сидишь в бочке с керосином, то жонглировать там зажженными факелами - идея изначально тупая. и никакие "талантливые тренеры" тут не помогут, ну, минутой дольше, результат - тот же.
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20.12.2024 01:44 Відповісти
А чім Федоров займається - реєстраціей шлюбів через Дію ?
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20.12.2024 01:52 Відповісти
Ну так це ж воно і є - діра доступу до держреєстрів.
А тепер ще й до банківських даних.
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20.12.2024 01:54 Відповісти
Згодна.
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20.12.2024 01:57 Відповісти
От про "діру" можна детальніше?)
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20.12.2024 02:40 Відповісти
https://www.facebook.com/bovvlad/posts/4847356895314018
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20.12.2024 03:08 Відповісти
«За нашою інформацією - Мінцифра також домовилася з EPAM про його подальшу участь у новій перспективній темі освоєння мільярдів на переписі населення у 2022-2023 роках в Україні, з подальшою спробою переобрання на другий термін Володимира Зеленського зі «слугами народу» через проведення електронних виборів в «Дії»»

https://legalinform.org/news/chiya-diya-mintsifra-dp-epam-chi-fsb-ternistij-shlyah-u-poshukah-pravdi/
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20.12.2024 03:11 Відповісти
Браво! 👏
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20.12.2024 13:21 Відповісти
Обіцялка світлого майбутнього від ЗЄ.
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20.12.2024 01:53 Відповісти
знову найвеличніша наймасштабніша історична подія зеленского.
все оцифровались и подкєшбєчились?
хвьодоров, срочно срочно випускай додаток єДірка
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20.12.2024 02:29 Відповісти
Та патч - єПрезерватив
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20.12.2024 02:42 Відповісти
..за две недели можно дофига чего успеть.. спрятать недвигу например..
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20.12.2024 03:35 Відповісти
А як з є-виборами? Зламають и фсб-ляльку врулять?
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20.12.2024 04:15 Відповісти
Просто треба було запросити фахівців: Джимма Керрі та Едді Мерфі.
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20.12.2024 05:37 Відповісти
В нас повний комплект. Ще і американцям допоможуть. Квартал95, Лисий, Юзік з пікаловим вештаються без діла.
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20.12.2024 07:42 Відповісти
Цей випадок підтвердження того, що в країні хаос та безлад. Якби кожен займався своїм: державним управлінням фахівці, кібербезпекою дійсно специ, при чому під контролем держави, соррі Україна , дівчатка легкої поведінки займалися своїм у борделях, вори займали своє місце у тюремній ієрархії на нарах, то й результат був би іншим. А так чого очікувати від дівчаток у дипломатичному корпусі, ворів при владі, яка давно усунула дійсно фахівців від розбудови України. Та й яка може бути при цьому розбудова: країною керують кроти, невігласи, шлюхи.
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20.12.2024 06:40 Відповісти
Ольга Стефанішина вероятность найти бэкап баз реестров рассчитывает так же, как и вероятность встречи с динозавром?
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20.12.2024 06:44 Відповісти
Вірно хтось сказав. Поставити Стефанішину у позу та пустити по колу всім бажаючим. За такий "кіберзахист" даних.
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20.12.2024 07:01 Відповісти
Вчера заявляли до конца дня! Сегодня две недели! Хакеры заявили, что все скачали, а инфу на серверах основных и резервных уничтожили. Раз после дня ремонта заговорили про недели, значит хорошо ломанули реестры.
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20.12.2024 06:50 Відповісти
Держава у смартфоні, *****.
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20.12.2024 07:07 Відповісти
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20.12.2024 07:22 Відповісти
Хто ще забув зареєструватися в Дії?
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20.12.2024 08:26 Відповісти
Так, що тепер мудрий нарід бомжі?
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20.12.2024 08:31 Відповісти
Діждалізатори хренові.Зібрали всі дані з населення і рашка їх взломали. Хто б міг подумати?! Чи можливо якраз на замовлення рашки і збирали дані?
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20.12.2024 08:33 Відповісти
На замовлення раші влаштовують в країні хаос.
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20.12.2024 08:38 Відповісти
На те схоже
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20.12.2024 08:47 Відповісти
Зараз ДІЯ солоденька: 9 млн вкраїнчиків зв 1000 гривень відмовилися від банківської таємниці. Мечта крадія даних - абсолютно усі данні людини в одному місці.
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20.12.2024 08:39 Відповісти
Було б дивно аби було все недосяжно для кіберзлочинців. А так нова нормальність - керовпний хаос.
Де ще на державних посадах тримають міністрів які які проходять в судах по корупційним справам не в якості свідків, а в якості обвинувачених?
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20.12.2024 09:07 Відповісти
https://www.facebook.com/BogdanButkevych «Судячи з того, що написала щойно віце-прем*єрка Стефанішина про час відновлення - до 2 тижнів - рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі. Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.

Системна операція дуже великого масштабу. Яка нанесла гігантський удар по нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні. "Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с) еге ж.

Ступінь трешаку - ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там - приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.

Тут - мова про сраних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я хз, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.

Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі - в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.

Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.

Ще раз - ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.

Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила ВСЯ ІНФА по будь-якому громадянину, включаючи і співробітників спецслужб, військових, волонтерів...

Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.

Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.

Цікаво - чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?»
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20.12.2024 09:34 Відповісти
версия 2: зелёные мрази стирают следы своей продажной воровской власти
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20.12.2024 10:35 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7ve1298ndgo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_type=web_link&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=7E10C0DE-BEA4-11EF-9BD8-************&at_campaign_type=owned&at_ptr_name=twitter&at_medium=social&at_bbc_team=editorial @ "Хто здійснив хакерську атаку?

Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів XakNet Team.
Вони опублікували повідомлення у телеграмі, в якому стверджують, що викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися в Польщі.
Вони розповіли, що атакували сервіси державного підприємства "Національні інформаційні системи". А потім в результаті атаки на "НАІС" вийшли в інфраструктуру з даними міністерства юстиції України.
Попередня найбільша кібератака на українські урядові сайти сталася за тиждень до початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді хакери атакували сайт уряду, окремих міністерств і сайт застосунку "Дія".
Служба безпеки України заявила про ознаки причетності спецслужб росії до кібератаки."
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20.12.2024 10:46 Відповісти
Схоже, що після цієї диверсії дані державних реєстрів є дискредитованими і не можуть використовуватись в цивільно-правових відносинах.
Відновлення даних, як вбачається, буде злійснюватись держреєстраторами/нотаріусами на підставі оригналів документів на паперових носіях, які громадяни мали б занести в рєстраційні/ЦНАП/нотар/контори, щоби не втратити свою власність.
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20.12.2024 10:52 Відповісти
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20.12.2024 10:56 Відповісти
Хтось зсередини провернув маштабну диверсію.
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20.12.2024 12:07 Відповісти
расстрелять, нах@@й! (c)
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20.12.2024 12:45 Відповісти
Русский Алкаш я тобі більше скажу!
те саме відбувається - коли ти будеш "актуалізувати дані" в ПриватБанку!
після фоток паспорта і введення сум.. які по твердженню оператора "ні на що невпливають" - то для чого запитуєте????..
брехуни срані..
то опісля тебе попросить... підтвердити цю АНКЕТУ з твоїми даними (які в них вже є, оскільки це паспортні дані коли ти відкривав рахунок у Приваті.. то тепер вони вимагають актиалізувати.. тоюто підтвердити їх дійсність.. щось на кшталт "оновити дані в тцк",).. - то ти маєш надати потім ЗГОДУ на те, що якісь невідомі Отримувачі будуть мати доступ до фінансових справ та рахунків твоїх по цій "банківській таємниці"....
ну, тобто як триндів мені виконавець дурних наказів типу "оператор".. це ні, не твій сусід - як я саркастично тролив, а від "офіційних запитів" наприклад від "правоохоронних органів".. а ще плюс даєш згоду на доступ третіх осіб.. з США!!!. На питання "де там таке сказано" що Отримувач - це саме "правоохоронні органи", і на чкій підставі ви їм будете розкривати "таємницю"..
то триндить що " ну це типу мається на увазі"..
зрозуміли , як це працює?
Я йому кажу "чого це мене ставлять в залежне положення і положення умов.. чому це я повинен надавати згоду на відкриття моїх даних третім невідомим особам, і згоду на вашу непотрібну нікому рекламу, - тільки тому що ВАМ захотілось, а не мені - актиалізувати мої дані? от я предоставив ті самі дані що і раніше були.. окей, я зробив.. чому це я тепер щоби користуватись рахунком, карточкою і т.п.. - то маю погоджуватись на односторонні невигідні мені умови"???
відповідь проста "можете не погоджуватись але коли настане термін .. ви не зможете користуватись банком, будете обмежені"..
гроші мої теж будуть не вдоступі, уроди "від влади"??
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21.12.2024 05:42 Відповісти
 
 