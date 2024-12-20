Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Деснянському районі

Вночі 20 грудня російські загарбники атакували Київ безпілотниками. На столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Мрочко

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Зранку 20 грудня у Києві о 6:35 знову оголошено повітряну тривогу.

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