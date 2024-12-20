Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в січні 2025 року

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови зі своїм португальським колегою Нуну Мелу.

"У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн". Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", – зазначив Умєров.

Що таке Рамштайн?

Зустрічі у форматі Рамштайн – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу.

Основна мета Рамштайну – обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни.

Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни.

Чому саме Рамштайн? Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Нагадаємо, же у лютому 2025 року може відбутися "культурний Рамштайн", спрямований на збереження української культурної спадщини та національної ідентичності. У ньому можуть взяти участь міністри культури європейських країн та країн G7.

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