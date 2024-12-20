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"Успенівський мішок" для ЗСУ в Донецькій області: вийти змогли не всі, - DeepState

Російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що  наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного "мішка". Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю.

"Також проводяться атаки в районі Зеленівки. Тут кацапи застосовують активно техніку та піхоту, закидаючи її як можна ближче до лінії зіткнення, там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування. На цій ділянці ціль така ж сама - Андріївка, до якої вони намагаються пробратися через Костянтинопіль.

Сподіваємося, на цей раз увагу будуть звертати саме на фланги, які минулого разу призвели до утворення "Успенівського мішка"", - додають аналітик DeepState.

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Автор: 

Донецька область (8453) бойові дії (3799) Волноваський район (208) Покровський район (565) Трудове (3) Зеленівка (11) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+41
Два місяці робився "Успенівськии мішок" -- кому там з командуваня повилазило?
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20.12.2024 08:18
+34
Що значить мішок
Уже не котел. Бо тільки про іловайськ звикли волати. В зебіла чи не щомісяця котли, мішки, цілі міста здає з людьми
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20.12.2024 08:21
+32
От підари командири. Зараз кацапи розтріляють полонених. А лубок буде бігати кричати а хрипате довбойоб попіаритися та зніме ввдосік.
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20.12.2024 08:15
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та звертають увагу на фланги, не потрібно цього дешевого популізму, просто є велика різниця в силах і засобах
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20.12.2024 08:14 Відповісти
Так звертають увагу, що "мішки" закриваються разом з солдатами. Розказуйте ці казки бабусям в під'їзді.
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20.12.2024 08:21 Відповісти
Як би звертали то мішків не було,а про сили та засоби будеш бомжу біля метро розповідати,після того як бидломарафон подивишся.
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20.12.2024 08:23 Відповісти
Цей Oleksiy Tym -давнішній 73/43%зебіл. адепт колишнього секретута Данілова
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20.12.2024 08:34 Відповісти
Мін немає,а люди не залізні
......
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20.12.2024 09:02 Відповісти
Хто має звертати увагу на фланги?
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20.12.2024 09:05 Відповісти
Найвеличніший Генерал Найвеличнішого Боневтіка I.
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20.12.2024 09:43 Відповісти
про начало "окружения" было известно месяц назад - какого хрена сырский и зе-лупень ничего не делали???
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20.12.2024 09:57 Відповісти
усі сили та засоби на курщині
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20.12.2024 10:11 Відповісти
на курорті і зовсім не займаються знищенням ворога ?
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20.12.2024 10:39 Відповісти
От підари командири. Зараз кацапи розтріляють полонених. А лубок буде бігати кричати а хрипате довбойоб попіаритися та зніме ввдосік.
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20.12.2024 08:15 Відповісти
У той мішок би самого Зелю разом із Дермакоа і всім зеленим лайном
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20.12.2024 09:07 Відповісти
Суки
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20.12.2024 08:15 Відповісти
Два місяці робився "Успенівськии мішок" -- кому там з командуваня повилазило?
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20.12.2024 08:18 Відповісти
Наший найвеличніший полководець, який возомнив себе бонапартом, звільняє всіх хто говорить про проблеми у війську чи на полі бою. У нього не може бути поразок або котлів. Тому вони стаються тихо в ніхто не робить нічого, щоб їх спинити, бо йде швидкий відбір без характерних командирів. Шкода бійців.
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20.12.2024 08:32 Відповісти
Можливо і хтось бачив, але Найвєлічайший Боневтік Потужний зробив так, що всі мовчать і чують тільки його тупі з найтупіших команд, бо воно вирішило погратися в командира, який уявив себе генералісімусом. Головне, що немає Залужного і 16 генералів Генштабу, які раніше не погоджувалися з його тупими рішеннями.
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20.12.2024 08:52 Відповісти
А зелена мерзота до виборів готується(
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20.12.2024 08:20 Відповісти
Так ***** велів. Йому треба легітимна влада в Україні, щоб підписала капітуляцію, яку би ніхто не оспорив
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20.12.2024 08:22 Відповісти
Погоджуюся, але для підписання капітуляції в Україні є легітимна влада - це Верховна Рада. Стаття 83. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України....
Що стосується Президента, то є рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України.
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20.12.2024 10:57 Відповісти
Що значить мішок
Уже не котел. Бо тільки про іловайськ звикли волати. В зебіла чи не щомісяця котли, мішки, цілі міста здає з людьми
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20.12.2024 08:21 Відповісти
Буде повне знищеня тих кого зеленский залишив в оточені. Оленівці продовжуються. Але чомусь без кв95 - а **** ж казала з сцени - ми б всі загинули, але крим не віддали. Вже стіки можливістей і жодного разу. Тварина кончена.
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20.12.2024 08:21 Відповісти
У кв- 95 немає часу на таку фігню,вони до концертів готуються,увесь грудень розписаний,війна та воювати то для мудрого наріду.
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20.12.2024 08:26 Відповісти
чергове "посилення" позицій України перед "миром"
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20.12.2024 08:22 Відповісти
"хай це буде на совісті тих, хто відповідальний..."
Нас совісті не буде, бо у них немає совісті, там вже почепили собі нові ордени та медалі.
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20.12.2024 08:22 Відповісти
Поверніть Залужного вже.... Слава Україні !!!
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20.12.2024 08:28 Відповісти
Брехливий ухилянт Ростислав, свіжозліплений на Цензорі, бреше і не кривиться, як заправський зебіл.
Під чиїм командуванням звільнили Херсон, Київщину, Житомирщину і купу інших територій в 2022 році?
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20.12.2024 09:01 Відповісти
А он желает возвращаться?Вкусно есть и пьет,дает небедным украинским студиозусам конференции,ракеты не летают,жена и дети в безопасности;опять же Англия,заграница как ни как.Если случится самое страшное(кацап захватит Украину)-то он все равно будет в мармеладе,бедствовать не будет.
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20.12.2024 09:11 Відповісти
Зробили_разом із Зе?
ХавайТє!
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20.12.2024 09:32 Відповісти
Не він рішав коли його убирали, не йому рішати повертатись. В нас є Найвеличніший! Ось хто рішає та через кого гинуть бійці у "мішках"
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20.12.2024 09:33 Відповісти
А он вообще ничего не решал,ни разу не возразил против решений ОПы,а после того как открестился от Червинского-то кто он,как не такой же "зеленый"?
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20.12.2024 12:04 Відповісти
Навіщо ти брешешь? В нього як у військовозобов'язаного є права та обов'язки. Ти мабуть чекав від генерала, що він підніме бунт чи щось подібне. А йому треба було спасати країну. І про Червінського ти теж збрехав. Він дав покази для суда за Червінського, був в числі тих, хто пропонував випустити його під особисте зобов'язання. Тобто чи то твоя необізнаність, чи то твоя брехливість, але висновок один - "працюєш" ти тут за копійку і неважливо хто тобі платить ці іудині гроші. Але більш схоже на ************ гонца
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21.12.2024 10:30 Відповісти
Він з власного бажання пішов?
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20.12.2024 10:09 Відповісти
Негідникам на Банковій не подобалися притомні офіцери в управлінні. Замінили на некомпетентних нікчем та жополизів на чолі з творожніковим.
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20.12.2024 08:34 Відповісти
Вже не перший раз таке...не другий....не третій... Доки це буде продовжуватися? Доки командувати будуть у#бани та покидьки?
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20.12.2024 08:32 Відповісти
Закони не дозволяють змінити некомпетенте або навіть умисно шкідливе вище військово-політичне керівництво.
А самі вони не збираються йти.
Будуть триматися до останнього українця та останнього квадратного метра України.
Ось і думайте доки це все буде продовжуватися і які можливі варіанти для покращення ситуації.
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20.12.2024 08:42 Відповісти
Це ще раз підтверджує неспроможність як Зеленського так Сирського і Умерова захищати країну ,хтось про рейтинги думає ,хтось взагалі далекий від військових справ.
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20.12.2024 08:36 Відповісти
ще з тиждень тому було очевидно, яка доля чекає той апендицит враховуючи динаміку подій і "вчОность" продуманих здавачів-мародерів активів Донбасу, воєнних і цивільних (звісно, хіба що у майженералів Зєлі-Підєрмачної був план.. але "прикольний" план схоже не переводиться тільки у Найвеличнівшивого)..
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20.12.2024 08:39 Відповісти
Відповідальних в окопи
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20.12.2024 08:47 Відповісти
Нехай ідуть і проривають цей мішок.
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20.12.2024 09:11 Відповісти
На якій нахрін совісті? Звідки у мавп совість?
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20.12.2024 08:49 Відповісти
на совісті це як??? все сьогодні є з артилеріїї...ракети свої маємо... то все таки ка...апня закриває мішки.. але чому не вивели військових, ?? війна все спише....
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20.12.2024 09:01 Відповісти
Пихатому піжону Сирському, любителю фотосесій в бліндажах, варто підписатись на DeepState і хоча б звідти бачити ситуацію на фронті.
Якщо це взагалі його цікавить.
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20.12.2024 09:04 Відповісти
На Донбасі DeepState фіксує оточення підрозділів ЗСУ, з яких "не всі бійці встигли вийти".
Хтось чув, щоби "слуґі" про це говорили в парламенті? Якусь Безуглу призначили головою ТСК з криками "Іловаайськ!"?
Ні, вони кричать "Ганьба" Порошенку, лають "порохоскот", всі танцюють... (с)
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20.12.2024 09:14 Відповісти
Зате просирського бережуть на посаді, дуже цінній кадр...
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20.12.2024 09:28 Відповісти
коли щодня читаєш про "мішки", втрати десятка сіл і мабудь разом з ними сотні бійців -то починаєш розуміти чому нарід форсує Тису..
Але ж всім байдуже - зараз головна тема в країні то обговорення допису головнокомандувача де путіна назвав довбойобом
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20.12.2024 09:38 Відповісти
Знову ці кляті мішки, котли...
І саме страшне, що зе-чмо про це і не згадає, скоріше за все...
Господи, бережи наших воїнів!
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20.12.2024 09:43 Відповісти
Тактика і стратегія "ЗАГОНЕМО СЕБЕ В ПАСТКУ" в котре продемонструвала свою ефективність і не вперше. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Солєдар, Бахмут, Авдієвка..., ..., ... Один раз це випадковість, двічі збіг, тричі це законормерність.
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20.12.2024 09:52 Відповісти
Почєму молчіт бєзумная?
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20.12.2024 10:10 Відповісти
Сирозебопорхоригу треба стирати!
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20.12.2024 10:24 Відповісти
Дайте хоть за горло потримати!
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20.12.2024 11:38 Відповісти
Для чого взагалі потрібний Верховний Головнокомандувач? Ніякої відповідальності не несе.Здатний тільки прохрипіти готові тексти на камеру а при живому спілкуванні несе повну дурню.Тому що взагалі не володіє ситуацією і не розуміє, що на фронтах відбувається.Щодня переконував, що все під контролем.Тільки невідомо, що він мав на увазі.
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20.12.2024 11:50 Відповісти
На ті ж самі граблі вже третій рік - орки обходять з флангів, стояти на смерть, а при відході (та з покинутими воїнами та пораненими), коли вже нічим та нікому воювати, розвалені та розмиті рубежі ще з часів Порошенка.
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20.12.2024 12:32 Відповісти
 
 