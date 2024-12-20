"Успенівський мішок" для ЗСУ в Донецькій області: вийти змогли не всі, - DeepState

Російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного "мішка". Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю.

"Також проводяться атаки в районі Зеленівки. Тут кацапи застосовують активно техніку та піхоту, закидаючи її як можна ближче до лінії зіткнення, там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування. На цій ділянці ціль така ж сама - Андріївка, до якої вони намагаються пробратися через Костянтинопіль.

Сподіваємося, на цей раз увагу будуть звертати саме на фланги, які минулого разу призвели до утворення "Успенівського мішка"", - додають аналітик DeepState.

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