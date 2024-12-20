"Успенівський мішок" для ЗСУ в Донецькій області: вийти змогли не всі, - DeepState
Російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку", - йдеться в повідомленні.
Аналітики зазначають, що наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного "мішка". Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю.
"Також проводяться атаки в районі Зеленівки. Тут кацапи застосовують активно техніку та піхоту, закидаючи її як можна ближче до лінії зіткнення, там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування. На цій ділянці ціль така ж сама - Андріївка, до якої вони намагаються пробратися через Костянтинопіль.
Сподіваємося, на цей раз увагу будуть звертати саме на фланги, які минулого разу призвели до утворення "Успенівського мішка"", - додають аналітик DeepState.
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Що стосується Президента, то є рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України.
Уже не котел. Бо тільки про іловайськ звикли волати. В зебіла чи не щомісяця котли, мішки, цілі міста здає з людьми
Нас совісті не буде, бо у них немає совісті, там вже почепили собі нові ордени та медалі.
Під чиїм командуванням звільнили Херсон, Київщину, Житомирщину і купу інших територій в 2022 році?
ХавайТє!
А самі вони не збираються йти.
Будуть триматися до останнього українця та останнього квадратного метра України.
Ось і думайте доки це все буде продовжуватися і які можливі варіанти для покращення ситуації.
Якщо це взагалі його цікавить.
Хтось чув, щоби "слуґі" про це говорили в парламенті? Якусь Безуглу призначили головою ТСК з криками "Іловаайськ!"?
Ні, вони кричать "Ганьба" Порошенку, лають "порохоскот", всі танцюють... (с)
Але ж всім байдуже - зараз головна тема в країні то обговорення допису головнокомандувача де путіна назвав довбойобом
І саме страшне, що зе-чмо про це і не згадає, скоріше за все...
Господи, бережи наших воїнів!