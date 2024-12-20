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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 770420 осіб (+2200 за добу), 9584 танків, 21 220 артсистем, 19 823 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Ліквідація океупантів

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 770420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 770420 (+2200) осіб,
  • танків ‒ 9584 (+8) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 19823 (+24) од,
  • артилерійських систем – 21220 (+42) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1027 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20600 (+79),
  • крилаті ракети  ‒ 2943 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Ахіллес" зупинив спробу прориву РФ до річки Оскіл: знищено 21 одиницю техніки. ВIДЕО

Скільки ЗСУ вбили окупантів і знищили техніки

Автор: 

армія рф (17359) Генштаб ЗС (6570) ліквідація (3918) знищення (7227)


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Топ коментарі
+28
Файно намолотили кацапських під@расів. Слава ЗСУ! Бережіть себе воїни.
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20.12.2024 08:18
+21
Ох і пруть!... Найтемніша ніч перед світанком...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.12.2024 08:29
+19
2 200 чумардосів новий добовий рекорд, попередній 29.11.2024 - 2 030
3,14дари зробили свойому ***** подаронок на Миколая
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20.12.2024 08:34
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Файно намолотили кацапських під@расів. Слава ЗСУ! Бережіть себе воїни.
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20.12.2024 08:18 Відповісти
👍👍👍Ого!
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20.12.2024 08:18 Відповісти
аааяяяйаааййааааайааааайааааайяяяййй
це "не-опісуємо прелесно" - сказала собака побачивши ширину баобаба
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20.12.2024 12:45 Відповісти
Это рекорд суточных потерь руссо-фашистов или нет ? 2 тыс. видел, но 2,2 вроде бы ещё не было . . . Или ошибаюсь ?
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20.12.2024 08:19 Відповісти
И интересно, уже говорили, что методика подсчёта Генштаба - как в НАТО, то есть не тольк убитые, но и раненые. А раненые тяжёлые, то есть "временно выбыл" или "чуть-чуть зацепило, перевязался и дальше побежал" тоже считается ? В смысле 2200 с поля боя все ушли или только "многие из них" ?
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20.12.2024 08:21 Відповісти
Недавно Іван Яковина розповідав, що якийсь Z-блогер вихвалявся, що у них після госпіталю повертається 98% поранених. Це свідчить про те, що вони евакуюють лише легкопоранених, а тяжких просто добивають. Неодноразово викладалися відео з дронів, де поранені кацапи накладають на себе руки.
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20.12.2024 09:01 Відповісти
Там іде, приблизно, така "розкладка: Наступають. Поранені залишаються на місці, і самостійно надають собі, та сусідам, невідкладну допомогу. Решта продовжують наступ. Захопивши позиції противника - закріплюються. Поранені своїм ходом вибираються з поля бою. Коли наступаючі закріпилися на позиціях - на поле бою можуть вибраться санітари та надать допомогу та евакуювать живих...
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20.12.2024 09:48 Відповісти
именно так. да-да ви прави.
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20.12.2024 09:44 Відповісти
методика подсчета у нас всегда была УБИТЫМИ - ну если попадали в танк или бтр то там наверное всех скопом считали
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20.12.2024 09:51 Відповісти
не была методика подсчёта УБИТЫМИ - это уже несколько раз озвучивалось и выяснялось. Убитые + раненые, вот только раненые, которые выбыли с поля боя (т. е. средней тяжести и тяжёлые) или все раненые (типа также "зацепило, кровь пошла", "контузия" и так далее), вот это вопрос ещё.
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20.12.2024 11:50 Відповісти
Схоже в бункерного чорта зовсім дах поїхав так гнати на убій своє бидло ,це по моєму рекорд за знищиними варварами.
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20.12.2024 08:19 Відповісти
+2200 хороших москаликів ! По моєму то подобовий рекорд .
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20.12.2024 08:20 Відповісти
Довбойоб таки досяг движухи!
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20.12.2024 08:24 Відповісти
Ох і пруть!... Найтемніша ніч перед світанком...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.12.2024 08:29 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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20.12.2024 09:55 Відповісти
2 200 чумардосів новий добовий рекорд, попередній 29.11.2024 - 2 030
3,14дари зробили свойому ***** подаронок на Миколая
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20.12.2024 08:34 Відповісти
День святого Миколая був 6 грудня.
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20.12.2024 09:08 Відповісти
Це у нас, а на болотах 19-го
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20.12.2024 09:36 Відповісти
На болота приходить не святий Миколай, а чорт Ґундяй.
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20.12.2024 15:23 Відповісти
Це значить, що приближзно 550 орківських жмурів за добу, стільки ж калік на все життя. Слава Україні !
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20.12.2024 08:35 Відповісти
Вони й до того були пожиттєві каліки, просто деякі стали дуже тихими каліками.
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20.12.2024 09:12 Відповісти
Не вдасться Сирському своїми приписками перекрити біль втрати розстріляних бійців ЗСУ в успенівському мішку
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20.12.2024 08:37 Відповісти
А-а, приписки... ну, то надай справжні дані дохлих та покоцаних кацапів, не ховай від людей.
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20.12.2024 09:10 Відповісти
Потрібно наздоганяти кацапів по статистиці - вони он вже нам 1 000 000 втрат намалювали, а ми їм поки всього 770 000
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20.12.2024 08:38 Відповісти
Не можуть твої брати так дохнуть, вони ж розповідають, що бровою поведуть та за три дні візьмуть, а тут так дохнуть. Страшне. Такого не може бути, ви все бршете.
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20.12.2024 09:07 Відповісти
Станом на початок грудня по даним США та за підтвердженням Бутусова українські втрати біля 400 000 з яких 100 000 загиблі і зниклі безвісти, а в рашистів 700 000 з яких 150-200 000 загиблих і зниклих безвісти (включно з лднр і чвк)
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20.12.2024 10:11 Відповісти
Де можна ознайомитись з цими даними в американців?
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20.12.2024 10:22 Відповісти
Я навіть ще точніше скажу, що серед цих 150-200 тисяч загиблих втрати лднр і чвк складають 40-50 тисяч загиблими
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20.12.2024 10:35 Відповісти
а решта то негри, кндрівці і один генерал якого самокатом убили. все ясно, забирай 15 рубликів і мерщій по бояру
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23.12.2024 11:54 Відповісти
Ти розкажи брехун де ти воював
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23.12.2024 12:00 Відповісти
ніде.
Реєстрація: 20.12.2024
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21.12.2024 00:44 Відповісти
2200 dumbasses
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20.12.2024 08:47 Відповісти
Вот это суицидное обострение у леммингов!!!! Орешника перебрали?
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20.12.2024 08:49 Відповісти
Схоже підрахували дохлих та покоцаних північних корейців.
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20.12.2024 09:08 Відповісти
нехило намолотили оркав, арты и логистики
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20.12.2024 09:14 Відповісти
шо б їх усіх шляк трафив! Двіж тільки у бік кобздону!
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20.12.2024 09:19 Відповісти
трапив - а не трафив ..
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20.12.2024 09:53 Відповісти
"Шляк" походить від німецького schlag (шлаґ), тобто удар, а "трафити" - від німецького ж treffen (статися, трапитися, зустрітися).
Є потрапив, а трапив нема такого слова
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20.12.2024 11:40 Відповісти
трамповцам верить это все равно что кацапам..
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20.12.2024 09:55 Відповісти
після того як кремвлівські зрозуміли, що "жуковщину" населення хаває, то рівень втрат вони можуть підняти і до 3к за добу. Мабуть 5к це вже критично.
Питання лише в тому, що поки що в них немає силової мобілізації, окрім срочників
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20.12.2024 10:18 Відповісти
силова мобілізація є. Ви просто нічого не знаєте про Угрєжскую та її аналоги.
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21.12.2024 00:48 Відповісти
Минув 3957 день москальсько-української війни.
Черговий добовий рекорд по чумардосам - 2200! Броня присутня, арта та логістика непогано. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 88000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 770 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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20.12.2024 11:36 Відповісти
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20.12.2024 11:38 Відповісти
А то вже трєвожна було)
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20.12.2024 13:01 Відповісти
Дякую, але норм, буду на зв'язку після НР )
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20.12.2024 22:30 Відповісти
А що з Хьюлет Паккардом?))) Спокійного НР, або вдачного, або хоча б зустріти!)))
І перейти, у кількості знищених істот, на якісь хімки, барввху, мкадьє)))
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21.12.2024 00:01 Відповісти
По-перше, не забуваймо, що це загалом з пораненими (що пропаганда замовчує). По друге, з кожним днем, якщо взяти місцевий рівень, з кожним днем все більше та більше ховають наших славетних воїнів. А по третє, оркам пох., бо вони помирають за "світлу ідею", така в них мотивація. Й тільки останній дурень буде стверджувати ("завдяки" тій же пропаганді), що вони помирають тільки за гроші.
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20.12.2024 12:29 Відповісти
 
 