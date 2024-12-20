Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 770420 осіб (+2200 за добу), 9584 танків, 21 220 артсистем, 19 823 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 770420 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 770420 (+2200) осіб,
- танків ‒ 9584 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) од,
- артилерійських систем – 21220 (+42) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+6)
Топ коментарі
+28 Анатолий Воробей #585495
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+21 tarasii smila #448870
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це "не-опісуємо прелесно" - сказала собака побачивши ширину баобаба
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
3,14дари зробили свойому ***** подаронок на Миколая
Реєстрація: 20.12.2024
Є потрапив, а трапив нема такого слова
Питання лише в тому, що поки що в них немає силової мобілізації, окрім срочників
Черговий добовий рекорд по чумардосам - 2200! Броня присутня, арта та логістика непогано. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 88000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 770 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
І перейти, у кількості знищених істот, на якісь хімки, барввху, мкадьє)))