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Новини Війна
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Україна планує розширити інститут військових аташе у закордонних посольствах, - Сибіга

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Військові аташе мають бути присутні у кожній закордонній дипломатичній установі України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це особливо важливо для держави, яка перебуває у стані війни.

"Особисто я, як міністр, підтримую підхід, що військовий аташе з відповідним штатом має бути в кожній закордонній дипломатичній установі України. Я перебуваю на контакті з Кирилом Будановим, ми працюємо в цьому напрямі", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що вже зараз необхідно заповнити вакансії у тих посольствах, де військові аташе призначені, але їхній штат ще не укомплектований. Також мова йде про розширення цієї інституції в інших дипломатичних установах, де наразі такі посади відсутні.

За словами Сибіги, питання ефективності роботи військових аташе обговорювали під час наради послів улітку цього року. Цей інститут, на думку міністра, відіграє ключову роль у формуванні міжнародної підтримки, координації оборонної допомоги та посиленні позицій України на світовій арені.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга зазначив, що на шляху до членства в НАТО Україна виходить на такий рівень відносин з Північноатлантичним Альянсом, який природним чином призведе до посилення координації військової допомоги нашій державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся із главою МЗС Австралії Вонг: поінформував про потреби ЗСУ та звернувся із запитом на додаткову військову підтримку

Автор: 

Сибіга Андрій (401) аташе (7)


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Топ коментарі
+5
Військовими аташе будуть усі нездари на кшталт луценка, або інших, які втрачали людей і територіїї,але вчасно підлизували говнокомандувачам і жОПи
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20.12.2024 11:20
+4
Давно пора, послом в Болгарии у нас сексологиня, вот ей в помощь ещё какого то шоумена найдите
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20.12.2024 11:22
+3
На всіх сексологинь посад не напасешся. Тому тепер будуть ще й військові аташині.

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20.12.2024 11:34
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Військовими аташе будуть усі нездари на кшталт луценка, або інших, які втрачали людей і територіїї,але вчасно підлизували говнокомандувачам і жОПи
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20.12.2024 11:20 Відповісти
Ще і ті з тцк, командири бригад що будують собі дома , а військові отримують бойові, там багато " дипломатів " яких треба сховати від суду!!!
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20.12.2024 12:02 Відповісти
Глобальні, пафосні, гучні але порожні фрази. Влада створює видимість бурної діяльності
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20.12.2024 11:22 Відповісти
Давно пора, послом в Болгарии у нас сексологиня, вот ей в помощь ещё какого то шоумена найдите
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20.12.2024 11:22 Відповісти
На всіх сексологинь посад не напасешся. Тому тепер будуть ще й військові аташині.

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20.12.2024 11:34 Відповісти
Так шо у стані війни ? Чи як таки правильно?
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20.12.2024 11:25 Відповісти
Уже один лідор лапшу цілий рік вішав про мирні плани .
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20.12.2024 11:29 Відповісти
єАташе ещё будут
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20.12.2024 11:34 Відповісти
До речі, у нас вже був набір послів по оголошенню в ФБ. Шо там?
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20.12.2024 11:58 Відповісти
панельні професіоналки не йдуть - зарплата жебрацька
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20.12.2024 13:02 Відповісти
треба ж десь зелених нездар прилаштовувати..... он в раді ж стараються , місця виборюють...
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20.12.2024 13:44 Відповісти
 
 