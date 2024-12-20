Україна планує розширити інститут військових аташе у закордонних посольствах, - Сибіга

Військові аташе мають бути присутні у кожній закордонній дипломатичній установі України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це особливо важливо для держави, яка перебуває у стані війни.

"Особисто я, як міністр, підтримую підхід, що військовий аташе з відповідним штатом має бути в кожній закордонній дипломатичній установі України. Я перебуваю на контакті з Кирилом Будановим, ми працюємо в цьому напрямі", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що вже зараз необхідно заповнити вакансії у тих посольствах, де військові аташе призначені, але їхній штат ще не укомплектований. Також мова йде про розширення цієї інституції в інших дипломатичних установах, де наразі такі посади відсутні.

За словами Сибіги, питання ефективності роботи військових аташе обговорювали під час наради послів улітку цього року. Цей інститут, на думку міністра, відіграє ключову роль у формуванні міжнародної підтримки, координації оборонної допомоги та посиленні позицій України на світовій арені.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга зазначив, що на шляху до членства в НАТО Україна виходить на такий рівень відносин з Північноатлантичним Альянсом, який природним чином призведе до посилення координації військової допомоги нашій державі.

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