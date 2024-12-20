Сержант 57 ОМПБр Микола Кондратенко загинув у бою проти російських окупантів

У бою за Україну проти російських окупантів загинув воїн 57 ОМПБр Микола Кондратенко.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Гадяцької мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Захищаючи Україну від агресора, 13 грудня 2024 року загинув сержант Микола Кондратенко з Гадяча.

Ціною свого життя Микола Григорович разом зі своїми побратимами виборювали мир для нас із вами. Тож наш святий обов’язок берегти пам’ять про безсмертний подвиг кожного полеглого бійця", - йдеться в повідомленні.

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що Микола Кондратенко служив у 57 ОМПБр.

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