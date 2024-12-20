Сержант 57 ОМПБр Микола Кондратенко загинув у бою проти російських окупантів
У бою за Україну проти російських окупантів загинув воїн 57 ОМПБр Микола Кондратенко.
Про це у Facebook повідомила пресслужба Гадяцької мерії, передає Цензор.НЕТ.
"Захищаючи Україну від агресора, 13 грудня 2024 року загинув сержант Микола Кондратенко з Гадяча.
Ціною свого життя Микола Григорович разом зі своїми побратимами виборювали мир для нас із вами. Тож наш святий обов’язок берегти пам’ять про безсмертний подвиг кожного полеглого бійця", - йдеться в повідомленні.
Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що Микола Кондратенко служив у 57 ОМПБр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль