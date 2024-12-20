Агенція оборонних закупівель та Rheinmetall уклали контракт на поставку артилерійських боєприпасів

Агенція оборонних закупівель уклала контракт із німецьким концерном Rheinmetall на постачання артилерійських боєприпасів.

Про це Агенція повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в рамках контракту, укладеного у грудні 2024 року, концерн поставить артилерійські постріли калібру 155 мм.

"Для Агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, адже це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Постачання законтрактованих снарядів заплановано на першу половину 2025 року. Їх можна буде використовувати з більшістю 155-мм артилерійських гармат, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

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