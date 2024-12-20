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Новини Оборона
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Агенція оборонних закупівель та Rheinmetall уклали контракт на поставку артилерійських боєприпасів

АОЗ та Rheinmetall уклали контракт на поставку артилерійських боєприпасів

Агенція оборонних закупівель уклала контракт із німецьким концерном Rheinmetall на постачання артилерійських боєприпасів.

Про це Агенція повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в рамках контракту, укладеного у грудні 2024 року, концерн поставить артилерійські постріли калібру 155 мм.

"Для Агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, адже це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Постачання законтрактованих снарядів заплановано на першу половину 2025 року. Їх можна буде використовувати з більшістю 155-мм артилерійських гармат, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Читайте: Після створення АОЗ Міноборони почало витрачати десятки мільярдів на закупівлю зброї через ДПСУ

АОЗ та Rheinmetall уклали контракт на поставку артснарядів

Автор: 

боєприпаси (2269) оборона (4780) артилерія (788) Rheinmetall (119) Агенція оборонних закупівель (111)


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Умєров - де міни?
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20.12.2024 13:55 Відповісти
Контракт є - снаряди будуть?
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20.12.2024 13:56 Відповісти
Якщо напряму з "Рейнметалом", то будуть. Це німці, не якась там постсовкова прокладка.
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20.12.2024 14:01 Відповісти
питання доречне...
Можливо і будуть, але лише б не такі як міни....
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20.12.2024 14:02 Відповісти
Ще би на мінометні постріли уклали контракт. Бо наші злодії не можуть освоїти технології 100 річної давнини (або навмисно роблять суцільний брак).
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20.12.2024 13:58 Відповісти
Стоп. Стоп. А кому 23 мільярда в авнс перерахували ? Яким таким полякам ?
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20.12.2024 13:58 Відповісти
 
 