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Литва до кінця року надасть перший транш на 10 млн євро на виробництво зброї в Україні, - Шмигаль

Литва до кінця року надасть 10 млн євро на виробництво зброї в Україні

До кінця 2024 року Литва спрямує перший транш у розмірі 10 мільйонів євро на виробництво зброї в Україні. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу з литовськими колегами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кошти будуть виділені у рамках "данської ініціативи".

За словами Шмигаля, є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - наголосив глава уряду.

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Раніше повідомлялося, що міністри оборони України та Литви підписали меморандум щодо створення механізму підтримки сил безпеки та оборони України через внески в українську оборонну промисловість.

Автор: 

Литва (2397) зброя (7461) допомога (8343) Шмигаль Денис (4572) війна в Україні (3858)


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Не давайте зеленим гроші-розкрадуть!
Краще зразу озброєнням.
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20.12.2024 16:08 Відповісти
Дякуємо, Друзі!!!
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20.12.2024 16:10 Відповісти
жодним чином ніт!!!!!!!!!!!! створюйте для своїх громадян робочі місця, виробляйте самі, давайте нам вже готове озброєння. бо не побачимо ми а ні коштів, а ні зброї. максимум - насіліконені міни
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20.12.2024 16:29 Відповісти
шмигаль яка-ж ти жеброта ! 10 млн. євро . то повала яку тобі можуть дати , бо знають дадуть більше ти з зеленою кодлою розкрадете . А ти не рахував скільки Порошенко постачає щотижня на армію ? там точно більше 10 млн. євро.
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20.12.2024 18:42 Відповісти
 
 