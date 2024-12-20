Литва до кінця року надасть перший транш на 10 млн євро на виробництво зброї в Україні, - Шмигаль

До кінця 2024 року Литва спрямує перший транш у розмірі 10 мільйонів євро на виробництво зброї в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу з литовськими колегами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кошти будуть виділені у рамках "данської ініціативи".

За словами Шмигаля, є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - наголосив глава уряду.

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Раніше повідомлялося, що міністри оборони України та Литви підписали меморандум щодо створення механізму підтримки сил безпеки та оборони України через внески в українську оборонну промисловість.