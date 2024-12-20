Норвегія долучиться до фінансування частини військової допомоги Україні

Норвегія зробить свій внесок у пакет підтримки України, фінансування якого відбудеться через Міжнародний фонд для України під керівництвом Міністерства оборони Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду країни.

Загалом Норвегія виділить близько 232,5 млн доларів.

У пакет входитимуть:

близько 115 млн доларів, що підуть обладнання для посилення військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні безпілотники та безпілотники для протимінної боротьби;

близько 85 млн доларів - на засоби протиповітряної оборони, зокрема радари, наземне обладнання для маскування і системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками;

близько 32,5 млн доларів - на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

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"Війна в Україні триває, а потреба у військовій техніці залишається критичною. Через цей фонд ми можемо допомогти забезпечити отримання Україною зброї та обладнання, необхідних для боротьби з російським вторгненням", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Кошти надходитимуть через International Fund for Ukraine - механізм фінансування підтримки, який очолює Велика Британія.

До фонду також входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, Ісландія, Австралія, Нова Зеландія, Португалія та Німеччина.

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