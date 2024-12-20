65 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Великий Луг"

20 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідний указ №861/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування "Великий Луг" та надалі іменувати її - 65 окрема механізована бригада "Великий Луг" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згідно з указом, рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України".

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