65 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Великий Луг"
20 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України.
Відповідний указ №861/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Так, президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування "Великий Луг" та надалі іменувати її - 65 окрема механізована бригада "Великий Луг" Сухопутних військ Збройних Сил України.
Згідно з указом, рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України".
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Юрій Нікітін
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