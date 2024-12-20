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65 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Великий Луг"

Зеленський присвоїв почесне найменування 65 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ

20 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідний указ №861/2024 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування "Великий Луг" та надалі іменувати її - 65 окрема механізована бригада "Великий Луг" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згідно з указом, рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) почесне звання (29) 65 ОМБр (32) війна в Україні (3858)


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Від перейменування ні холодно, ні жарко хлопцям, шоумен б...
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20.12.2024 20:54 Відповісти
хорошо, що не "Велика посадка", не "Т-образна" - і то добре....
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20.12.2024 20:56 Відповісти
Маленький ПЛуг піариться на почесному найменуванні "Великий Луг".
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20.12.2024 20:58 Відповісти
А шо не Велике Пасовисько?
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20.12.2024 21:09 Відповісти
Там Побережнюк вийшов з-під варти під заставу, до речі.
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20.12.2024 21:48 Відповісти
 
 