Рішення НКРЕКП знищить конкурентоздатність промисловості України у світі, - Укрметалургпром

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії до 686,23 грн/МВт-год із 1 січня 2025 року на 29,8% матиме руйнівні наслідки для української економіки.

Президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що це спричинить зростання цін, прискорення інфляції та втрату конкурентоспроможності української продукції на експортних ринках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він звернув увагу, що рішення НКРЕКП є непрозорим, оскільки було ухвалено з порушенням процедур. На засіданні не було належного обговорення, а жодні питання бізнесу стосовно розрахунків тарифу не знайшли аргументованої відповіді. Фактично, регулятор став на сторону монополії, і з таким підходом до регулювання бізнес в Україні, що "складніший за лоток на базарі", буде знищений, вважає експерт.

"На жаль, маємо констатувати, що нормального обговорення не було. Засідання було чистою формальністю. На всі запити, які були у галузей, а мова не тільки про ГМК, а й про хіміків, цементників, феросплавників, відповіді нормальної не було", — сказав Каленков, заявивши, що бізнес наполягав на перегляді розрахунку витратної частини тарифу, а аткож вказував на інші проблемні питання.

Також читайте: Збільшення тарифу на транспортування газу – це шлях до масових скорочень персоналу, – Укрметалургпром

Рішення НКРЕКП, у підсумку, вдарить по всім галузям української промисловості, вважає експерт.

"Там, де це можна перенести витрати на кінцевого споживача, це буде зроблено і призведе до подальшого зростання цін і пришвидшення інфляції відносно того рівня, який вже є досить високим. Там, де це стосується експорту і зовнішніх ринків, ми просто втратимо свою конкурентоспроможність, менше зможемо продати і отримати валютної виручки", – пояснив він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 19 грудня підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2025 року на 29,8% – до 686,23 грн/МВт-год.