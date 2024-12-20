УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11914 відвідувачів онлайн
Новини
3 091 7

Рішення НКРЕКП знищить конкурентоздатність промисловості України у світі, - Укрметалургпром

энергетика

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії до 686,23 грн/МВт-год із 1 січня 2025 року на 29,8% матиме руйнівні наслідки для української економіки.

Президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що це спричинить зростання цін, прискорення інфляції та втрату конкурентоспроможності української продукції на експортних ринках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він звернув увагу, що рішення НКРЕКП є непрозорим, оскільки було ухвалено з порушенням процедур. На засіданні не було належного обговорення, а жодні питання бізнесу стосовно розрахунків тарифу не знайшли аргументованої відповіді. Фактично, регулятор став на сторону монополії, і з таким підходом до регулювання бізнес в Україні, що "складніший за лоток на базарі", буде знищений, вважає експерт.

"На жаль, маємо констатувати, що нормального обговорення не було. Засідання було чистою формальністю. На всі запити, які були у галузей, а мова не тільки про ГМК, а й про хіміків, цементників, феросплавників, відповіді нормальної не було", — сказав Каленков, заявивши, що бізнес наполягав на перегляді розрахунку витратної частини тарифу, а аткож вказував на інші проблемні питання.

Також читайте: Збільшення тарифу на транспортування газу – це шлях до масових скорочень персоналу, – Укрметалургпром

Рішення НКРЕКП, у підсумку, вдарить по всім галузям української промисловості, вважає експерт.

"Там, де це можна перенести витрати на кінцевого споживача, це буде зроблено і призведе до подальшого зростання цін і пришвидшення інфляції відносно того рівня, який вже є досить високим. Там, де це стосується експорту і зовнішніх ринків, ми просто втратимо свою конкурентоспроможність, менше зможемо продати і отримати валютної виручки", – пояснив він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 19 грудня підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2025 року на 29,8% – до 686,23 грн/МВт-год.

Автор: 

металургія (1220) енергетика (2594) електроенергія (6194) НКРЕКП (1816)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дик Та Ту Ра! Звикайте....
показати весь коментар
20.12.2024 21:52 Відповісти
Так це і є ціль влади.
показати весь коментар
20.12.2024 22:07 Відповісти
Але буде добре для дяді Ріната
показати весь коментар
20.12.2024 22:07 Відповісти
Один монополіст кошмарить всю Україну. Як населення, так і бізнес..а зелені тварюки волокуть нас в економічне провалля..
показати весь коментар
20.12.2024 22:12 Відповісти
Не поЙняв, а це хіба не завдання путіна зєрмакам? Ще в 19 році ж усі знали- розумні говорили, а тупі "пА пріколу" голосували, нє?
показати весь коментар
20.12.2024 22:16 Відповісти
Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу ............
================
Це є шкідництво та диверсія проти української держави.
показати весь коментар
20.12.2024 23:44 Відповісти
вова зе + вова z = смерть і рабство
показати весь коментар
21.12.2024 01:25 Відповісти
 
 