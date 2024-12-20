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Новини
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Краще зрозуміти потреби і вдосконалити умови служби: в "Армія+" запускають опитування для дослідження мотивації військовослужбовців

нове опитування для військових в Армія+

Міноборони разом із ГО "Український центр безпеки та співпраці" у мобільному застосунку для військових "Армія+" запускають нове опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.

Основні питання дослідження такі:

  • Що мотивувало захисників приєднатися до Сил оборони?
  • Який досвід військовослужбовці отримали до та після вступу на службу?
  • Як відбувалася взаємодія з рекрутинговими центрами?
  • Які перешкоди виникають під час служби?
  • Ставлення до мобілізації та виконання військового обов’язку.

Окрім цього, додатково оцінюється рівень соціальної підтримки, забезпечення та підготовки військових.

Читайте також: В "Армія+" стартувало опитування щодо жіночої та чоловічої форми для військовослужбовців: у ньому 15 запитань

Автор: 

Міноборони (7361) опитування (1935) військовослужбовці (4744) Армія+ (51)


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Топ коментарі
+4
В кожну бригаду по депутату/ прокурору думаю гарна мотивація.
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20.12.2024 22:51
+1
"Ананімнасть ґарантіруєцца" 🤣🤣🤣
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20.12.2024 22:58
+1
Опитування для галочки?
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21.12.2024 03:31
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В кожну бригаду по депутату/ прокурору думаю гарна мотивація.
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20.12.2024 22:51 Відповісти
краще не треба, не підводь хлопців та дівчат, нормальні вже там
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28.12.2024 17:42 Відповісти
"Ананімнасть ґарантіруєцца" 🤣🤣🤣
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20.12.2024 22:58 Відповісти
Клоунское, бесполезное приложение!
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21.12.2024 03:08 Відповісти
Опитування для галочки?
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21.12.2024 03:31 Відповісти
Після інфи про хакнуту дію,позавчора хакнули держ реєстри скільки часу залишилось коли хакнуть резерв+ та армія+ і все це буде на столі у фсб/гру.
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21.12.2024 04:55 Відповісти
бибилы
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21.12.2024 06:13 Відповісти
как не крути-ВОЕВАТ НАРОД НЕ ХОЧЕТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ
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21.12.2024 06:14 Відповісти
Основное: три месяца службы - две недели отпуска. Свободный выбор подразделения и перевод. Обозначенный граничный срок службы(предположительно три года), отмена всяческих льгот(лучше деньгами и побольше). Это базовые необходимые условия.
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21.12.2024 06:30 Відповісти
Може замість опитувань повиганяти профнепридатних совкових дебілів із МО, ГШ і командувань?
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21.12.2024 11:50 Відповісти
 
 