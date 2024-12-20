Краще зрозуміти потреби і вдосконалити умови служби: в "Армія+" запускають опитування для дослідження мотивації військовослужбовців
Міноборони разом із ГО "Український центр безпеки та співпраці" у мобільному застосунку для військових "Армія+" запускають нове опитування для дослідження мотивації, досвіду та викликів, з якими стикаються військовослужбовці.
Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що мета опитування - краще зрозуміти потреби українських воїнів і вдосконалити умови служби.
Основні питання дослідження такі:
- Що мотивувало захисників приєднатися до Сил оборони?
- Який досвід військовослужбовці отримали до та після вступу на службу?
- Як відбувалася взаємодія з рекрутинговими центрами?
- Які перешкоди виникають під час служби?
- Ставлення до мобілізації та виконання військового обов’язку.
Окрім цього, додатково оцінюється рівень соціальної підтримки, забезпечення та підготовки військових.
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