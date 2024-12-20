Україна отримає новий транш від МВФ на суму $1,1 млрд, кошти підуть на фінансування важливих видатків бюджету, - Шмигаль

Україна отримає транш МВФ на суму $1,1 млрд. Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу фонду та повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши рішення про виділення Україні близько 1,1 млрд доларів.

У МВФ зазначають, що українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності та структурні орієнтири, встановлені на кінець вересня.

"Прогноз економічного зростання на 2024 рік було підвищено з огляду на кращу, ніж очікувалось, стійкість до енергетичних шоків. Однак у 2025 році очікується уповільнення через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та подальшу невизначеність щодо війни. Інфляція останнім часом зросла, головним чином через ціни на продукти харчування, тоді як інфляційні очікування залишаються добре закріпленими. Адекватні резерви підтримуються завдяки значній зовнішній підтримці, що продовжує надходити", - йдеться у заяві фонду.

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Куди спрямують кошти?

Своєю чергою глава уряду Шмигаль розповів, що кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

"Сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько $9,8 мільярда", - написав очільник Кабміну.

Раніше повідомлялося, що виконавча рада Світового банку схвалила фінансування для України в розмірі 2,05 мільярда доларів на програму політики розвитку (DPO).

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