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Новини Фінансова допомога Україні
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Україна отримає новий транш від МВФ на суму $1,1 млрд, кошти підуть на фінансування важливих видатків бюджету, - Шмигаль

Шмигаль про новий транш від МВФ

Україна отримає транш МВФ на суму $1,1 млрд. Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу фонду та повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши рішення про виділення Україні близько 1,1 млрд доларів.

У МВФ зазначають, що українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності та структурні орієнтири, встановлені на кінець вересня.

"Прогноз економічного зростання на 2024 рік було підвищено з огляду на кращу, ніж очікувалось, стійкість до енергетичних шоків. Однак у 2025 році очікується уповільнення через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та подальшу невизначеність щодо війни. Інфляція останнім часом зросла, головним чином через ціни на продукти харчування, тоді як інфляційні очікування залишаються добре закріпленими. Адекватні резерви підтримуються завдяки значній зовнішній підтримці, що продовжує надходити", - йдеться у заяві фонду.

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Куди спрямують кошти?

Своєю чергою глава уряду Шмигаль розповів, що кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

"Сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько $9,8 мільярда", - написав очільник Кабміну.

Раніше повідомлялося, що виконавча рада Світового банку схвалила фінансування для України в розмірі 2,05 мільярда доларів на програму політики розвитку (DPO).

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Автор: 

бюджет (2991) МВФ (3069) допомога (8343) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+7
На спец пенсії 120 млрд чи на нові посольства і міністерства?
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20.12.2024 23:21
+5
На утримання інвалідів прокурорів і суддів...
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20.12.2024 23:58
+4
Фінансування важливих видатків? На збагачення нових українських олігархів - Єрмака, Зеленського, Арахамію та інших?
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20.12.2024 23:30
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На спец пенсії 120 млрд чи на нові посольства і міністерства?
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20.12.2024 23:21 Відповісти
дорогі
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20.12.2024 23:27 Відповісти
наступні видатки - "тисяча шмиголя" )
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20.12.2024 23:27 Відповісти
Фінансування важливих видатків? На збагачення нових українських олігархів - Єрмака, Зеленського, Арахамію та інших?
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20.12.2024 23:30 Відповісти
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20.12.2024 23:31 Відповісти
"Лінчування здійснювалося зазвичай через повішення, проте могло супроводжуватися тортурами або спаленням на вогнищі. " Вікіпедія.
Все зрозуміло, найшашлічні?!
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20.12.2024 23:34 Відповісти
На утримання інвалідів прокурорів і суддів...
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20.12.2024 23:58 Відповісти
І отаких адвокатів..... https://www.youtube.com/watch?v=PHh2yy98ur8
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21.12.2024 00:04 Відповісти
Коротше розтягнуть і проїдять...
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21.12.2024 04:37 Відповісти
деньги сыпятся,народ увидел?
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21.12.2024 07:23 Відповісти
Кредит под дикие проценты для прокормки чинушек на диких зарплатах - отличная работа.
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21.12.2024 07:39 Відповісти
Прокурорчикам ,судям ,мусорам .
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21.12.2024 07:45 Відповісти
Важливі видатки бюджету, це що?
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21.12.2024 07:54 Відповісти
Від початку 2022-го 160 нардепів отримали компенсації за житло на суму понад 64 млн гривень.

Тут про розформовані суди, і виплати суддям зарплати за те, що вони існують
https://ngl.media/2023/08/30/ya-sidzhu-v-tomu-zh-kabineti-v-yakomu-i-sidiv/

За охорону тилових окопів і центрів зайнятості то вже діло третє...
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21.12.2024 10:47 Відповісти
Ці гроші ніхто вже не побачить !
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21.12.2024 09:43 Відповісти
 
 