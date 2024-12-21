Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей через ракетну небезпеку (оновлено)

У ніч на 21 грудня в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу повітряних тривог.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для низки областей.

"Швидкісна ціль на Полтаву", - повідомлялося о 01:47.

"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - повідомлялося о 01:56.

Швидкісні цілі на Полтавщині в напрямку Київщини;

Миколаївська область - ракетна небезпека;

Житомирська область - ракетна небезпека;

Миколаївська область - ракетна небезпека

Оновлення

О 02:10 у Києві, а згодом на Житомирщині оголосили відбій.

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