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Новини Війна
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Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей через ракетну небезпеку (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на 21 грудня в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу повітряних тривог.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для низки областей.

"Швидкісна ціль на Полтаву", - повідомлялося о 01:47.

"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - повідомлялося о 01:56.

  • Швидкісні цілі на Полтавщині в напрямку Київщини;
  • Миколаївська область - ракетна небезпека;
  • Житомирська область - ракетна небезпека;
  • Миколаївська область - ракетна небезпека

мапа тривог

Оновлення

О 02:10 у Києві, а згодом на Житомирщині оголосили відбій. 

Читайте також: У Києві та низці регіонів була тривога через загрозу балістики (оновлено). КАРТА

Автор: 

Київ (19463) повітряна тривога (918) війна в Україні (3858)


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- В чём разница между украинцами и «рассеянами» ?...

- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».
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21.12.2024 06:11 Відповісти
 
 