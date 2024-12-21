Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 772 280 осіб (+1860 за добу), 9594 танки, 21 252 артсистеми, 19 841 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 772 280 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 772280 (+1860) осіб,
танків - 9594 (+10) од,
бойових броньованих машин - 19841 (+18) од,
артилерійських систем - 21252 (+32) од,
РСЗВ - 1256 (+0) од,
засоби ППО - 1027 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20685 (+85),
крилаті ракети - 2947 (+4),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 31891 (+98) од,
спеціальна техніка - 3662 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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30 тисяч чумардосів з початку місяця, темп утилізації трохи нижчий чим в листопаді, проте ще не вечір.
Арта підбадьорилася, невже пільменівські САУ доїхали?
А цикли, бо на безперервну ротацію арти в засрашинців навіть на початку війни не вистачало ані техніки, ані особового складу навченого. В 2022 році "цикли" просто були довші. Виснаження по техніці - воно так і виглядає.
ПОТЕРИ СРЕДИ ВОЕННЫХ КНДР 586 ЧЕЛОВЕК.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины,
на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших.
Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Северокорейские военные в последние несколько дней понесли серьёзные потери в боях на территории Курской области. Только за период с четверга по воскресенье на прошлой неделе, безвозвратные военно-оперативные потери бойцов из Северной Кореи составили 187 человек.
с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся
тобто
737тищ+76тищ=813тищ.
тепер питання - скільки в них лугандонів?
із недавнього на телєзі оного ресурсу - 2мільярди українських грошей вивезених овочом в 2014 пішли на війну проти України в 2014 2015 рр.
хитророблені московити воювали проти України руками вчорашніх українців і за гроші вкрадені в українців.
отака ціна думати сракою на виборах в 2010 році
про 2019 навіть страшно уявити
1 серпня 2023 - 76 тисяч;
30 листопада 2024 - 737 тисяч.
Але, мабуть у 2023 дохлих москалів вже все одно було більше.