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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 772 280 осіб (+1860 за добу), 9594 танки, 21 252 артсистеми, 19 841 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

спалений танк рф

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 772 280 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 772280 (+1860) осіб,

танків - 9594 (+10) од,

бойових броньованих машин - 19841 (+18) од,

артилерійських систем - 21252 (+32) од,

РСЗВ - 1256 (+0) од,

засоби ППО - 1027 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20685 (+85),

крилаті ракети - 2947 (+4),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 31891 (+98) од,

спеціальна техніка - 3662 (+0)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) Генштаб ЗС (6570) ліквідація (3918) знищення (7227) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+16
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.12.2024 07:39
+10
Знову по "наливному транспорту" гарно "потопталися"?
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21.12.2024 07:52
+10
Вперше 1 8хх, було 1 790 і відразу 1 950, доречі 1 860 на сьогодні четвертий показник з початку війни.
30 тисяч чумардосів з початку місяця, темп утилізації трохи нижчий чим в листопаді, проте ще не вечір.
Арта підбадьорилася, невже пільменівські САУ доїхали?
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21.12.2024 07:56
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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.12.2024 07:39 Відповісти
Знову по "наливному транспорту" гарно "потопталися"?
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21.12.2024 07:52 Відповісти
Кацапи й танкову роту десь назбирали!
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21.12.2024 10:03 Відповісти
Вперше 1 8хх, було 1 790 і відразу 1 950, доречі 1 860 на сьогодні четвертий показник з початку війни.
30 тисяч чумардосів з початку місяця, темп утилізації трохи нижчий чим в листопаді, проте ще не вечір.
Арта підбадьорилася, невже пільменівські САУ доїхали?
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21.12.2024 07:56 Відповісти
Вони доїхали давно, принаймні 2-3 тижні тому. Насправді, арта в засрашинців є і без "подарунків" від чучхе. Темпи забаранення визначаються не цим. А наказами засрашинського командування щодо використання арти ближче до лінії фронту. Отримують наказ виконувати бойові завдання - наближаються до фронту, декілька днів аеророзвідка їх відслідковує і херачить. Вони несуть суттєві втрати, відходять, декілька днів-тижнів на ремонт та поповнення. І так - циклами. Дивіться прикладений графік - це дуже добре видно. Причому видно, що невплинно кількість арти падає.

А цикли, бо на безперервну ротацію арти в засрашинців навіть на початку війни не вистачало ані техніки, ані особового складу навченого. В 2022 році "цикли" просто були довші. Виснаження по техніці - воно так і виглядає.
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21.12.2024 09:53 Відповісти
саме надіне - дірявити стволи. Це вже не відремонтуєш. Тільки новий.
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21.12.2024 11:16 Відповісти
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21.12.2024 09:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.12.2024 08:28 Відповісти
Щось не влаштовує?
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21.12.2024 09:20 Відповісти
Відпочине на самокаті, можеш приєднатися.
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21.12.2024 09:25 Відповісти
Повітря вільної України дуже шкідливе для кацапської мерзоти.
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21.12.2024 09:24 Відповісти
Суббота 30 ноября 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 737671 человек.

ПОТЕРИ СРЕДИ ВОЕННЫХ КНДР 586 ЧЕЛОВЕК.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины,

на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших.

Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.

Северокорейские военные в последние несколько дней понесли серьёзные потери в боях на территории Курской области. Только за период с четверга по воскресенье на прошлой неделе, безвозвратные военно-оперативные потери бойцов из Северной Кореи составили 187 человек.
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21.12.2024 09:36 Відповісти
Суббота 30 ноября 2024г. РФ- 737671 человек. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших
с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся
тобто
737тищ+76тищ=813тищ.
тепер питання - скільки в них лугандонів?
із недавнього на телєзі оного ресурсу - 2мільярди українських грошей вивезених овочом в 2014 пішли на війну проти України в 2014 2015 рр.
хитророблені московити воювали проти України руками вчорашніх українців і за гроші вкрадені в українців.
отака ціна думати сракою на виборах в 2010 році
про 2019 навіть страшно уявити
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21.12.2024 10:58 Відповісти
Не бачу помилки:
1 серпня 2023 - 76 тисяч;
30 листопада 2024 - 737 тисяч.

Але, мабуть у 2023 дохлих москалів вже все одно було більше.
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21.12.2024 11:02 Відповісти
Друже. Вибачаюсь. Сліпий став - "зайві" цифірки побачив.
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21.12.2024 11:06 Відповісти
таки бути у цьому місяці черговому рекорду. Мабуть це спеціально приурочать до інавгурації трампа.
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21.12.2024 11:11 Відповісти
Лемінги винайшли конвейєр - поки що випробують на своїх тушках.
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21.12.2024 18:56 Відповісти
гарні цифри, кожен такий успіх для наших військових - це важливий крок до перемоги.
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22.12.2024 20:01 Відповісти
 
 