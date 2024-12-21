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Новини
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Китай підтримує російський військово-промисловий комплекс, - США в ООН

Китай надає підтримку РФ

Китай не займає конструктивної позиції щодо війни в Україні та підтримує РФ російський військово-промисловий комплекс.

Про це заявив постійний представник США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Американський дипломат підкреслив, що підтримка Росії з боку Китаю суперечить принципам Статуту ООН.

"Китай заявив у цій Раді, що суверенітет і територіальну цілісність слід поважати. Але якби він серйозно ставився до цього, то використав би свій вплив, щоб зупинити РФ від порушення суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив Вуд.

За його словами, Китай продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Йдеться про матеріали для виготовлення бомб, запчастини для машин, обладнання для збройових заводів, а також технології для дронів і ракет.

Дипломат наголосив, що китайська продукція використовується Росією для ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі України. Ба більше, китайські компанії допомагають Росії розробляти й виготовляти безпілотники великої дальності.

"Пекін, який продовжує цей експорт, демонструє мовчазне схвалення російської війни", - додав Вуд.

Вуд також підкреслив, що Китай не використовує свій вплив у конструктивний спосіб, забезпечуючи політичне прикриття Росії, повторюючи кремлівську пропаганду й фактично ігноруючи Статут ООН.

"Якщо Китай справді хоче "мирного розв’язання" війни Росії проти України, він повинен припинити забезпечення російської військової машини, накласти санкції на РФ, закликати Москву вивести свої війська та продемонструвати міжнародній спільноті лідерство як постійний член цієї Ради, відповідальний за дотримання принципів Статуту ООН", - резюмував він.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, що Китай може долучитися до мирних переговорів між Україною і РФ, але не як головний посередник.

Автор: 

Китай (4589) росія (65146) США (22799) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+8
До цього вони знали і мовчали(гівна в рот набрали та боялися щоб не розплескалося).Німий -забалакав
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21.12.2024 08:36
+8
Китай не підтримує, це основа, корінь, світового зла. Даремно їм надали можливість стати світовою фабрикою.
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21.12.2024 09:26
+6
Китайські пси благословили рашистську собаку .перед олімпіадою в Пекіні.на війну проти України....Без цього "благословенн" китайських псів,куйло ніколи б не наважився розпочинати війну в Україні.....
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21.12.2024 09:29
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Китаиози підтримують васала
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21.12.2024 08:36 Відповісти
До цього вони знали і мовчали(гівна в рот набрали та боялися щоб не розплескалося).Німий -забалакав
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21.12.2024 08:36 Відповісти
три китайці на роботі... - і всі 4 ну кацапня капнею.
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21.12.2024 08:40 Відповісти
Никогда не было и вот опять...
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21.12.2024 08:47 Відповісти
хіни чудово розуміють - коли рухне кацапія, вони залишаться один на один з амерами
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21.12.2024 08:53 Відповісти
Здається китайцям вже не натякають, а попереджають
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21.12.2024 08:53 Відповісти
Саме Китай підтримує імперію зла фашиську росію і всі маргінальні режими як: іран ,кндр .
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21.12.2024 08:57 Відповісти
Китай не підтримує, це основа, корінь, світового зла. Даремно їм надали можливість стати світовою фабрикою.
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21.12.2024 09:26 Відповісти
100%
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21.12.2024 11:52 Відповісти
є у китайців одна велика проблема, крім мозоку... -
буква "л" - вони з нею ніяк не ладять і проізносять її як "р"
та і ***** би, але коли програміст-кітаєць каже тобі на чистій англіський - фаєр замімість файл?
це займає якийсь певний чяс звикнути і не визивати пожарку до цієї *****...
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21.12.2024 09:03 Відповісти
то Ви з японською переплутали
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21.12.2024 09:17 Відповісти
Попередній дописувач правий !
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21.12.2024 09:29 Відповісти
мав і маю досвід спілкування з китайцями англійською - все в них добре з літерою "л" і багато імен і прізвищ з літерою "л" - так що не говоріть мені дурниць
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21.12.2024 20:07 Відповісти
Китайські пси благословили рашистську собаку .перед олімпіадою в Пекіні.на війну проти України....Без цього "благословенн" китайських псів,куйло ніколи б не наважився розпочинати війну в Україні.....
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21.12.2024 09:29 Відповісти
Саме так.
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21.12.2024 11:32 Відповісти
Експериментальний проєкт "китайський комуністичний капіталізм" пора закривати, бо вже надто скидається на Франкенштейна.
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21.12.2024 09:36 Відповісти
Шановні користувачі Цензора! Хоч ви старайтесь не купувати китайські товари, тим самим спонсоруючи власне знищення.
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21.12.2024 09:37 Відповісти
Я - ЗА !!!
Але де воно - українські товари
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21.12.2024 11:07 Відповісти
Война в Украине должна заставить мировое сообщество в корне пересмотреть правила проживания на Земле и ответственность граждан всех государств за чёткое выполнение требований этих правил.
Отныне, за внешнюю политику, которую ведут руководители государств, вместе с ними, должны нести солидарную ответственность жители этих стран, в случае , если руководители, будут вести такую лживую и лицемерную политику, как это сегодня делает быдлостан, китай, индия, северная корея, иран, белоруссия, венгрия, словакия и многие другие, эти страны, как и их жители, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Сейчас это кажется фантастикой, но человечество вынуждено будет к этому прийти, чтобы мирным способом заставить жителей Земли жить в мире и согласии.
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21.12.2024 10:33 Відповісти
Та просто створити загон кіллерів, які будуть на міжнародному рівні мінусувати довбойобів, які несуть світу загрозу, і все. *****, кім Чен Ін, різні іранські фріки. Моссад земного масштабу, і проблем не буде.
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21.12.2024 12:58 Відповісти
Извините, но это примитивный взгляд на эту проблему.

Вы что думаете, если убрать путлера, то население быдлостана изменится?

Такое мнение не только ошибочно, оно опасно.

Менять нужно психологию народа, чтобы он не допускал к власти путлеров, орбанов, фицо, сяо пинов, лукашенков и прочив моральных уродов.
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21.12.2024 13:05 Відповісти
Бидлостан не зміниться, просто нове ***** побоїться бикувати і сидітиме спокійно. От хай собі там і сидять, і варяться в своєму соку. Людству головне, щоб диктатори війн не влаштовували, а що в них там в середині - інваріантно.
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21.12.2024 13:24 Відповісти
Воюют не диктаторы, а народы!

Чтобы понимать то, о чём я пишу, нужно мыслить глобально, знать историю развития человечества ,а самое главное, знать историю возникновения искусственной расы, по названием советский человек.
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21.12.2024 13:30 Відповісти
Пташиний,свинячий,корона,хуйлоросійське,щось все гівно для світу з того вонючого китаю
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21.12.2024 11:55 Відповісти
Ну ви самі цих монстряків вигодували. Накладайте ембарго тоді на китайські товари і нафтопродукти паРаші. Чи не посмієте?
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21.12.2024 12:56 Відповісти
 
 