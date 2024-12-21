Окупанти атакували наші позиції в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, на Харківському напрямку минулої доби відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 71 удар дронами-камікадзе та здійснили 422 обстріли позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

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Втрати ворога на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 102 особи, з них безповоротні - 28, санітарні – 74. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки