Вороги втратили понад 15 тисяч окупантів на Сіверському напрямку, - ЗСУ

За два роки бойових дій на Сіверському напрямку російські окупанти втратили понад 15 тисяч солдатів.

Про це повідомив командир взводу БПЛА "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини".

"І це говорить про те, що достатньо добре стоїмо на цьому напрямку, добре укріпилися, і це не може не дратувати противника. Більше того: ми перебуваємо таким мішком на цьому напрямку, і очевидно, що противник поставив собі за мету вирівняти лінію фронту", - зазначив він.

Хоча останні дві доби активні штурмові дії ворога припинилися, противник продовжує обстріли позицій Сил оборони України артилерією, авіацією та керованими авіабомбами. Російські війська також здійснюють атаки малими штурмовими групами.

За його словами, на Сіверському напрямку ворог наразі проводить перегрупування сил і засобів, що, ймовірно, свідчить про підготовку до нових атак.

Нагадаємо, що нещодавно за один день через невдачі під час штурмів рашисти втратили 400 солдатів на Сіверському напрямку.