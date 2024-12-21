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Новини Війна
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Вороги втратили понад 15 тисяч окупантів на Сіверському напрямку, - ЗСУ

Втрати росіян на Сіверському напрямку

За два роки бойових дій на Сіверському напрямку російські окупанти втратили понад 15 тисяч солдатів.

Про це повідомив командир взводу БПЛА "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини"

"І це говорить про те, що достатньо добре стоїмо на цьому напрямку, добре укріпилися, і це не може не дратувати противника. Більше того: ми перебуваємо таким мішком на цьому напрямку, і очевидно, що противник поставив собі за мету вирівняти лінію фронту", - зазначив він.

Хоча останні дві доби активні штурмові дії ворога припинилися, противник продовжує обстріли позицій Сил оборони України артилерією, авіацією та керованими авіабомбами. Російські війська також здійснюють атаки малими штурмовими групами.

За його словами, на Сіверському напрямку ворог наразі проводить перегрупування сил і засобів, що, ймовірно, свідчить про підготовку до нових атак.

Нагадаємо, що нещодавно за один день через невдачі під час штурмів рашисти втратили 400 солдатів на Сіверському напрямку.

Автор: 

Донецька область (8453) втрати (4396) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) Бахмутський район (380) Сіверськ (80)


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15 тыс за Северк? Это очень мало не отдадим Северк пока хотябы 100 000 трупп не заплат!
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21.12.2024 12:24 Відповісти
Менее чем за 100 тыс труппов Северск не продадим!
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21.12.2024 12:25 Відповісти
И вообще давайте введём санкции на российских приобретателей Украинской земли например скажем им что больше не берём в расчёт тела «Ванек» теперь принимаем в расчёт только тела «Мухаммедов» или «Яковов» и та за такой город как Скрверск этого где-то от 100 тыс. тел! Щас позвоню Абрамовичу продиктую ему наши новые условия торговли землей!
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21.12.2024 12:38 Відповісти
 
 