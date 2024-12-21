ВМС України зацікавлені у придбанні патрульних кораблів класу Knud Rasmussen

Українські ВМС вивчають можливість придбання п'яти багатофункціональних патрульних кораблів класу Knud Rasmussen виробництва Данії для посилення морської безпеки.

Про це йдеться в затвердженому Кабміном Плані реалізації Стратегії морської безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Міністерство оборони разом з Міністерством закордонних справ має налагодити співпрацю з Міноборони Данії щодо будівництва чотирьох патрульних кораблів типу MRPV для ВМС України.

Крім того, планується закупівля ще одного корабля для Морської пошуково-рятувальної служби Мінінфраструктури з відповідними рятувальними можливостями.

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Процес укладання контракту очікується протягом 2024-2026 років, з можливим внесенням змін до "Меморандуму про взаєморозуміння" між Україною та Данією.

Згідно з інформацією, ще у 2021 році українська делегація разом з Командуванням ВМС України проводила переговори з представниками уряду Данії щодо спільного будівництва кораблів класу Knud Rasmussen.

Патрульні кораблі класу Knud Rasmussen

Кораблі класу Knud Rasmussen мають водотоннажність 2050 тонн і будуються на верфі Karstensens Skibsværft з 2008 року. Вони належать до класу багатоцільових патрульних суден MRPV, призначених для бойової підтримки та щоденних операцій, включаючи патрулювання та логістичну підтримку.

Корабель може розвивати швидкість до 17 вузлів (31 км/год) і долати до 5600 км. Його оснащено вертолітною палубою для одного гелікоптера, двома гумовими човнами та катером SB90E. Вартість одного корабля на момент його будівництва оцінювалася в 76 млн доларів.

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