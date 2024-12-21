ВМС України зацікавлені у придбанні патрульних кораблів класу Knud Rasmussen
Українські ВМС вивчають можливість придбання п'яти багатофункціональних патрульних кораблів класу Knud Rasmussen виробництва Данії для посилення морської безпеки.
Про це йдеться в затвердженому Кабміном Плані реалізації Стратегії морської безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Міністерство оборони разом з Міністерством закордонних справ має налагодити співпрацю з Міноборони Данії щодо будівництва чотирьох патрульних кораблів типу MRPV для ВМС України.
Крім того, планується закупівля ще одного корабля для Морської пошуково-рятувальної служби Мінінфраструктури з відповідними рятувальними можливостями.
Процес укладання контракту очікується протягом 2024-2026 років, з можливим внесенням змін до "Меморандуму про взаєморозуміння" між Україною та Данією.
Згідно з інформацією, ще у 2021 році українська делегація разом з Командуванням ВМС України проводила переговори з представниками уряду Данії щодо спільного будівництва кораблів класу Knud Rasmussen.
Патрульні кораблі класу Knud Rasmussen
Кораблі класу Knud Rasmussen мають водотоннажність 2050 тонн і будуються на верфі Karstensens Skibsværft з 2008 року. Вони належать до класу багатоцільових патрульних суден MRPV, призначених для бойової підтримки та щоденних операцій, включаючи патрулювання та логістичну підтримку.
Корабель може розвивати швидкість до 17 вузлів (31 км/год) і долати до 5600 км. Його оснащено вертолітною палубою для одного гелікоптера, двома гумовими човнами та катером SB90E. Вартість одного корабля на момент його будівництва оцінювалася в 76 млн доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ніщо!
Україна обговорює з Данією будівництво кораблів для ВМС
https://mil.in.ua/uk/tag/vms-********/ ВМС України https://mil.in.ua/uk/tag/daniya/ Данія https://mil.in.ua/uk/tag/sudnobuduvannya/ Суднобудування https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна https://mil.in.ua/uk/tag/viyskovo-morski-syly/ Флот
Україна розглядає можливість будівництва нових військових кораблів для ВМС України за проектами компаній із Данії.
Про це https://www.facebook.com/dmitriy.voloshenkov/posts/2259528024191536 повідомив на своїй Fecebook-сторінці Директор департаменту Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Дмитро Волошенков.
Він зазначив, що 17 травня за участю Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України О.С.Уруського відбулась зустріч із Послом Королівства Данії в Україні Олє Егберг Міккелсеном, Військовим атташе Королівства Данії, капітаном 1-рангу Феліксом ********** та представниками данських суднобудівних компаній «OMT», «SH Defense» та «Terma» стосовно перспективи будівництва на ураїнському підприємстві нових високоманеврених багатоцільових патрульних кораблів типу (Knud Rasmussen class) для наявних потреб українського флоту.
пс єдине радує, що збираються купляти у данців, а не в їб...их турків, яких так любить зе-лупа!!