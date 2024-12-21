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ВМС України зацікавлені у придбанні патрульних кораблів класу Knud Rasmussen

ВМС України зацікавлені у придбанні патрульних кораблів класу Knud Rasmussen

Українські ВМС вивчають можливість придбання п'яти багатофункціональних патрульних кораблів класу Knud Rasmussen виробництва Данії для посилення морської безпеки.

Про це йдеться в затвердженому Кабміном Плані реалізації Стратегії морської безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Міністерство оборони разом з Міністерством закордонних справ має налагодити співпрацю з Міноборони Данії щодо будівництва чотирьох патрульних кораблів типу MRPV для ВМС України.

Крім того, планується закупівля ще одного корабля для Морської пошуково-рятувальної служби Мінінфраструктури з відповідними рятувальними можливостями.

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Процес укладання контракту очікується протягом 2024-2026 років, з можливим внесенням змін до "Меморандуму про взаєморозуміння" між Україною та Данією.

Згідно з інформацією, ще у 2021 році українська делегація разом з Командуванням ВМС України проводила переговори з представниками уряду Данії щодо спільного будівництва кораблів класу Knud Rasmussen.

Патрульні кораблі класу Knud Rasmussen

Кораблі класу Knud Rasmussen мають водотоннажність 2050 тонн і будуються на верфі Karstensens Skibsværft з 2008 року. Вони належать до класу багатоцільових патрульних суден MRPV, призначених для бойової підтримки та щоденних операцій, включаючи патрулювання та логістичну підтримку.

Корабель може розвивати швидкість до 17 вузлів (31 км/год) і долати до 5600 км. Його оснащено вертолітною палубою для одного гелікоптера, двома гумовими човнами та катером SB90E. Вартість одного корабля на момент його будівництва оцінювалася в 76 млн доларів.

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Автор: 

ВМС (1383) Данія (769) корабель (1612)


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Нехай беруть. Хоч гроші не покрадуть. Хоча...все одно знайдуть на чому розпиляти.
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21.12.2024 15:50 Відповісти
Придбають 5 шт, заплатять як за 10 шт - "схеми" ще ніхто не відміняв....
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21.12.2024 15:58 Відповісти
17 вузлів?
Це ніщо!
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21.12.2024 16:44 Відповісти
У мене одне питання накуя вони взагалі.....
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21.12.2024 16:57 Відповісти
І де вони збираються базувати цей корабль якщо всі порти України знаходяться у зоні прямого ураження противокарабельноі ракети Онікс з Криму, чи комусь гроші хочеться попилити. Цікаво, скільки попилити на будівництві двох фрегатів в Туреччині від яких жодної користі.
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21.12.2024 17:02 Відповісти
18 Травня, 2021Україна обговорює з Данією будівництво кораблів для ВМС. Фото: Офшорне патрульне судно класу Knud Rasmussen

Україна обговорює з Данією будівництво кораблів для ВМС

https://mil.in.ua/uk/tag/vms-********/ ВМС України https://mil.in.ua/uk/tag/daniya/ Данія https://mil.in.ua/uk/tag/sudnobuduvannya/ Суднобудування https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна https://mil.in.ua/uk/tag/viyskovo-morski-syly/ Флот

Україна розглядає можливість будівництва нових військових кораблів для ВМС України за проектами компаній із Данії.

Про це https://www.facebook.com/dmitriy.voloshenkov/posts/2259528024191536 повідомив на своїй Fecebook-сторінці Директор департаменту Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Дмитро Волошенков.

Він зазначив, що 17 травня за участю Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України О.С.Уруського відбулась зустріч із Послом Королівства Данії в Україні Олє Егберг Міккелсеном, Військовим атташе Королівства Данії, капітаном 1-рангу Феліксом ********** та представниками данських суднобудівних компаній «OMT», «SH Defense» та «Terma» стосовно перспективи будівництва на ураїнському підприємстві нових високоманеврених багатоцільових патрульних кораблів типу (Knud Rasmussen class) для наявних потреб українського флоту.
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21.12.2024 20:00 Відповісти
Класс « Кнуд Расмуссен» - https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_class класс патрульных https://en.wikipedia.org/wiki/Patrol_boat судов прибрежной зоны, Обычные задачи судов включают инспекции рыболовства, защиту окружающей среды, поиск и спасение, обеспечение суверенитета, https://en.wikipedia.org/wiki/Icebreaker ледокольные задания ( https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish-Swedish_ice_class финско-шведский ледовый класс 1A Super/ https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Class_6 Polar Class 6 ), https://en.wikipedia.org/wiki/Knud_Rasmussen-class_patrol_vessel#cite_note-5 [ 5 ] буксировку и спасательные операции
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21.12.2024 20:41 Відповісти
тобто вітчизняне суднобудування остаточно поховане?! отже, велика аграрна держава кукурузи й ріпака, яку вперто й наполегливо будували усі уряди, збудована остаточно!! (ура?) .

пс єдине радує, що збираються купляти у данців, а не в їб...их турків, яких так любить зе-лупа!!
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21.12.2024 22:51 Відповісти
 
 