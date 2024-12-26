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Новини
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Під час останньої атаки по Україні РФ запустила понад 10 ракет морського базування, використавши для цього два кораблі-ракетоносії, - Плетенчук

Ракетоносії у Чорному морі станом на ранок 19 листопада

Під час масованого комбінованого удару 25 грудня армія РФ також атакувала ракетами з кораблів-ракетоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", - додав він.

Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Автор: 

обстріл (28486) Чорне море (1668) Плетенчук Дмитро (172)


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Топ коментарі
+5
а чи не застоялися Малюки з Магурами на тихій воді?
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26.12.2024 08:30
+4
Давно не тонули ?
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26.12.2024 08:13
+3
якщо ви були до цього готові , тоді де підбиті корита ?
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26.12.2024 08:28
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Давно не тонули ?
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26.12.2024 08:13 Відповісти
потрібно з Макрона разом з міражами витрясти трохи екзосетів
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26.12.2024 08:20 Відповісти
А прізік кажуть наообот. Незя
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26.12.2024 08:26 Відповісти
смердюху, псьов за мацквою
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26.12.2024 19:50 Відповісти
І враховуючи що давно не виходили? А вїхпать дррннами ну хоть асфальтом не.,.
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26.12.2024 08:22 Відповісти
асфальт зараз кладуть в Свесі не зважаючи ні на погоду , обстріли і свято .
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26.12.2024 08:33 Відповісти
якщо ви були до цього готові , тоді де підбиті корита ?
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26.12.2024 08:28 Відповісти
а чи не застоялися Малюки з Магурами на тихій воді?
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26.12.2024 08:30 Відповісти
Бігом буде! Слава Україні та захисникам! Все Ок
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26.12.2024 08:32 Відповісти
Не на часі?
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26.12.2024 08:34 Відповісти
А де ''Малюки''? Кацапсячі корита чекають...
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26.12.2024 08:57 Відповісти
йєрмак не дозволяє бити по їх лоханям, от і маємо
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26.12.2024 09:05 Відповісти
сама спроба атаки вже відвернула би деякі кацапняві калоші від запуску ракет
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26.12.2024 08:57 Відповісти
шось я не розумію в цій війні.
одні не шмаляють по кацапні на дістанції бачення, інші не атакують кацапняві ракетоносії, начебто вони в море на тюльку порибачити вийшли...
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26.12.2024 09:05 Відповісти
З Чорного моря ? То чого дрони забули у Грозному ? Щоб Дона полякати ? Розумію, якщо НПЗ пошкоджено, але казарми ... Нехай там кадирівців накришили. Так на їх місце з'являться інші. Й більше.
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26.12.2024 10:10 Відповісти
А ми у відповідь били по кацапських ********* "Нептунами", які для простих мальчіков із "кварталу" залишив "барига", чи то "другоє"?
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26.12.2024 10:13 Відповісти
 
 