Під час останньої атаки по Україні РФ запустила понад 10 ракет морського базування, використавши для цього два кораблі-ракетоносії, - Плетенчук
Під час масованого комбінованого удару 25 грудня армія РФ також атакувала ракетами з кораблів-ракетоносіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.
"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", - додав він.
Обстріл України військами РФ 25 грудня
Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.
Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.
Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.
Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.
Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
одні не шмаляють по кацапні на дістанції бачення, інші не атакують кацапняві ракетоносії, начебто вони в море на тюльку порибачити вийшли...