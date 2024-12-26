Під час останньої атаки по Україні РФ запустила понад 10 ракет морського базування, використавши для цього два кораблі-ракетоносії, - Плетенчук

Під час масованого комбінованого удару 25 грудня армія РФ також атакувала ракетами з кораблів-ракетоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", - додав він.

Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.