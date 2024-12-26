За минулу добу ворог атакував 11 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники протягом минулої доби, 26 грудня, завдали 255 ударів по населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. А також:

130 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку;

7 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку;

117 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.

Надійшло 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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