Ворог продовжує атакувати у міській забудові Торецька та Часового Яру попри численні втрати, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби противник атакував позиції ОСУВ "Хортиця" у Вовчанську – на Харківському напрямку та в Білогорівці – на Сіверському напрямку: успіху не мав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку – противник з метою розвитку наступу проводив штурмові дії в районі Піщаного, Колісниківки, Лозової та в напрямку Дворічної: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Лиманському напрямку - противник проводив штурмові дії в напрямку Ковалівки, Новоєгорівки, Тернів, Зеленого Гаю, в Макіївці та в Серебрянському лісі: атаки противника захлинулися.

В міській забудові Торецька та Часового Яру противник, не зважаючи на численні втрати, продовжує атакувати наші позиції, руйнуючи при цьому залишки інфраструктури міст.



Найбільш активні штурмові дії противник проводив на Покровському напрямку: чисельні штурмові групи прагнули інфільтруватися в наші бойові порядки в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Шевченко, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка та південніше Новооленівки.

Наразі тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника. Противник – продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Висока активність противника зберігається й на Курахівському напрямку: в районах Дальнього, Дачного, Петропавілвки та в міській забудові Курахового штурмові групи противника намагаються й надалі інфільтруватися в наші бойові порядки. Окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника.

На Времівському напрямку – боєзіткнення відбулися в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного та Времівки. Численні атаки в районі Сторожевого захлинулися, тривають важкі бої на околицях.

Наразі в цих районах тривають заходи з пошуку, виявлення та знищення штурмових груп противника, проводяться дії, спрямовані на сповільнення та припинення його наступальних дій.

Втрати ворога у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 25.12.2024 становлять:

особового складу – 1138;

танків – 2;

бойових бронемашин – 5;

гармат і мінометів – 18;

засоби РЕБ – 4;

автомобільної техніки – 47;

спеціальної техніки – 35;

укриттів – 157;

склади боєприпасів – 5;

склади ПММ – 1.

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