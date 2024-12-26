ППО збила 20 ворожих безпілотників з 31, ще 11 - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово - РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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начебто ми знали на куди вони з самого повчятку летіли...