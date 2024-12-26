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Новини Війна
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ППО збила 20 ворожих безпілотників з 31, ще 11 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово - РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Інфографіка

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Автор: 

безпілотник (4158) війна (1400) ППО (3188) Повітряні сили (2639)


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як же мене тішать оті 11 які хер зна де попадали,
начебто ми знали на куди вони з самого повчятку летіли...
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26.12.2024 08:49 Відповісти
Мене взагалі вкурвлює оте "локаційно втрачені" - втрачені для кого? Тобто, ми вже не можемо визначити їх локацію, чи вони не можуть локалізувати свою ціль? Якесь нелогічне визначення як на мене.
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26.12.2024 12:30 Відповісти
 
 