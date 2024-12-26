Невідомі дрони атакували аеродром "Балтімор" у Воронежі

25 грудня лунали вибухи поблизу російського аеродрому "Балтимор" у Воронежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів.

Уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку.

"Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено", - пише видання.

Також за інформацією керівника Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петра Андрющенка, близько 5:00 26 грудня пролунали вибухи в районі військового аеропорту "Балтімор". За офіційною версією росіян був збитий один БПЛА. Місцеві повідомляли про декілька вибухів.

У виданні нагадують, що 25 грудня російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 - над Воронезькою, про три - над Курською, Брянською і Тамбовською, один - над Азовським морем.

Що відомо про російський аеродром?

Аеродром "Балтімор" - раніше аеродром називався "Воронеж-Б". Знаходиться у Радянському районі Воронежа. Там дислокується 47-й бомбардувальний (раніше змішаний) авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного військового округу ЗС РФ. Основний тип літаків - Су-34, які росіяни використовують для ударів КАБами.

Використовується російськими військами для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

2 січня 2023 року у Воронежі пролунали вибухи на аеродромі "Балтімор", де розташовується бойова авіація РФ.

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