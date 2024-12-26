УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16556 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 901 5

Невідомі дрони атакували аеродром "Балтімор" у Воронежі

Аеродром Балтімор атакували дрони

25 грудня лунали вибухи поблизу російського аеродрому "Балтимор" у Воронежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Скрін

Зазначається,  що вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів.

Уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку.

"Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено", - пише видання.

Також за інформацією керівника Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петра Андрющенка, близько 5:00 26 грудня  пролунали вибухи в районі військового аеропорту "Балтімор". За офіційною версією росіян був збитий один БПЛА. Місцеві повідомляли про декілька вибухів.

У виданні нагадують, що  25 грудня російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 - над Воронезькою, про три - над Курською, Брянською і Тамбовською, один - над Азовським морем.

Що відомо про російський аеродром?

Аеродром "Балтімор" - раніше аеродром називався "Воронеж-Б". Знаходиться у Радянському районі Воронежа. Там дислокується 47-й бомбардувальний (раніше змішаний) авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного військового округу ЗС РФ. Основний тип літаків - Су-34, які росіяни використовують для ударів КАБами.

Використовується російськими військами для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

2 січня 2023 року у Воронежі пролунали вибухи на аеродромі "Балтімор", де розташовується бойова авіація РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари ЗСУ по російській території збільшують вартість війни для РФ, - Forbes

Автор: 

безпілотник (4158) війна (1400) росія (65191) аеродром (300) Удари по РФ (281)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізніше взнаєм що ви кацапскі потвори збили.
показати весь коментар
26.12.2024 09:42 Відповісти
Хай розробляють на базі А-22 штурмовик (як "Байрактар")... Підвішують пару ракет . Ракети, бажано, з "бронепробиваємістю" - бо кацапи вже повним ходом будують капоніри та ховають літаки під "дах"... Скоро просто по стоянці не вдариш...
показати весь коментар
26.12.2024 09:49 Відповісти
Потрібні контрРЛС дрони.
показати весь коментар
26.12.2024 09:56 Відповісти
Якесь нескрєпне ім"я в сховища повітряних вбивць, куди дивиться стара шкапа пу?
показати весь коментар
26.12.2024 10:12 Відповісти
Русняві покідьки, я чому у вас досі назва цього аеродрому піндоська "Балтімор" а не якась сруська скрепна накшталт "Сікухино" або "Обдришінськ" чи "********"?
показати весь коментар
26.12.2024 10:16 Відповісти
 
 