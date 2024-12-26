Окупанти намагаються перетнути річку Вовча на Куп’янщині, щоб оточити ЗСУ, - бригада ДПСУ "Гарт"

Росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб зайти з тилу та оточити угруповання українських бійців. Ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Київ24" заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко.

"Усі штурмові дії, що відбуваються у Вовчанську та околицях, направлені, щоб перетнути річку Вовча. Цього їм дозволити не можна. По-перше, це створить передумови для створення так званої буферної зони... Також росіяни хочуть створити передумови для просування на Куп'янськ - зайти з тилу і оточити наше угрупування військ, яке захищає Куп'янськ. Ми протидіємо цим спробам", - зазначив Даниленко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 25 грудня на Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу.

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