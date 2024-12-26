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Новини Санкції проти Росії
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Важко запровадити санкції проти РФ, які були б на 100% "водонепроникними", - посол Нідерландів Дорхаут

Проти РФ важко запровадити санкції, які не можна було б обійти

Поки не всі країни братимуть участь у запровадженні та дотриманні санкцій - у них залишатимуться великі лазівки.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску. І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними". Якщо не всі країни братимуть участь у введенні й дотриманні санкцій, і допоки, приміром, Китай постачатиме в Росію продукцію, потрібну її оборонній промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки", - сказав дипломат.

Дорхаут нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій.

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"І я сподіваюся, що під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", - додав він.

Перш за все, сказав посол, санкції має бути запроваджено проти оборонної промисловості РФ.

"Але знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ із Китаєм", - підсумував Дорхаут.

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Автор: 

Нідерланди (1566) санкції (11828)


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А не торгувати з *********** пробували? А внести в "чорний список FATF" пробували? А штрафувати безжально і саджати тих, хто обходить санкції пробували? А примусити свої банки, які стирчать в засрашці, піти звідти пробували?

Бо все це ані ЄС, ані США реально чесно не роблять. Вже пройшла новина, що еспорт скрпленого газу в ЄС з засрашки зріс на 6%. І головним торгівельним партнером щодо цього товару є ... Франція. Дуже демократична. І дуже ********** дешевий газок з засрашки.

Я розумію - багато чого змінилося. Санкції все ж таки реально працюють. Але поки що вони впливають тільки на розмір торгівлі, а не на сам факт торгівлі, з засрашкою. Однією рукою ЄС та США дають Україні зброю та допомагають з бюджетом (фонд PEACE, кредити/субвенції від різних установ), а з іншої - продовжують фінансувати економіку засрашки, яка на 25-30% працює зараз на війну.
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26.12.2024 11:44 Відповісти
Человечество настолько опустилось и деградировало, что деньги заслонили даже чувство самосохранения, сегодня человеческая жизнь ничего не стоит.

Такой мир обречён, это вопрос времени.
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26.12.2024 12:07 Відповісти
 
 