Важко запровадити санкції проти РФ, які були б на 100% "водонепроникними", - посол Нідерландів Дорхаут

Поки не всі країни братимуть участь у запровадженні та дотриманні санкцій - у них залишатимуться великі лазівки.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску. І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними". Якщо не всі країни братимуть участь у введенні й дотриманні санкцій, і допоки, приміром, Китай постачатиме в Росію продукцію, потрібну її оборонній промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки", - сказав дипломат.

Дорхаут нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій.

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"І я сподіваюся, що під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", - додав він.

Перш за все, сказав посол, санкції має бути запроваджено проти оборонної промисловості РФ.

"Але знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ із Китаєм", - підсумував Дорхаут.

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