Важко запровадити санкції проти РФ, які були б на 100% "водонепроникними", - посол Нідерландів Дорхаут
Поки не всі країни братимуть участь у запровадженні та дотриманні санкцій - у них залишатимуться великі лазівки.
Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску. І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними". Якщо не всі країни братимуть участь у введенні й дотриманні санкцій, і допоки, приміром, Китай постачатиме в Росію продукцію, потрібну її оборонній промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки", - сказав дипломат.
Дорхаут нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій.
"І я сподіваюся, що під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", - додав він.
Перш за все, сказав посол, санкції має бути запроваджено проти оборонної промисловості РФ.
"Але знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ із Китаєм", - підсумував Дорхаут.
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Бо все це ані ЄС, ані США реально чесно не роблять. Вже пройшла новина, що еспорт скрпленого газу в ЄС з засрашки зріс на 6%. І головним торгівельним партнером щодо цього товару є ... Франція. Дуже демократична. І дуже ********** дешевий газок з засрашки.
Я розумію - багато чого змінилося. Санкції все ж таки реально працюють. Але поки що вони впливають тільки на розмір торгівлі, а не на сам факт торгівлі, з засрашкою. Однією рукою ЄС та США дають Україні зброю та допомагають з бюджетом (фонд PEACE, кредити/субвенції від різних установ), а з іншої - продовжують фінансувати економіку засрашки, яка на 25-30% працює зараз на війну.
Такой мир обречён, это вопрос времени.