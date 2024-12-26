Кремль може спробувати захопити схід Естонії, - Politico

У Таллінні побоюються, що Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для нападу на Естонію.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонне місто Нарва опинилося під провокаціями з боку РФ - окупанти глушать супутникову навігацію, крадуть прикордонні навігаційні буї, запускають розвідувальні БПЛА.

"Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив", - сказав гендиректор Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.

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Видання зазначає, що близько чверті населення Естонії (1,4 мільйона) - етнічні росіяни. Більшість із них мають громадянство Естонії та відчувають тісний зв'язок з Естонією. Але Кремль і раніше використовував етнічні відмінності, щоб "захищати російську діаспору". Це він робив у Грузії, Молдові та Україні.

"Занепокоєння полягає в тому, що Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони не має сенсу", - пише Politico.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, знаходиться ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. 96% жителів розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт.

Белічев описує місто як "кінець вільного світу". За його словами, союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може тут статися.

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Близько 900 британських солдатів дислокуються в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна. Також там свої війська має й Франція. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.

НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві. Проте в Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через брак британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.

"Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тисяч у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу", - йдеться в матеріалі.

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