Кремль може спробувати захопити схід Естонії, - Politico
У Таллінні побоюються, що Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для нападу на Естонію.
Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Прикордонне місто Нарва опинилося під провокаціями з боку РФ - окупанти глушать супутникову навігацію, крадуть прикордонні навігаційні буї, запускають розвідувальні БПЛА.
"Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив", - сказав гендиректор Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.
Видання зазначає, що близько чверті населення Естонії (1,4 мільйона) - етнічні росіяни. Більшість із них мають громадянство Естонії та відчувають тісний зв'язок з Естонією. Але Кремль і раніше використовував етнічні відмінності, щоб "захищати російську діаспору". Це він робив у Грузії, Молдові та Україні.
"Занепокоєння полягає в тому, що Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони не має сенсу", - пише Politico.
Нарва, третє за величиною місто Естонії, знаходиться ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. 96% жителів розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт.
Белічев описує місто як "кінець вільного світу". За його словами, союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може тут статися.
Близько 900 британських солдатів дислокуються в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна. Також там свої війська має й Франція. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.
НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві. Проте в Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через брак британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.
"Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тисяч у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу", - йдеться в матеріалі.
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естонці теж з кацапнею "адін нарот"
Більшість країн НАТО чхали на договір, оскільки не витрачали на оборону кошти, що рекомендовані статутом. Тобто: сподіваються, що все розгрібатимуть техаські_рейнджери.
Звісно, що це не стосується Естонії. Але така реальність.
Скажімо Румунія боїться збити ракету, яка пролітає в її просторі. Поляки теж пропускали ракети.
Сумна іронія: коли під час WWII було варшавське повстання, то совети не збивали німецькі літаки, що бомбили місто/повстанців...
і може протестувати 5-ту статтю..
воно дурне, і має атомну зброю..
гопнік- терорист..
яких треба визволяти..
бо москворотою розмовляють..
оце і вся російськість..
привид для окупації чужих територій москва завжди знайде..
тому їх треба гнати, та не зважати на те, звідки вони прийшли..
це рабсіянє ненавидять українців,
а ті кого ловлять,
на братішек руку не піднімуть.. бо адін нарот, напевно
Але стратегічно це мало що змінить.
у них навіть в рф немає своєї етнічної території!!!
є там 22 суб'єкти,
але російської республіки серед них немає,
навіть автономної російської області, округу..
єврейский - є.., біробіджан
не треба повторювати брехню російську..
яка є тільки на користь московському імперіалізму..
Во-первых, третья мировая уже идёт, а во-вторых, плешивый не будет мелочиться, начинать он будет из сердца Европы, если Европа, до этого момента, не проснётся, что маловероятно.
Саме тому в Естонії розказують що переговори не на часі і треба ще повоювати. Ну щоб ніхто не напав на Естонію, яка в НАТО - а Україна нехай воює ще 10 років і при цьому не вступає в НАТО.
Московітам повинно стати незатишно і гаряче.