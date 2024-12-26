УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16520 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 545 45

Кремль може спробувати захопити схід Естонії, - Politico

РФ може спробувати захопити схід Естонії

У Таллінні побоюються, що Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для нападу на Естонію.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонне місто Нарва опинилося під провокаціями з боку РФ - окупанти глушать супутникову навігацію, крадуть прикордонні навігаційні буї, запускають розвідувальні БПЛА.

"Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив", - сказав гендиректор Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.

Читайте також: Для справедливого миру варто посилити Україну, щоб вона вела перемовини з позиції сили, - Міхал

Видання зазначає, що близько чверті населення Естонії (1,4 мільйона) - етнічні росіяни. Більшість із них мають громадянство Естонії та відчувають тісний зв'язок з Естонією. Але Кремль і раніше використовував етнічні відмінності, щоб "захищати російську діаспору". Це він робив у Грузії, Молдові та Україні.

"Занепокоєння полягає в тому, що Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони не має сенсу", - пише Politico.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, знаходиться ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. 96% жителів розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт.

Белічев описує місто як "кінець вільного світу". За його словами, союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може тут статися.

Також читайте: РФ як агресор досягла своєї мети, - командувач Сил оборони Естонії Мерило

Близько 900 британських солдатів дислокуються в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна. Також там свої війська має й Франція. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.

НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві. Проте в Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через брак британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.

"Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тисяч у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс висловив упевненість, що війни в його країні не буде: не хотілося б тестувати 5-ту статтю НАТО

Автор: 

війна (1400) росія (65191) Естонія (1613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Естонці це чудово усвідомлюють. Тому й, в тому числі, допомагають надзвичайно Україні, щоб зупинити підарусів в Україні. Бо єдність і рішучість НАТО викликає вже більше запитань, ніж дає відповідей
показати весь коментар
26.12.2024 11:28
+11
Питання має бути таке: чи готові НАТО воювати будь з ким, окрім погано озброєних іракців/афганців...
показати весь коментар
26.12.2024 11:30
+9
3-я світова вже почалась, як тільки Північної Кореї війскові прийняли участь. Просто всі роблять вигляд що ні.....
показати весь коментар
26.12.2024 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чому ні?
естонці теж з кацапнею "адін нарот"
показати весь коментар
26.12.2024 11:10 Відповісти
покажіть мені вже тей нарот який з кацанею не один? 🤣
показати весь коментар
26.12.2024 11:14 Відповісти
А кацапи здатні зараз воювати з НАТО?
показати весь коментар
26.12.2024 11:18 Відповісти
Ні. Ну хіба що якщо у НАТО будуть лише водяні пістолети.
показати весь коментар
26.12.2024 11:22 Відповісти
Питання має бути таке: чи готові НАТО воювати будь з ким, окрім погано озброєних іракців/афганців...
показати весь коментар
26.12.2024 11:30 Відповісти
Маючи таку зброю натівцям особливо то і не прийдеться воювати. Якщо шо... Єдине шо заважає покінчити з кацапнею це наявність у них ЯЗ
показати весь коментар
26.12.2024 11:36 Відповісти
Совершенно верно! особенно если посмотреть на ВС стран входящие в состав НАТО! Щеки раздувать можно, но без США, Германии, Турции. На пальцах можно пересчитать боеспособных!
показати весь коментар
26.12.2024 11:47 Відповісти
Запросто. Захопити території погрожуючи ЯЗ.
показати весь коментар
26.12.2024 12:00 Відповісти
В НАТО теж є ЯЗ.
показати весь коментар
26.12.2024 12:04 Відповісти
ну не розпочинати ж її заради естонії
показати весь коментар
26.12.2024 22:44 Відповісти
Якщо кацапня тільки почне готуватись до використання ЯЗ їй тут же буде гаплик. Ви думаєте чого ***** почало арешніком чи кокошніком лякати, а раніше ЯЗ погрожував?. Йому США з Китаєм сказали чітко, захоаай свою ядерну ялду подалі і не висовуйся, інакше тобі кінець. От він і перейшов на кокошнік.
показати весь коментар
27.12.2024 07:59 Відповісти
3-я світова вже почалась, як тільки Північної Кореї війскові прийняли участь. Просто всі роблять вигляд що ні.....
показати весь коментар
26.12.2024 11:20 Відповісти
Ніяка це не третя світова.
показати весь коментар
26.12.2024 11:20 Відповісти
Коблпот почитайте визначення "світова війна".
показати весь коментар
26.12.2024 11:54 Відповісти
Европейським політикам треба ж якось пояснювати свому електорату зростання фінансових трат оборонку. Пішла повільна підготовка пояснень.
показати весь коментар
26.12.2024 11:24 Відповісти
Естонці це чудово усвідомлюють. Тому й, в тому числі, допомагають надзвичайно Україні, щоб зупинити підарусів в Україні. Бо єдність і рішучість НАТО викликає вже більше запитань, ніж дає відповідей
показати весь коментар
26.12.2024 11:28 Відповісти
А чому має спрацьовувати 5-та стаття?

Більшість країн НАТО чхали на договір, оскільки не витрачали на оборону кошти, що рекомендовані статутом. Тобто: сподіваються, що все розгрібатимуть техаські_рейнджери.

Звісно, що це не стосується Естонії. Але така реальність.
Скажімо Румунія боїться збити ракету, яка пролітає в її просторі. Поляки теж пропускали ракети.

Сумна іронія: коли під час WWII було варшавське повстання, то совети не збивали німецькі літаки, що бомбили місто/повстанців...
показати весь коментар
26.12.2024 11:35 Відповісти
хло ширить розбрат,
і може протестувати 5-ту статтю..
воно дурне, і має атомну зброю..
гопнік- терорист..
показати весь коментар
26.12.2024 12:10 Відповісти
Будут ли эстонцы защищаться. Если даже украинцев, которые всегда ненавидели русских больше всех, приходится ловить с полицией.
показати весь коментар
26.12.2024 11:34 Відповісти
це які українці ненавиділи русскіх? ті які у владі більше 3 років чи ті у яких один з паспортів російський? Чи може ті, які за Януковича голосували
показати весь коментар
26.12.2024 11:48 Відповісти
Естонці будуть, але ж там етнічних росіян 25%. Проживають компактно на північному сході. Тому взяти НАТО на слабо дуже навіть можна. Назва наша дуже навіть було б на руку оркофашистам.
показати весь коментар
26.12.2024 11:54 Відповісти
Их совсем мало. А что если они скажут что у них все население "золотое поколение"? Скажут американцы воюйте.
показати весь коментар
26.12.2024 12:01 Відповісти
«етнічних» рабсіян?
яких треба визволяти..
бо москворотою розмовляють..
оце і вся російськість..
привид для окупації чужих територій москва завжди знайде..
тому їх треба гнати, та не зважати на те, звідки вони прийшли..
показати весь коментар
26.12.2024 12:03 Відповісти
Бачу у вас "за Фрейдом" споконвічне питання більшості росіян: "Почему нас не любят?". Спробуйте подумати і відповісти. І до речі, це на росії з дитинства виховують в ненависті до всіх "нєрускіх", в тому числі і до країни під прапором вашого ніку.
показати весь коментар
26.12.2024 12:05 Відповісти
Потому что они тысячелетиями убивали украинцев?
показати весь коментар
26.12.2024 12:43 Відповісти
навпаки,
це рабсіянє ненавидять українців,
а ті кого ловлять,
на братішек руку не піднімуть.. бо адін нарот, напевно
показати весь коментар
26.12.2024 12:07 Відповісти
Будемо.
показати весь коментар
26.12.2024 14:43 Відповісти
Орбан з Фіцо воюватимуть за Естонію. Не будь-те наївними, все посиплеться як картковий будинок. Так хтось відправить онучи як вимагає 5-та стаття, хтось дасть танк, можливо хтось навіть шмальне ракетою і буде це по СНН крутити день і ніч
Але стратегічно це мало що змінить.
показати весь коментар
26.12.2024 11:44 Відповісти
Естонія не є членом НАТО? А якщо член НАТО, то чого боятись, тоді навіщо таке НАТО, та нам яка користь вступу.
показати весь коментар
26.12.2024 11:44 Відповісти
Україні воно по факту не потрібне. 5 стаття не зобов'язує члена нати вписуватися військовими силами на повну силу. Тобто може бути все так, як вище хтось написав з дописувачів.
показати весь коментар
26.12.2024 11:58 Відповісти
В Европе все все прекрасно понимали, но сказать боялись! Путлер попробовал! Сначала осторожно, то же сомневался, а потом увидел, что боятся нечего и вперед! Европа думала с обосранными штанами за спиной Украины отсидеться! Но три года, даже такая страна как Украина не может смертью своих граждан обеспечивать покой сытых. В 2014 году Европа не Украину подставила! А поставила Крест на своем спокойно существовании!
показати весь коментар
26.12.2024 11:57 Відповісти
етнічні росіяни, це хто?

у них навіть в рф немає своєї етнічної території!!!

є там 22 суб'єкти,
але російської республіки серед них немає,
навіть автономної російської області, округу..
єврейский - є.., біробіджан

не треба повторювати брехню російську..
яка є тільки на користь московському імперіалізму..
показати весь коментар
26.12.2024 11:57 Відповісти
Наивные или смешные, трудно подобрать правильное определение.

Во-первых, третья мировая уже идёт, а во-вторых, плешивый не будет мелочиться, начинать он будет из сердца Европы, если Европа, до этого момента, не проснётся, что маловероятно.
показати весь коментар
26.12.2024 11:58 Відповісти
Насправді це трохи смішно, ***** так мріє захопити як модна більше земель, але пройде років двадцять і всі ці землі "повернуться" назад до своїх країн. А русня стане сателітом Китаю, бо не за просто так китайці їм зараз допомагають своїми і руками КНДР. А Китай завжди дбає про свої інтереси.
показати весь коментар
26.12.2024 11:59 Відповісти
А ему уже похрену все. В мозгах россиян прописано "собираем земли и расширяем русский мир значит встаем с колен и процветаем".
показати весь коментар
26.12.2024 13:38 Відповісти
В нато скажуть: через Естонію починати 3 світову, ядерну? Та ну нафіг.
показати весь коментар
26.12.2024 12:19 Відповісти
Площа Єстонії з островами трохи більша за Чернігівську область. 200 км від кордону до кордону. Читаємо історію. Не будуть захоплювати частину. За день зайдуть, посадять своє керівництво (з виборами за 1 годину) та оголосять про вихід з НАТО. А 5 статтю і активувати нікому вже буде. Крім того Естонія зараз контролює вихід раши в Балтику.
показати весь коментар
26.12.2024 12:34 Відповісти
Тоді дуже зрозуміла риторика Заходу - Україна має воювати, воювати і воювати... Але, звісно, не задля кордонів 91 року (вони наразі недосяжні), а просто, щоб затикати собою орду і вона не лізла на ситий і беззахисний Захід. Ще досі думають відсидітися за нашою спиною, ну-ну.
показати весь коментар
26.12.2024 12:59 Відповісти
"використати будь-яку паузу в бойових діях для нападу на Естонію."
Саме тому в Естонії розказують що переговори не на часі і треба ще повоювати. Ну щоб ніхто не напав на Естонію, яка в НАТО - а Україна нехай воює ще 10 років і при цьому не вступає в НАТО.
показати весь коментар
26.12.2024 13:01 Відповісти
Нічого складного: блокпости з фотоідентифікацією, інструктаж корінних естонців щодо поведінкиросійських сусідів аж до видачі зброї плюс розміщення британців у Нарві.
Московітам повинно стати незатишно і гаряче.
показати весь коментар
26.12.2024 13:21 Відповісти
Вполне могут. Не раз уже руссише райх проверял НАТО на слабо. НАТО экзамен не прошло.
показати весь коментар
26.12.2024 13:36 Відповісти
Чого хвилюватися їм, в них є п'ята стаття
показати весь коментар
26.12.2024 14:23 Відповісти
Это могло бы привезти к "Москве за 3 дня "
показати весь коментар
26.12.2024 19:26 Відповісти
 
 