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"Єдина шахта коксівного вугілля в Україні": в Метінвесті озвучили сценарії на випадок падіння Покровська

Єдина шахта коксівного вугілля в Україні

Росіяни прекрасно знають, наскільки важливим для української економіки є Покровськ і його єдина шахта коксівного вугілля. Тому роблять усе можливе, щоб його захопити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ. таке переконання висловив голова Проєктного офісу Метінвесту Олександр Водовіз.

Він нагадав, що Покровська шахта розташована не в самому місті, а трохи на околиці, і вона має величезне значення для всієї української металургії.

"Росіяни теж чудово розуміють її важливість. І те, з якими темпами вони просуваються біля Покровська, нас деколи вражає. Недавно в нас не приїхала ціла зміна з сусіднього села, бо воно було захоплене", - каже Водовіз.

Довкола одного з майданчиків покровської шахти у Піщаному, який нещодавно перестав працювати, вже йдуть бойові дії, каже експерт.

"Це єдина шахта коксівного вугілля в Україні, яка живить вугіллям і наші заводи, і АрселорМіттал, і ДМЗ. Тобто, всю металургію, яка залишилася в Україні. Якщо Покровська шахта буде окупована ворогом або підірвана, як вже сталося з частиною державних шахт в регіоні, нам треба буде везти вугілля морем. А це невигідно економічно. Тому зараз і в нас, і в наших колег-металургів велика дилема — що ми робитимемо, якщо Покровськ упаде?", - зауважив Водовіз.

Він розповів, що компанія намагається перевезти працівників у Дніпропетровську область, де будує для них тимчасове житло. Але не всі хочуть виїжджати.

"Тож, сьогодні є відчуття, що ми будемо згадувати 2023−2024, як хороші роки. Тому що та інфраструктура, яку захопила росія на Сході, те, що вже знищено, розбомблено вже зараз — це колосальні гроші на відновлення. Ми точно не зможемо в якийсь короткий проміжок часу відновити цю інфраструктуру, щоби вона приносила додатковий ВВП, додаткову додану вартість", - резюмував експерт.

Раніше видання Bloomberg заявило, що союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона потребує, щоб не дати росії захопити Покровськ.

Крім видобутку коксівного вугілля, це місто є ціллю з багатьох причин: це важливий залізничний та автомобільний вузол для забезпечення українських оборонних ліній, а також одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області.

Тим часом Європа і США багато обіцяють, але не виконують майже нічого з обіцяного, вказує видання.

Автор: 

шахта (703) вугілля (2474) Донецька область (8467) Метінвест (932) Покровськ (625) Покровський район (570)


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Топ коментарі
+11
Зегнидв сдал Донбасс...!
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26.12.2024 11:10
+11
Ну, з цього привлду товарисчу Ахметову треба починати гудіти всіма своїма підприємствами, як це він робив у 2014 році. На знак протесту, замість того шоб вивести своїх шаатів з металургами та бандитами і виписати люлей всім отім гіркиним та прочею сволотою. При чому, кажуть шо сам він у цей час гудів десь у казино Монако.
Гуди Гудок покі гудится.
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26.12.2024 11:30
+10
У 2014 році Ахмєтка притягнув війну в Україну. А з 2022 намагається загладити свою провину "гуманітарними проектами".
Так не вийде, Ахмєтка, - або купуеш дрони для ЗСУ на Покровський напрямок, або залишаєшся без коксу.
"Гуманітарними проектами" тепер проблему не вирішити...
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26.12.2024 11:52
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Зегнидв сдал Донбасс...!
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26.12.2024 11:10 Відповісти
Ну, з цього привлду товарисчу Ахметову треба починати гудіти всіма своїма підприємствами, як це він робив у 2014 році. На знак протесту, замість того шоб вивести своїх шаатів з металургами та бандитами і виписати люлей всім отім гіркиним та прочею сволотою. При чому, кажуть шо сам він у цей час гудів десь у казино Монако.
Гуди Гудок покі гудится.
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26.12.2024 11:30 Відповісти
золоті слова що постійно потрібно нагадувати ждунам
стосовно коксу - Ахметов ситуацію знає з 2014 року - тому альтернативу уже знайшов, чи ні?
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26.12.2024 13:06 Відповісти
Так, впевнений шо знайшов. А чому морем а не потягами по суходолу, як ви міркуєтє?
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26.12.2024 13:32 Відповісти
напевне тому що купують в ПАР і корабель має більшу тонажність та нижчу собівартість чим залізниця
не забути що в Європі вугільна галузь піддана анафемі
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26.12.2024 13:38 Відповісти
Бо знову можуть з'явитися стурбовані фермери, і знову перекрити шляхи.
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26.12.2024 13:54 Відповісти
Знайшов, знайшов.
Кінець чорній металургії України. Словаки, же как то живут без металлургии.
Мы уже живем без черноморского пароходства, без цветной металлургии, без переработки нефти без легкового автомобилестроения ща будем без ч.м
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26.12.2024 14:11 Відповісти
всі все знають..
але нічого не роблять ..
щоб відвернути катастрофу..
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26.12.2024 11:47 Відповісти
А щоб відвернути, потрібно йти всім жителям Донбасу боронити свою землю, а не очікувати , що хтось буде воювати!
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26.12.2024 12:32 Відповісти
У 2014 році Ахмєтка притягнув війну в Україну. А з 2022 намагається загладити свою провину "гуманітарними проектами".
Так не вийде, Ахмєтка, - або купуеш дрони для ЗСУ на Покровський напрямок, або залишаєшся без коксу.
"Гуманітарними проектами" тепер проблему не вирішити...
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26.12.2024 11:52 Відповісти
Який там кокс ...вже повна евакуація проведена давно і всіх повідключали...чи не всіх?
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26.12.2024 12:04 Відповісти
Ахметов повинен кинути всі гроші шоб відбити кацапів
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26.12.2024 12:04 Відповісти
Та він жеж жебрак. Лондонський жебрак.
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26.12.2024 13:35 Відповісти
ЗЕ банда зливає заплановано
Пів року тому обладнааня з цієї шахти перевезли на іншу
за хабар в пів мільоно
Ніхто нічого не забув
спитаємо найвеличнішого Відосомана
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26.12.2024 12:08 Відповісти
Покровськ здадуть....💯
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26.12.2024 12:13 Відповісти
Треба було у 2014 сепарні гумдопомогу не надсилати!!!
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26.12.2024 12:21 Відповісти
Кукурудза - наше все! Кукурудза - то є мнясо, молоко, масло!
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26.12.2024 12:39 Відповісти
Ахметік, не істери, згідно однієї потужної формули - в тарифоутворенні закладена ціна купівлі вугілля на біржі Роттердама. Так що знизь апетити, перестань вимикати гарячу воду і купляй іноземне вугілля для своїх ТЕЦ - не збіднієш.
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26.12.2024 12:57 Відповісти
Кацапи знають, українці теж знають, і Зельоні знають. Але гроші роздерибанили на схематозах, а не використали на укріплення і забезпечення Армії. І хтось зможе це кваліфікувати, як не зраду?
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26.12.2024 13:31 Відповісти
Ось чому зеленський і його шобла здають Донбасс, саджали квіточки у Покровську, будували муляжі фортифікаційних споруд, робили і роблять браковані міни, крадуть гроші в МО.
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26.12.2024 13:51 Відповісти
Треба Ахмєткє домовлятись з Єрмаком і Зебандою які здають Донбас
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26.12.2024 23:59 Відповісти
дилема у них

а коли було питання: чи облаштовувати захисні рубежі під Покровськом чи квіти висаджувати та бруківку перестиляти - дилеми не було у вас, баранів?

тепер беріть зброю і захищайте свої шахти

які тут ще питання можуть бути
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27.12.2024 15:19 Відповісти
 
 