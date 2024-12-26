"Єдина шахта коксівного вугілля в Україні": в Метінвесті озвучили сценарії на випадок падіння Покровська

Росіяни прекрасно знають, наскільки важливим для української економіки є Покровськ і його єдина шахта коксівного вугілля. Тому роблять усе можливе, щоб його захопити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ. таке переконання висловив голова Проєктного офісу Метінвесту Олександр Водовіз.

Він нагадав, що Покровська шахта розташована не в самому місті, а трохи на околиці, і вона має величезне значення для всієї української металургії.

"Росіяни теж чудово розуміють її важливість. І те, з якими темпами вони просуваються біля Покровська, нас деколи вражає. Недавно в нас не приїхала ціла зміна з сусіднього села, бо воно було захоплене", - каже Водовіз.

Довкола одного з майданчиків покровської шахти у Піщаному, який нещодавно перестав працювати, вже йдуть бойові дії, каже експерт.

"Це єдина шахта коксівного вугілля в Україні, яка живить вугіллям і наші заводи, і АрселорМіттал, і ДМЗ. Тобто, всю металургію, яка залишилася в Україні. Якщо Покровська шахта буде окупована ворогом або підірвана, як вже сталося з частиною державних шахт в регіоні, нам треба буде везти вугілля морем. А це невигідно економічно. Тому зараз і в нас, і в наших колег-металургів велика дилема — що ми робитимемо, якщо Покровськ упаде?", - зауважив Водовіз.

Він розповів, що компанія намагається перевезти працівників у Дніпропетровську область, де будує для них тимчасове житло. Але не всі хочуть виїжджати.

"Тож, сьогодні є відчуття, що ми будемо згадувати 2023−2024, як хороші роки. Тому що та інфраструктура, яку захопила росія на Сході, те, що вже знищено, розбомблено вже зараз — це колосальні гроші на відновлення. Ми точно не зможемо в якийсь короткий проміжок часу відновити цю інфраструктуру, щоби вона приносила додатковий ВВП, додаткову додану вартість", - резюмував експерт.

Раніше видання Bloomberg заявило, що союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона потребує, щоб не дати росії захопити Покровськ.

Крім видобутку коксівного вугілля, це місто є ціллю з багатьох причин: це важливий залізничний та автомобільний вузол для забезпечення українських оборонних ліній, а також одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області.

Тим часом Європа і США багато обіцяють, але не виконують майже нічого з обіцяного, вказує видання.