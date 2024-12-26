Ситуація в енергосистемі динамічна, можливі зміни в графіках відключень, - "Укренерго"

На об'єктах енергетики тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованого обстрілу РФ.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно - можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

"А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається. З 8:00 до 21:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень побутових споживачів.



Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - додали там.

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Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Напередодні Повітряні сили України повідомили о 7:24 про рух крилатої ракети, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Водночас у Румунії не підтверджують проліт російської ракети під час масованої атаки РФ через свій повітряний простір.

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