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Ситуація в енергосистемі динамічна, можливі зміни в графіках відключень, - "Укренерго"

Ситуація зі світлом 26 грудня 2024 року

На об'єктах енергетики тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованого обстрілу РФ.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно - можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

"А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається. З 8:00 до 21:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень побутових споживачів.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - додали там.

Читайте: У двох областях запровадили аварійні відключення

Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Напередодні Повітряні сили України повідомили о 7:24 про рух крилатої ракети, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Водночас у Румунії не підтверджують проліт російської ракети під час масованої атаки РФ через свій повітряний простір.

Читайте також: Наслідки масованої атаки на енергетику: До половини українців залишилися без світла на Різдво

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Укренерго (2695) відключення світла (1088)


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Де мільон паляниць у відповідь?
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26.12.2024 12:01 Відповісти
Без Паляниць є чим бити ,але по електропідстанціям не бьють ,якось не зрозуміло, може хтось не дозволяє?
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26.12.2024 12:28 Відповісти
Я от згадую листопад 2023, орки знову почали бити по енергетиці, одразу у відповідь наші дрони знищили кілька підстанцій в бєлгородській області і обстріли енергетики припинилися аж до березня. А зараз, коли в України є дрони, які здатні пролетіти понад 1000 км не завдавати ударів у відповідь по підстанціям курська, ростова,брянська, москви це реально якийсь саботаж на найвищому рівні.
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26.12.2024 13:09 Відповісти
Сапсани?
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26.12.2024 18:36 Відповісти
 
 