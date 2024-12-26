Аварія російських танкерів з мазутом: Надзвичайну ситуацію оголосили в окупованому Криму та Краснодарському краї РФ

На території Краснодарського краю Росії та в окупованому Криму через аварію танкерів і розлив мазуту в Керченській протоці запроваджено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. До цього діяла НС муніципального масштабу.

Про це заявив ставленик РФ у Криму Сергій Аксьонов, цитує "РБК".

Напередодні губернатор Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєв заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи та Темрюцького району "затягнувся і не припиняється".

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"Спочатку, за розрахунками вчених та фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, та нафтопродукти підіймаються нагору. У результаті їх виносить на наші пляжі", - заявив він.

Як повідомляють "Крим.Реалії", за інформацією анонімного активіста з Феодосії, в Криму наслідки викидів мазуту на пляжі більш загрозливі, ніж в Анапі.

"Місцевий пісок більш пухкий, з великим вмістом черепашки, його консистенція набагато м’якша й більш пориста, ніж у районі Анапи. Викиди мазуту тут призведуть до екологічної катастрофи. В умовах дефіциту спецтехніки та кваліфікованих кадрів це може поставити хрест на курортному сезоні наступного року. Постраждає і місцева фауна. Волонтери вже подекуди й на наших пляжах знаходять постраждалих від мазуту птахів", - розповів активіст.

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За його словами, у Феодосії немає ні орнітологів, ні ветеринарів, здатних надати дієву та екстрену допомогу, якщо постраждалих тварин масово будуть знаходити.

Що передувало?

Нагадаємо, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".