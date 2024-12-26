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Три ворожі розвідувальні БПЛА збили оператори дронів 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Оператори дронів із 5-ї окремої Київської штурмової бригади на східному фронті збили два російські розвідувальні БПЛА Zala та один Supercam.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) знищення (7243) дрони (4706) 5 ОШБр (97)


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Браво!
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26.12.2024 13:42 Відповісти
Русоріз класно працюєв в небі ,
браво 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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26.12.2024 17:12 Відповісти
 
 