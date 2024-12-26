Три ворожі розвідувальні БПЛА збили оператори дронів 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Оператори дронів із 5-ї окремої Київської штурмової бригади на східному фронті збили два російські розвідувальні БПЛА Zala та один Supercam.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

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