Три ворожі розвідувальні БПЛА збили оператори дронів 5-ї ОШБр. ВIДЕО
Оператори дронів із 5-ї окремої Київської штурмової бригади на східному фронті збили два російські розвідувальні БПЛА Zala та один Supercam.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.
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браво 👍🏼👍🏼👍🏼❤️