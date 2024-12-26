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Путін готовий пожертвувати всім: обрав Україну замість Сирії, - Foreign Affairs

Путін обрав україну замість Сирії

Росія, зосередившись на війні в Україні, відсунула свої зовнішньополітичні інтереси, зокрема в Сирії, на другий план, що призвело до втрати впливу в цьому регіоні. Володимир Путін пожертвував іншими геополітичними пріоритетами заради перемоги в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Foreign Affairs.

Падіння режиму Асада зводить нанівець претензії Росії на роль гаранта стабільності режимів у країнах-союзниках. Допоки війна в Україні триває, Росія не зможе забезпечувати безпеку за кордоном.

Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною. Москва сприймала "Арабську весну" 2010-х років як продовження протестів на Майдані в Києві та "кольорових революцій", що сколихнули пострадянські країни десять років тому - всі ці події Путін розглядав як репетиції можливої спроби повалення його власного режиму.

"Відмова Росії від режиму Асада, щоб спрямувати більше ресурсів на боротьбу проти України, яскраво ілюструє, що Путін готовий пожертвувати всім заради повної перемоги у війні. Хоча Путін намагається зображати себе реалістом, він поглинений Україною, виключаючи майже всі інші зовнішньополітичні імперативи", - йдеться в матеріалі.

Висвітлення сирійської інтервенції допомогло сформувати очікування щодо "спеціальної військової операції" в Україні як швидкої перемоги "десь далеко", швидкого приводу для гордості, що не вимагає особливих суспільних жертв або залучення непрофесійних солдатів. Коли вторгнення не стало негайним успіхом, віддалені успіхи в Сирії стали неприємним контрастом до похмурої реальності війни в Україні, пише Баунов.

Зосередженість Росії на війні в Україні допоможе Путіну і росіянам загалом ігнорувати незручні питання щодо Сирії, наприклад, що сталося з грошима і ресурсами, які Росія вклала в цю країну, або чому російські спецслужби, які зараз фактично керують країною, неодноразово були захоплені зненацька: готовністю України чинити опір, заколотом ватажка ПВК "Вагнер" Прігожина в червні 2023 року, вторгненням України в Курську область, а тепер і швидким падінням режиму Асада.

Водночас на думку автора, рішення Путіна віддати пріоритет Україні не слід плутати з повною відмовою Росії від амбіцій за межами свого найближчого оточення. Втрата Сирії, скоріше, просто підвищила ставки у війні в Україні.

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Автор: 

путін володимир (23821) росія (65191) Сирія (1860) Україна (5891)


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Топ коментарі
+15
" ставка больше чем жизнь..." Здихай пуйло.
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26.12.2024 13:11
+10
Я дуже радий за інші країни, які за рахунок війни в Україні позбулись впливу путіна, і за ті країни, які за рахунок цього посилили там свій вплив. Але самій Україні від того не легше.
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26.12.2024 13:14
+9
Пуйло буде воювати проти України до останнього кацапа.
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26.12.2024 13:12
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" ставка больше чем жизнь..." Здихай пуйло.
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26.12.2024 13:11 Відповісти
Він давно вже подох. Всі нові путєни не схожи на х-ло версії 1.0
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26.12.2024 13:42 Відповісти
Не читайте "генерала свр" на ночь. Эта тварюка живее всех живых, а изменения во внешности вызваны лишь тем, что это чмо ненавидит свое отражение зеркале.
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26.12.2024 14:24 Відповісти
Пуйло буде воювати проти України до останнього кацапа.
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26.12.2024 13:12 Відповісти
бий хла - спасай рабсію!
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26.12.2024 13:30 Відповісти
Враховуючи співвідношення населення не думаєш, що українці закінчаться швидше? Поки товстий сохне - худий здохне. Чув таке? Чи тебе це не сильно хвилює, наскільки в Полтаві чи Дніпрі кладовища виростуть, головне щоб руських убили так?
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26.12.2024 15:48 Відповісти
Асада виперли - шо іму ше залишається - брататися з пупсами і іранцями - таи навалитись хором на Украіну
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26.12.2024 13:14 Відповісти
Я дуже радий за інші країни, які за рахунок війни в Україні позбулись впливу путіна, і за ті країни, які за рахунок цього посилили там свій вплив. Але самій Україні від того не легше.
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26.12.2024 13:14 Відповісти
Точніше: хто ще не нажився на війні в Україні - навались.
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26.12.2024 16:31 Відповісти
у нас в боргу вже 2 країни: айзербайджан і сирія. Частково півд. корея. Але я не почув жодної подяки.
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26.12.2024 22:16 Відповісти
"хайпують" журналюги,для ху#ла Україна завжди була "у пріоритеті",але...Покровськ від окупованого Донецька у 45 км.,три роки війни,величезні втрати,висновки робіть самі.
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26.12.2024 13:18 Відповісти
Давно вже треба перевірити, чи готове пуйло пожертвувати життям своїх вишкребків.
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26.12.2024 13:19 Відповісти
Це просто параноя окремої чокнутої істоти. А гинуть через це тисячі. Треш.
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26.12.2024 13:19 Відповісти
Ни один политик или руководитель государства не осознаёт в полной мере того, что на самом деле происходит в мире, в связи с войной в Украине.

Всё, на чём держался мир, в прямом и переносном смысле этого слова, рухнуло окончательно и безвозвратно, а просто так, существовать не может даже амёба.

То, что Трамп доведёт Америку до развала, а возможно и до гражданской войны, это понятно, но меня это не интересует, для меня главное, чтобы он успел кинуть хотя бы пару десятков ядерных бомб на быдлостан, тогда можно покидать эту Землю с чувством удовлетворения.

Возможно, кто-то скажет дикость, нет, граждане господа, дикость, это погибнуть под путлеровскими бомбами!
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26.12.2024 13:30 Відповісти
Трамп доведёт Америку до развала, а возможно и до гражданской войны, это понятно
Кому це "панятно" ?
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26.12.2024 14:21 Відповісти
Если вам не понятно, зачем спрашиваете?
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26.12.2024 14:26 Відповісти
Если и будет реальное противостояние Трампа и американской системы, то для первого оно закончится очень быстро.
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26.12.2024 14:27 Відповісти
В Америке давно уже нет никакой системы, там такое же быдло, как и везде.
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26.12.2024 14:57 Відповісти
Втратить все, і своє нікчемне життя.
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26.12.2024 13:40 Відповісти
Нажаль для нас це так, нема того чим би кремль не готовий пожертвувати заради контроля над
Українською територією.Думаю що наші партнери також думають (але не кажуть прямо)
про УкраЇну як про країну яка завжди належала лаптестану.
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26.12.2024 14:27 Відповісти
Сирія застала х.....зненацька, многоходовочнік просто нічого не знав. А війну в Україні у 2014 році він відклав на пізніше, поки буде топити сірійців у власній крові. Не дарма всі м'ясники-алкаші Герасима стали його героями. А виход з анекдотами-бубенцами в народ був повязаний саме з показом довольной морди ліца-а нам всьо равно, нє боїмся ми волка и сови....
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26.12.2024 14:45 Відповісти
ми в Україні дуже "раді" з цього приводу, тим більше, коли стає очевидним, що усіх крім нас це влаштовує
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26.12.2024 15:19 Відповісти
Аналітики у цьому Foreign Affairs, як у нас баби на базарі... Пуйло втратив Сирію не тому, що "розміняв" на більш вагому ціль, а тому, що просто не міг нічого зробити, навіть, якщо б дуже захотів. І це дві офігенні різниці. Якщо провести історичні паралелі, то це нагадує, як Гітлер хотів врятувати свого корєша Мусоліні - навіть війська зняв з під Курська та направив до Італії. Але не допомогло. А пуйло бодай такого не спромігся зробити
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26.12.2024 16:23 Відповісти
міг би зробити. Але вибрав Україну
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26.12.2024 22:18 Відповісти
Нічого, в пуйла ще є грузія, казакстан, білорусія, Африка...
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27.12.2024 00:01 Відповісти
 
 