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Росія активізувала ДРГ та посилила обстріли у Херсонській області

Російські війська активізували ДРГ

Ворожі ДРГ намагаються закріпитися на території, яку контролюють Сили оборони. Також росіяни посилили обстріли деяких шляхів та  населених пунктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - сказав він.

За словами Прокудіна, місця, де десантні групи ворога можуть бути висаджені, відомі, і Сили оборони готові до знищення ворога.

Голова ОВА наголосив, що спроби просування ворога не поодинокі. Поки що такі маніпуляції росіян безуспішні.

"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - додав Прокудін.

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