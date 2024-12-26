Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини з різних видів зброї, - ОВА
26 грудня російські війська активно обстрілюють прикордонні території Сумщини з різних видів зброї.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 26 грудня ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і у Сумах.
Також в ОВА додали, що триває повітряна тривога і закликали залишатися в укриттях та берегти себе і своїх близьких, дотримуючись правил безпеки.
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Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар26.12.2024 16:00 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Панасюк #562228
показати весь коментар26.12.2024 18:19 Відповісти Мені подобається 0
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