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Новини
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Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини з різних видів зброї, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня

26 грудня російські війська активно обстрілюють прикордонні території Сумщини з різних видів зброї.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 грудня ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і у Сумах.

Також в ОВА додали, що триває повітряна тривога і закликали залишатися в укриттях та берегти себе і своїх близьких, дотримуючись правил безпеки.

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обстріл (28486) Сумська область (3678) війна в Україні (3899)


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Так, чутно було в Сумах. Дуже гучно. Як ніколи. Кілька годин поспіль. Навіть сигнали на авто спрацьовували.
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26.12.2024 16:00 Відповісти
Скучно стало недофюреру, влаштував двіжуху
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26.12.2024 18:19 Відповісти
 
 