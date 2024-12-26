Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини з різних видів зброї, - ОВА

26 грудня російські війська активно обстрілюють прикордонні території Сумщини з різних видів зброї.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 грудня ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби проникнення ворожих ДРГ на північному прикордонні нечисленні, - ОТУ "Сіверськ"

Як зазначається, звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і у Сумах.

Також в ОВА додали, що триває повітряна тривога і закликали залишатися в укриттях та берегти себе і своїх близьких, дотримуючись правил безпеки.