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Новини Допомога Україні
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Україна отримала від Японії $1,2 млрд через проєкти Світового банку

Японія надала Україні 1,2 млрд доларів допомоги

Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти надійшли у листопаді-грудні, їх спрямують на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

На що підуть кошти

  • 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;
  • 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;
  • 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;
  • 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;
  • 200 млн доларів - проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Читайте: Японія надасть Україні ще $3 мільярди від російських заморожених активів

Автор: 

допомога (8348) економіка (929) Японія (1204)


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Значить ще пара-трійка СукУрода з мішками долларів почимчикують в ліс.
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26.12.2024 16:15 Відповісти
Україна отримала чи влада?
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26.12.2024 16:18 Відповісти
Дякуємо.
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26.12.2024 19:22 Відповісти
 
 