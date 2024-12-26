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Україна отримала від Японії $1,2 млрд через проєкти Світового банку
Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти надійшли у листопаді-грудні, їх спрямують на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
На що підуть кошти
- 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;
- 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;
- 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;
- 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;
- 200 млн доларів - проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.
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Амандрапапупа
показати весь коментар26.12.2024 16:15 Відповісти Мені подобається 3
Tutu Tutukin
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Pawlo Kit
показати весь коментар26.12.2024 19:22 Відповісти Мені подобається 0
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