Україна отримала від Японії $1,2 млрд через проєкти Світового банку

Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти надійшли у листопаді-грудні, їх спрямують на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

На що підуть кошти

602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;

400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;

250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;

220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;

200 млн доларів - проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

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