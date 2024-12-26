Росіяни обстріляли село Угроїди на Сумщині, загинула людина
26 грудня російська армія обстріляла село Угроїди в Сумській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 26 грудня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.
Внаслідок артобстрілу села УгроЇди Краснопільської громади Сумського району близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув.
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назву села можна трактувати як "орбан гівно"?
Вугор річковий, вугор європейський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Anguilla anguilla) - прохідна риба родини Anguillidae.