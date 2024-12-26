Росіяни обстріляли село Угроїди на Сумщині, загинула людина

26 грудня російська армія обстріляла село Угроїди в Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 грудня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.

Внаслідок артобстрілу села УгроЇди Краснопільської громади Сумського району близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув.

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