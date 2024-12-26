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Росіяни обстріляли село Угроїди на Сумщині, загинула людина

Наслідки обстрілів (фото ілюстративне)

26 грудня російська армія обстріляла село Угроїди в Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 грудня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.

Внаслідок артобстрілу села УгроЇди Краснопільської громади Сумського району близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув.

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Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3678) Сумський район (185) Угроїди (2) війна в Україні (3899)


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гади
назву села можна трактувати як "орбан гівно"?
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26.12.2024 21:08 Відповісти
Та может издавна там угри водились, они их ели, рыба вкусная и очень. А потом так стало называться то место. Когда угри кончились.
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26.12.2024 22:57 Відповісти
тоді було б "Вугроїди"
Вугор річковий, вугор європейський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Anguilla anguilla) - прохідна риба родини Anguillidae.
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26.12.2024 23:23 Відповісти
В далёком детстве ловил с дружками своими, причём корзиной под мостом ,,Моисеевским,, в Харькове что вьюнов. Жёлто-коричневые, мелкие правда, но только в нерест, весной. В прибрежной речной осоке. Быстро накрыть и тут же вывернуть дужку ручку корзины вверх и поднять. За раз могло и штук 20-30 сразу. Но не очень вкусные, горчили. Может что европейские?! А потом, спустя много лет работая на пасслайнерах ЧМП в службе ресторана столкнусь с другими угрями, ну очень большими, а вкусными не передать какими. Но те в других уже реках водились и других стран и даже континентов. Копченые особо.
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27.12.2024 19:23 Відповісти
Сьогодні було обстріляно не тільки це село а і прикордоння області. Постійну канонаду було чути за 35 км від кордону.
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26.12.2024 21:13 Відповісти
Це ***** так помстилося за друзяку Орбана?
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26.12.2024 21:26 Відповісти
 
 