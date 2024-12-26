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"Треба на фронт вас, може здохнете швидше. Д#біли, к#нчені": у Львові вчитель фізики вилаяв учнів, його відсторонили. ВIДЕО

У середній загальноосвітній школі № 30 міста Львова лаборант та вчитель фізики під час заняття заявив учням, що їх нібито потрібно відправити на передову для швидкої загибелі. Чоловіка відсторонили від роботи з дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк та освітня омбудсменка Надія Лещик.

Зазначається, що відео опублікували спочатку в телеграм-каналі. 

Увага! На відео присутня нецензурна лайка

Відомо, що інцидент трапився ще у листопаді 2024 року. На відео чути нецензурну лайку вчителя на учнів.

"Треба на фронт вас, на передову, може там здохнете швидше. Пр#дурки, набридло! Д#біли, ко#чені", - каже вчитель на відео.

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Закалюк повідомив, що для з'ясування всіх обставин управління освіти створило відповідну комісію.

Нині вчителя відсторонили від роботи з дітьми. Йому оголосили догану, і він більше не обійматиме свою посаду.

За його словами, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання в бік учнів. Така поведінка "не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною".

У Львові вчитель фізики вилаяв учнів та відправляв їх на фронт

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Водночас Андрій Закалюк вказав на те, що під час уроку учні 9 класу "порушили правила, що могло призвести до шкоди їх здоров’ю. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів".

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на інцидент та заявила, що підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин випадку й надання всіх документів.

У Львові вчитель фізики вилаяв учнів та відправляв їх на фронт

Автор: 

Львів (3070) школа (2212) Львівська область (2427) Львівський район (61) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+27
інцидент по своїй суті нульовий …- є діти дебіли(ів) …є не стійки психікою викладачі… роздмухувати це будуть тільки русняві голоси…
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26.12.2024 21:26
+19
З ********* дітьми працювати-потрібно мати сталеві нерви.Я ,наприклад, ні за які гроші б не погодився,навіть за зеленослячих 4 тис баксів.Уже не раз примічав,що виходячи з дому,порядна сімя - у окремих з них ніби виростають "ріжки і хвостик".
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26.12.2024 21:33
+16
Мы не знаем правды, что там на самом деле произошло и никогда не узнаем, но всё таки, нужно

сказать, что сейчас и ученики такие, что мало кто нормальный сможет выдержать их.
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26.12.2024 21:36
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А якби ,ці підлітки , нашкодили своєму здоров'ю , то вчитель був би все одно винен . Якщо чесно, мені вчителя жалко .
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26.12.2024 22:46 Відповісти
Тут скільки бовдурів понаписувало про "поганого вчителя"... Хоча в житті жодного уроку не провели-а якби спробували-то невідомо чим би це завершилось Немає поганих вчителів чи дітей. Головне тут- ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. Якщо його немає-відбувається САМЕ ось таке. А його наявність залежить від РЕАЛЬНИХ цінностей,що сповідує суспільство. Якщо вони співпадають зі вчительськими-зв'язок є. Якщо ні-немає. Спроби вчителя пристосуватись-не дадуть авторитета-бо діти відчують фальш одразу. Тому суспільство з подвійною мораллю завжди практикує РЕПРЕСИВНУ освіту. Як,наприклад,в срср,на рашці і на ТОТ.
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26.12.2024 22:49 Відповісти
Вчитель є загрозою??? Та ну нах таку " шкілу"!!!!
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27.12.2024 00:05 Відповісти
Ліцеї якось за гроші вчать??
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27.12.2024 00:14 Відповісти
Для бидло-школярів потрібно створювати окремі школи, щоб вони не заважали нормальним дітям навчатись, а вчителям вчити.
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27.12.2024 01:20 Відповісти
Цей вчитель нагадує мені багато наших форумчан на цьому форумі
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27.12.2024 02:17 Відповісти
Ну точно так само як ви багатьох учнів ((
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27.12.2024 12:19 Відповісти
І чим же? )
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27.12.2024 12:35 Відповісти
Своїми коментарями . "Святі " дітки виклали шматок відео . Чому там немає запису з чого почалося ? Не знаючи передумов коментувати на що це схоже ....... ну чим ви не один із тих телепнів малолітніх .
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27.12.2024 12:48 Відповісти
Дякую за "юначе" , ну а щодо коментарів , то ваш нічим від решти не відрізняється . P.S. До речі , у коментарях іноді цікаві речі трапляються , наприклад , Холодний Яр , коли не сереться по дрібницях , часто розумні речі пише ; як на початку 2022 був пропав з форуму , то аж скучно без нього було
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27.12.2024 17:46 Відповісти
Цей такий само як той лаборант, спочатку хамить, а потім обурються на отримане у відповіть.
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28.12.2024 20:14 Відповісти
Мабуть вчитель має рацію.
Ось приймуть нову редакцію "Закону про мобілізацію", з 18 років мобілізовуватимуть всіх чоловіків, кому вже виповнилось 18. Поліція, ТЦК СП на низькому старті.
Так, що шановані виборці "слуги народу", начувайтесь.
Шоу тільки починається!
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27.12.2024 07:03 Відповісти
Робочий процес, але їх ще треба лупити
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27.12.2024 07:28 Відповісти
Яким ще таким вашим цінностям та поведінка не відповідає, лицеміри?
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27.12.2024 07:42 Відповісти
А что такого,раздули из мухи слона,новостей про казнокрадов и взяточников нет,есть новость про учителя назвавшего учеников дебилами,другие дебилы с дипломами открыли пасти повозмущаться.
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27.12.2024 08:04 Відповісти
Просто школота дістала людину
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27.12.2024 09:56 Відповісти
працювати з купою малолітніх дебілів то важка і невдячна праця, як на мене то зараз робота вчителя то як на передовій..тільки зарплата не 100 тис а біля 10 тис в кращому випадку.
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27.12.2024 10:21 Відповісти
Довели до перегріву вчителя оці майбутні "виборці" Зє-! Вони можуть.
Дивно, що вчитель сам особисто не фільмує з початку всю подію. Немає коштів купити відеокамеру(реєстратор)? Їх на "Проме" можна за десятку відро купити... Не вірю. Зє- зарплату вчителям по 4000$ зробив? Нє? А шо ж так? А як же ж так?
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27.12.2024 13:58 Відповісти
А я вчився у Львівській СШ №63.Класною керівничкою в мене була Заслужена вчителька УРСР Володимира Дмитрівна.Мала довгу лінійку і лупила нею учнів по рукам,по голові,інколи по губам.Але нікого не називала дебілами,мабуть бо не знала такого слова.Відразу скажу що то було дуже,дуже давно...На стіні тоді ще висів портрет Хрущова...
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27.12.2024 17:46 Відповісти
"Сидять на уроці спокійні, гарно виховані батьками діти, хочуть вчитися
і тут вривається неадекватний вчитель-психопат..."
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28.12.2024 09:32 Відповісти
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