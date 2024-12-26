"Треба на фронт вас, може здохнете швидше. Д#біли, к#нчені": у Львові вчитель фізики вилаяв учнів, його відсторонили. ВIДЕО

У середній загальноосвітній школі № 30 міста Львова лаборант та вчитель фізики під час заняття заявив учням, що їх нібито потрібно відправити на передову для швидкої загибелі. Чоловіка відсторонили від роботи з дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк та освітня омбудсменка Надія Лещик.

Зазначається, що відео опублікували спочатку в телеграм-каналі.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка

Відомо, що інцидент трапився ще у листопаді 2024 року. На відео чути нецензурну лайку вчителя на учнів.

"Треба на фронт вас, на передову, може там здохнете швидше. Пр#дурки, набридло! Д#біли, ко#чені", - каже вчитель на відео.

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Закалюк повідомив, що для з'ясування всіх обставин управління освіти створило відповідну комісію.

Нині вчителя відсторонили від роботи з дітьми. Йому оголосили догану, і він більше не обійматиме свою посаду.

За його словами, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання в бік учнів. Така поведінка "не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною".

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Водночас Андрій Закалюк вказав на те, що під час уроку учні 9 класу "порушили правила, що могло призвести до шкоди їх здоров’ю. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів".

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на інцидент та заявила, що підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин випадку й надання всіх документів.