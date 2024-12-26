"Треба на фронт вас, може здохнете швидше. Д#біли, к#нчені": у Львові вчитель фізики вилаяв учнів, його відсторонили. ВIДЕО
У середній загальноосвітній школі № 30 міста Львова лаборант та вчитель фізики під час заняття заявив учням, що їх нібито потрібно відправити на передову для швидкої загибелі. Чоловіка відсторонили від роботи з дітьми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк та освітня омбудсменка Надія Лещик.
Зазначається, що відео опублікували спочатку в телеграм-каналі.
Увага! На відео присутня нецензурна лайка
Відомо, що інцидент трапився ще у листопаді 2024 року. На відео чути нецензурну лайку вчителя на учнів.
"Треба на фронт вас, на передову, може там здохнете швидше. Пр#дурки, набридло! Д#біли, ко#чені", - каже вчитель на відео.
Закалюк повідомив, що для з'ясування всіх обставин управління освіти створило відповідну комісію.
Нині вчителя відсторонили від роботи з дітьми. Йому оголосили догану, і він більше не обійматиме свою посаду.
За його словами, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання в бік учнів. Така поведінка "не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною".
Водночас Андрій Закалюк вказав на те, що під час уроку учні 9 класу "порушили правила, що могло призвести до шкоди їх здоров’ю. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів".
Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на інцидент та заявила, що підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин випадку й надання всіх документів.
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Ось приймуть нову редакцію "Закону про мобілізацію", з 18 років мобілізовуватимуть всіх чоловіків, кому вже виповнилось 18. Поліція, ТЦК СП на низькому старті.
Так, що шановані виборці "слуги народу", начувайтесь.
Шоу тільки починається!
Дивно, що вчитель сам особисто не фільмує з початку всю подію. Немає коштів купити відеокамеру(реєстратор)? Їх на "Проме" можна за десятку відро купити... Не вірю. Зє- зарплату вчителям по 4000$ зробив? Нє? А шо ж так? А як же ж так?
і тут вривається неадекватний вчитель-психопат..."