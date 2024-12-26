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2 людини загинуло та 2 поранені внаслідок російського обстрілу Часового Яру

Обстріл Часового Яру 26 грудня

26 грудня війська РФ з FPV-дрону атакували багатоповерховий будинок у Часовому Яру.

Про це пише Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років. Також травмовано двох 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено багатоповерховий будинок.

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Автор: 

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