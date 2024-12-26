Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ Святослав

Папа Римський Франциск прийняв запрошення відвідати Україну у 2025 році, однак дата візиту поки що невідома.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що УГКЦ має запевнення, що запрошення відвідати Україну прийняте, але коли саме цей візит здійсниться, невідомо.

За його словами, у найближчих планах Папи Римського, зокрема у 2025 році, візит до України не передбачається.

Поки що немає (часу візиту – ред.), але Папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", – додав голова УГКЦ.

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Раніше повідомлялося, що Апостольська нунціатура в Україні передала Папі Франциску імена близько п'яти тисяч українських полонених воїнів, звільненню яких може посприяти Ватикан.