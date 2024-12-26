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Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ Святослав

Папа Римський Франциск може відвідати Україну у 2025 році

Папа Римський Франциск прийняв запрошення відвідати Україну у 2025 році, однак дата візиту поки що невідома. 

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що УГКЦ має запевнення, що запрошення відвідати Україну прийняте, але коли саме цей візит здійсниться, невідомо.

За його словами, у найближчих планах Папи Римського, зокрема у 2025 році, візит до України не передбачається.

Поки що немає (часу візиту – ред.), але Папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", – додав голова УГКЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський побажав "справедливого і тривалого миру" Україні 

Раніше повідомлялося, що Апостольська нунціатура в Україні передала Папі Франциску імена близько п'яти тисяч українських полонених воїнів, звільненню яких може посприяти Ватикан.

Автор: 

візит (1585) Папа Римський (317) УГКЦ (108) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+8
Ще цю стару мавпу запрошувати..... Користі..... як від .....молока!!
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26.12.2024 23:10
+6
Прямо до Покровська відвезти цього близнюка пригожина
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26.12.2024 23:24
+4
Важливість цього візиту дорівнює візиту Коляна до Сірожи.
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26.12.2024 23:20
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Так він вже шо мав сказати - сказав - шо ми ше маєм почути?
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26.12.2024 23:06 Відповісти
Нам треба отримати Благословення на перемогу!!!
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27.12.2024 14:48 Відповісти
так цого латиноса поплавить від побаченого це не йго рідні фавели та інщі місця
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26.12.2024 23:07 Відповісти
Папа - вихованець українського священика...
https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/03/130314_pope_ugkc_ko
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26.12.2024 23:19 Відповісти
Він звідти вийшов - а у ту ж річку не можна увійти двічи(
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27.12.2024 01:04 Відповісти
Не факт! Річки різні бувають...
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27.12.2024 14:47 Відповісти
Прутень його привітає самим дорогим салютом.
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26.12.2024 23:09 Відповісти
Ще цю стару мавпу запрошувати..... Користі..... як від .....молока!!
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26.12.2024 23:10 Відповісти
Відколи це від молока користі нема...?
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27.12.2024 14:53 Відповісти
коли саме цей візит здійсниться, невідомо Джерело: https://censor.net/ua/n3527238
Цим повністю виражена сутність повідомлення. Все інше порожні слова!
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26.12.2024 23:12 Відповісти
Хоч би гєоргієвську лєнточку начепити не забув !
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26.12.2024 23:15 Відповісти
Собі причепи...
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27.12.2024 14:45 Відповісти
Важливість цього візиту дорівнює візиту Коляна до Сірожи.
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26.12.2024 23:20 Відповісти
Прямо до Покровська відвезти цього близнюка пригожина
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26.12.2024 23:24 Відповісти
В Харків його хай помолиться там да переночує в місцевому готелі. Потім розкаже нам про мир
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26.12.2024 23:26 Відповісти
это тот урод что с рашкой брататься призывал?
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26.12.2024 23:34 Відповісти
Ну і прутень йому у дупу.
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26.12.2024 23:46 Відповісти
Зачем нам опиум для народа ¿¿¿
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26.12.2024 23:54 Відповісти
Ти звик до боярошника?
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27.12.2024 14:44 Відповісти
Фак тебе тезка пуйла
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27.12.2024 19:32 Відповісти
треба закидати цього покидька яйцями і зеленкою
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27.12.2024 00:43 Відповісти
Не богохульствуй...
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27.12.2024 14:41 Відповісти
Ай молодца!!!! Ну хоть пару дней шехедов не будет...
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27.12.2024 01:01 Відповісти
Невже у ІІІ-тю одразу????
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27.12.2024 01:06 Відповісти
... в 47-му
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27.12.2024 10:00 Відповісти
Для розмінування території ?
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27.12.2024 10:18 Відповісти
Було б добре, щоб Папа приїхав в Україну. Хто б що не говорив, але Україна від цього візиту, тільки виграє.
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27.12.2024 14:51 Відповісти
Я бачу, ти тут усім "роздав". Що так вболіваєш за того старого маразматика ? Може ти і собі гєоргієвську лєнточку почепив? То ми маємо від того "папи" благословення якесь отримувати ?! Від того придурка, якому москалі начепили ту лєнту, а він радів, як мале дитя ? Ти з яких штунд будеш , що його так облизуєш ?!!!
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27.12.2024 15:17 Відповісти
 
 