Ворог окупував Українку та просунувся біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворожі війська окупували село Українка в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО





