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Новини Війна
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Ворог окупував Українку та просунувся біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворожі війська окупували село Українка в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Просування росіян на північ від Kурахового

Просування росіян в Кураховому

Автор: 

війна (1400) окупація (6694) Донецька область (8467) Покровський район (570) Курахове (122) Сонцівка (9) Даченське (8) Лисівка (6) Нововасилівка (9) Новоєлизаветівка (9) Українка (2) Піщане (24) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+14
Окупанти йдуть як переможним маршем по Донеччині.
Таке відчуття, що їх вже ніхто там не зупиняє і фронт посипався на цьому напрямку.
Схоже на договорняк, бо раніше москалі за один рік так не просувалися як зараз за один тиждень.
Але всіх це влаштовує. І пуйла і Зелю.
А Сирський то взагалі якийсь рашистський генерал під прикриттям, справно працює на розвал фронту та на здачу великих територій України пуйлу.
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26.12.2024 23:40
+13
Темпи просування російських військ помітно зросли з осені 2024 року. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), з 1 по 25 листопада 2024 року російські війська зайняли 574 кв. км території України - тобто середня швидкість просування склала 22 кв. км на день. Подібні дані наводить агентство Reuters - за його даними на 28 листопада, з початку місяця російська армія захопила більше 600 кв. км української території.
За жовтень захопили 490 кв. км
Тоб то тільки за два місяці жовтень - листопад рашисти захопили 1090 кв. км.
Хоча за весь 2023 рік, рашисти захопили всього 300 кв. км.
Виходить темпи просування рашистів в 2024 році виросли в десятки разів в порівнянні з попереднім роком.
Всі західні та українські аналітики сходяться на думці, що у цьому винно вище військове керівництво.
Яке наступає на одні і ті ж граблі.
Захист населеного пункту без прикриття флангів.
Тому рашисти легко беруть в кліщі любий населений пункт, який їм попадається на шляху.
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26.12.2024 23:54
+9
Він то стулить , але це нічого не змінить! Міни не відновляться , гівнокомандувач (верховний , це важливо) не отямиться , а так і буде здавати Україну , Сирський не перестане бути м'ясником , судді не стануть судити чесно без хабарів , красти не перестануть. Доки в середині вороги , зовнішній ворог буде перемагати.
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27.12.2024 00:15
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По тому же DeepState за вчер нами потеряно 13,6 км2.
Посчитайте когда кацапы додут до Днепра. Даже если будут прорубать коридор, хотя бы, метров 5 в ширину
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26.12.2024 23:39 Відповісти
Темпи просування російських військ помітно зросли з осені 2024 року. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), з 1 по 25 листопада 2024 року російські війська зайняли 574 кв. км території України - тобто середня швидкість просування склала 22 кв. км на день. Подібні дані наводить агентство Reuters - за його даними на 28 листопада, з початку місяця російська армія захопила більше 600 кв. км української території.
За жовтень захопили 490 кв. км
Тоб то тільки за два місяці жовтень - листопад рашисти захопили 1090 кв. км.
Хоча за весь 2023 рік, рашисти захопили всього 300 кв. км.
Виходить темпи просування рашистів в 2024 році виросли в десятки разів в порівнянні з попереднім роком.
Всі західні та українські аналітики сходяться на думці, що у цьому винно вище військове керівництво.
Яке наступає на одні і ті ж граблі.
Захист населеного пункту без прикриття флангів.
Тому рашисти легко беруть в кліщі любий населений пункт, який їм попадається на шляху.
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26.12.2024 23:54 Відповісти
Копировать и вставить?
67 дней, кацапы должны торить коридор шириной 5 км до Днепра
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27.12.2024 00:18 Відповісти
кацапи, ви вже задовбали
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27.12.2024 09:26 Відповісти
Смотрел вестерны? Кто первым кольт выхватит, тот и прав.
На сайте нужно успеть назначить оппонента кацапом. Иначе можешь оказаться кацапом сам.
Впрочем, все вы одинаковые. Читая споры на настоящих, кацапских сайтах. Часто идиш что после жарких споров, участники приходят к выводу что спорили два "хохла"
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27.12.2024 09:41 Відповісти
Він то стулить , але це нічого не змінить! Міни не відновляться , гівнокомандувач (верховний , це важливо) не отямиться , а так і буде здавати Україну , Сирський не перестане бути м'ясником , судді не стануть судити чесно без хабарів , красти не перестануть. Доки в середині вороги , зовнішній ворог буде перемагати.
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27.12.2024 00:15 Відповісти
Внутрішній ворог завжди є продовженням зовнішнього.
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27.12.2024 01:03 Відповісти
Цей вкраїнчик, якому ти написав, знає проблему і може тільки смоктати лапу чекаючи поки зеленський здохне чи коли будуть вибори, або лаятися як москаль від своєї нікчемності.
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27.12.2024 11:16 Відповісти
Значить Україна приречена, привели до влади ********, а тепер пожинаємо плоди🤬🤬🤬
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27.12.2024 15:19 Відповісти
Окупанти йдуть як переможним маршем по Донеччині.
Таке відчуття, що їх вже ніхто там не зупиняє і фронт посипався на цьому напрямку.
Схоже на договорняк, бо раніше москалі за один рік так не просувалися як зараз за один тиждень.
Але всіх це влаштовує. І пуйла і Зелю.
А Сирський то взагалі якийсь рашистський генерал під прикриттям, справно працює на розвал фронту та на здачу великих територій України пуйлу.
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26.12.2024 23:40 Відповісти
Так их. Срывай покрова.
К 42-му уже Киев взяли. Потому представляю этот текст в Москве, на рынке, Николай Влад ведёт такие речи. Действующие лица и объекты, согласно того времени.
Белка - истеричка.
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26.12.2024 23:48 Відповісти
Молодець, так їх!
Підняли паніку! Презедент уже презентував Потужний план Великої перемоги, що скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму!
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27.12.2024 06:41 Відповісти
А хто обрав зелену владу?
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27.12.2024 17:54 Відповісти
Безразлично кто будет руководить армией, ход войны не переламать. Не сравнить мощь России ,ее материальные и людские ресурсы с нашими.
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27.12.2024 07:14 Відповісти
все те, що зараз коється наслідки інтелектуального розвитку 73% населення України і завдяки рабської поведінці інших: які проковтують злочини і держзраду зеленського і кажуть: він президент, чекаємо наступних виборів.
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27.12.2024 09:24 Відповісти
неважливо хто буде керувати Кацапією. Неважливо скільки сіл захопить х88ло на донечині. порівняти ресурс Кацапії (2% світового ввп) і заходу (20%ЄС + 40%США) - цепросто смішно. Історично кінець Кацапії - вже на протязі кількох місців. Сирський х""у не допоможе Загальний рух Кацапії = туди в історичну яму. Кацапів вишвирнули з Арменії, Сирії, Молдови. Африка - на підході. І Захід ще не починав.)) Кацапи не надійтеся. Смоктати жовті х..ї за миску риса доведеться всим.
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27.12.2024 10:21 Відповісти
Размер это не мощь! Мощь -это разум и технологии. Именно это мы и показываем на локальном уровне , а потом командование и власть не в состоянии масштабировать это и получить преимущество , думаю они занимаются саботажем сознательно , а вот параша ворует это и масштабирует , косо , криво , но много.Мы выигрываем сражения благодаря героизму людей и проигрываем войны из-за предательства власти. Надеюсь в этот раз параша подавится нами и сдохнет .Аминь!
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27.12.2024 12:14 Відповісти
да пишіть проще: верховний головнокомандувач просрав 8 населених пунктів. Суджа наша!
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27.12.2024 07:48 Відповісти
Просто не має слів .
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27.12.2024 09:16 Відповісти
та побаньте кацапських тролів
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27.12.2024 09:35 Відповісти
Оманські домовленості працюють
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27.12.2024 09:43 Відповісти
Хто-небудь пояснить- що це за такі домовленності?
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28.12.2024 09:18 Відповісти
Ох вже цей Оман(((
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27.12.2024 11:02 Відповісти
Де переможний відосік від віслюка і поздоровлення від кремлівського сирка?
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27.12.2024 14:26 Відповісти
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/ukraine-war-24-december-2024-incompetent?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2H_hZiZ8xfZ_9hAppTs-zCK8TB4Yz6w_FJxEsS7cRpUUDXMk-HneeFsLo_aem_WdM3XioSqVExBj66Se8XmQ Вони всі мають піти. Що раніше, то краще. Саме так, як і прогнозувалося (якщо хочете), терміновість заміни як Зеленського та Єрмака, так і Сирського та його приятелів постійно зростає. Тому що саме люди, які перебувають під їхнім командуванням та контролем, люди, за яких вони несуть відповідальність, платять найвищу ціну за свої помилки, тоді як персонажам, про які йдеться, однаково. Якщо у вас є сумніви, то майте на увазі: відколи я написав і опублікував «Країну мрій», ЗСУ - лише у чотирьох вищезгаданих випадках - втратила еквівалент повністю укомплектованої механізованої бригади у військах та техніці. Протягом двох місяців. Це ситуація, в якій ніяка «допомога від західних союзників» (хоч би якою жахливо недостатньою вона була) не може допомогти, і де ніякі «НАТО», «поляки» чи «російські», «корейська війна» чи будь-які інші безглузді виправдання, які я чув останні тижні та місяці, не мають значення. Це теж той рівень втрат, який не може витримати жодна збройна сила, яка воює в умовах, де ЗСУ доводиться воювати. Це має припинитися негайно, раз і назавжди - і єдиний спосіб зупинити це - піти тим, хто несе відповідальність. Негайно і без подальших виправдань.
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27.12.2024 15:49 Відповісти
Після скандалу і неправдивої інформації ви ще вірите DeepState? Цей народ не виліковний
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27.12.2024 17:55 Відповісти
 
 