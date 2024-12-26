Ворог окупував Українку та просунувся біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Ворожі війська окупували село Українка в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Николай Влад
показати весь коментар26.12.2024 23:40
+13 Николай Влад
показати весь коментар26.12.2024 23:54
+9 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар27.12.2024 00:15
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Посчитайте когда кацапы додут до Днепра. Даже если будут прорубать коридор, хотя бы, метров 5 в ширину
За жовтень захопили 490 кв. км
Тоб то тільки за два місяці жовтень - листопад рашисти захопили 1090 кв. км.
Хоча за весь 2023 рік, рашисти захопили всього 300 кв. км.
Виходить темпи просування рашистів в 2024 році виросли в десятки разів в порівнянні з попереднім роком.
Всі західні та українські аналітики сходяться на думці, що у цьому винно вище військове керівництво.
Яке наступає на одні і ті ж граблі.
Захист населеного пункту без прикриття флангів.
Тому рашисти легко беруть в кліщі любий населений пункт, який їм попадається на шляху.
67 дней, кацапы должны торить коридор шириной 5 км до Днепра
На сайте нужно успеть назначить оппонента кацапом. Иначе можешь оказаться кацапом сам.
Впрочем, все вы одинаковые. Читая споры на настоящих, кацапских сайтах. Часто идиш что после жарких споров, участники приходят к выводу что спорили два "хохла"
Таке відчуття, що їх вже ніхто там не зупиняє і фронт посипався на цьому напрямку.
Схоже на договорняк, бо раніше москалі за один рік так не просувалися як зараз за один тиждень.
Але всіх це влаштовує. І пуйла і Зелю.
А Сирський то взагалі якийсь рашистський генерал під прикриттям, справно працює на розвал фронту та на здачу великих територій України пуйлу.
К 42-му уже Киев взяли. Потому представляю этот текст в Москве, на рынке, Николай Влад ведёт такие речи. Действующие лица и объекты, согласно того времени.
Белка - истеричка.
Підняли паніку! Презедент уже презентував Потужний план Великої перемоги, що скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму!