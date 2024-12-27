Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні, – WP
Новообраний президент США Дональд Трамп намагається перекласти на країни ЄС обов'язок надавати Україні військову допомогу для боротьби з вторгненням РФ. Таким чином він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
"Трамп вже тисне на європейські країни, щоб вони збільшили допомогу Україні, сигналізуючи, що допомога з боку Сполучених Штатів - найбільшого спонсора України - зменшиться", - йдеться в повідомленні.
Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як ван хоче змусити російського диктатора Путіна закінчити війну за столом переговорів.
Топ коментарі
+25 Скептичний Песиміст
показати весь коментар27.12.2024 08:24
+16 Walter #584651
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+13 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар27.12.2024 09:48
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це що ж получається, якщо Трамп зупинить війну - то ліліпутін уже НІЧОГО не рішає
якщо ліліпутін НЕ зупинить війну - то Трамп Не авторітєт
пашла каса на камень
Потрібно дядю Трампа і ввх лобами "бздиньк", щоб аж луна гаєм.
Але, Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті
трампо-мнагахадовочка - толково придумано
Але моя думка хай трамп іде нах, це посягання на територіальну цілісність Канади, мені дивно взагалі чим думає цей мудак, ще одне популістське створіння 🤡
Анекдот. Карлсон питає в Донні як він відноситься до Леонардо Да Вінчі. Я хорошо знаю Леонардо, а який він фільм про себе поставив, код Да Вінчі. Ну а фільмі Авіатор він зіграв мене, молодого.
- «радянський народ житиме при комунізмі у 1981 році»,
- «росія буде демократичною»
- «я закінчу війну за 24 години»
зниження податків;
зниження дефіциту державного бюджету;
збільшення військових витрат і витрат на державну безпеку;
більш агресивна зовнішня політика;
боротьба за моральність та сімейні цінності;
обмеження абортів (особливо на пізніх термінах вагітності);
боротьба за національні цінності;
протидія охороні навколишнього середовища, якщо такі дії суперечать інтересам бізнесу;
забезпечення права на володіння й носіння вогнепальної зброї;
протидія зросту мінімальної заробітної плати;протидія створенню та роботі профспілок на приватних підприємствах;
збереження смертної кари;
протидія введенню евтаназії й науковим дослідженням в області клонування.
Белым домом, верить всем этим бредням это не уважать себя.
Осталось ждать не долго, уже в январе мир сможет насладиться всеми фокусами, которые ему
приготовил дедушка Дони, а их будет ох, как много!
чи тітка,
чи все, що є між ними,
не захистить так надійно Україну,
як самі українці..
сиділи в оточенні по сирійських ****** і хейтили відступаючих асадівців. що зараз - не знаю, спєцом не відстежую бо розчарувався у повстанцях. я чекав що вони увірвуться на той Хмеймім і московитські літуни будуть завидувати мертвим (і є за що).
але ніт!
Но даже в этом случае, не они победили, а мир слил аварийного Асада.
Пишіть заголовки відповідально, ось так треба:
"трамп не буде допомагати Україні, а перекладе витрати на плечі Європи"
Війна знов в Європі, яка робить вигляд, що вона неспроможна захистити країну, якій дала Асоціацію. От поки до вас не дійде, що ваш інтелект недостатній до якісного аналізу ситуаціі, краще займіться чим-небудь корисним, наприклад, прочитайте яку-небудь розумну книжку.
Сподівась, горітимуть у пеклі всі 3 гаранта. Ось таке нам діло. Хай вернуть те що забрали, скоти.
Так що прочитайте ви яку-небудь розумну книжку і не пишіть маячню.
Україна сама за себе, хоч і зі зброєю Європи і Америки.
p.s. І знов ця віра в українське диво. "щось таке станеться, і Україна переможе"
Не буває чудес: коли людям обіцяють вирішення складних питань за 24 години/однією розмовою/однією людиною , значить це афера.