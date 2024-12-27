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Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні, – WP

Дональд Трамп тисне на Європу

Новообраний президент США Дональд Трамп намагається перекласти на країни ЄС обов'язок надавати Україні військову допомогу для боротьби з вторгненням РФ. Таким чином він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"Трамп вже тисне на європейські країни, щоб вони збільшили допомогу Україні, сигналізуючи, що допомога з боку Сполучених Штатів - найбільшого спонсора України - зменшиться", - йдеться в повідомленні.

Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як ван хоче змусити російського диктатора Путіна закінчити війну за столом переговорів.

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Автор: 

Європа (1811) допомога (8348) США (22840) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+25
А це звична риса для політиків популістів - не мати жодного плану, лише набір лозунгів. Ми з цим знайомі вже дуже давно, але найяскравіше познайомились на виборах 2019 року. А тепер знову черга американців, їм не сподобався нудний пенсіонер з не менш нудним планом, зате тепер буде веселий пенсіонер, без жодного плану, зате з безупинними обіцянками. З миру за 24 години, та Гренландії з Панамою процес почато.
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27.12.2024 08:24
+16
У Рудого нема ніякого плану. Тільки слова-я все закінчу за 24 години.
Анекдот. Карлсон питає в Донні як він відноситься до Леонардо Да Вінчі. Я хорошо знаю Леонардо, а який він фільм про себе поставив, код Да Вінчі. Ну а фільмі Авіатор він зіграв мене, молодого.
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27.12.2024 07:19
+13
поки просувається московитське військо то у мирних планів,, всіх до купи, шанси нульові. спочатку треба московитів зупинити
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27.12.2024 09:48
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Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа - ISW
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27.12.2024 06:35 Відповісти
поки просувається московитське військо то у мирних планів,, всіх до купи, шанси нульові. спочатку треба московитів зупинити
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27.12.2024 09:48 Відповісти
ви тільки що озвучили реальний мирний план
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27.12.2024 14:47 Відповісти
100% мирний план - це перемога!
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27.12.2024 16:04 Відповісти
неочікувано
це що ж получається, якщо Трамп зупинить війну - то ліліпутін уже НІЧОГО не рішає
якщо ліліпутін НЕ зупинить війну - то Трамп Не авторітєт
пашла каса на камень
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27.12.2024 11:06 Відповісти
Чим дальші тим більш цікавіше

Потрібно дядю Трампа і ввх лобами "бздиньк", щоб аж луна гаєм.

Але, Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
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27.12.2024 18:09 Відповісти
зменшать , але не кинуть
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27.12.2024 06:47 Відповісти
Це причина для радості?
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27.12.2024 07:22 Відповісти
США допомагатимуть Європі, що допомагатиме Україні
і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті
трампо-мнагахадовочка - толково придумано
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27.12.2024 11:09 Відповісти
І де ж ти такого набрався, касаб?
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27.12.2024 08:00 Відповісти
Новообраний, рудий лідор, судячи з заяв, має плани на приєднання Канади та Гренландії. Відповідно допомога Україні для нього не є пріоритетом.
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27.12.2024 07:15 Відповісти
чтобы быть приоритетом надо войти в состав США.
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27.12.2024 19:07 Відповісти
І я скажу багато місцевих канадців не проти стати частиною США, через провальну політику лібералів Канада зараз в плачевному стані.
Але моя думка хай трамп іде нах, це посягання на територіальну цілісність Канади, мені дивно взагалі чим думає цей мудак, ще одне популістське створіння 🤡
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27.12.2024 19:19 Відповісти
никто не посягает на целостность Канады. Трамп троллит Трюдо и унижает его перед канадцами. Его цель чтобы вы проголосовали за консервативную партию этим летом. на самом деле никто не собирается присоединять Канаду.
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28.12.2024 05:16 Відповісти
Про Україну так часто казали... Взагалі цікаво. Якщо Трамп блефує і не збирається приєднувати Канаду, Панаму Гренландію. То рано чи піздно блеф розкриється. Бо Данія так точно не віддасть Гренладнію. І що? Трамп змушений буде назвати себе лузером та брехуном? Про Гітлера також думали, про Путіна сумнівались... але треба всього лише слухати їх і вірити їм. Я Трампу вірю. Зупинити його може зараз лише потужна опозиція...
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28.12.2024 09:43 Відповісти
Він тролить, а ви спримаєте як істину
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28.12.2024 19:57 Відповісти
У Рудого нема ніякого плану. Тільки слова-я все закінчу за 24 години.
Анекдот. Карлсон питає в Донні як він відноситься до Леонардо Да Вінчі. Я хорошо знаю Леонардо, а який він фільм про себе поставив, код Да Вінчі. Ну а фільмі Авіатор він зіграв мене, молодого.
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27.12.2024 07:19 Відповісти
А це звична риса для політиків популістів - не мати жодного плану, лише набір лозунгів. Ми з цим знайомі вже дуже давно, але найяскравіше познайомились на виборах 2019 року. А тепер знову черга американців, їм не сподобався нудний пенсіонер з не менш нудним планом, зате тепер буде веселий пенсіонер, без жодного плану, зате з безупинними обіцянками. З миру за 24 години, та Гренландії з Панамою процес почато.
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27.12.2024 08:24 Відповісти
ось ще приклади популізму, які є частиною магічного мислення:
- «радянський народ житиме при комунізмі у 1981 році»,
- «росія буде демократичною»
- «я закінчу війну за 24 години»
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27.12.2024 15:51 Відповісти
Скоріше вже ******** на всю голову.
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27.12.2024 17:26 Відповісти
Українці під час війни придбали 13 елітних Rolls-Royce Spectre. Серед покупців нардеп Вацак Джерело: https://censor.net/ua/n3527356
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27.12.2024 19:05 Відповісти
Республіканці, на відміну від демократів, дотримуються наступного:

зниження податків;

зниження дефіциту державного бюджету;

збільшення військових витрат і витрат на державну безпеку;

більш агресивна зовнішня політика;

боротьба за моральність та сімейні цінності;
обмеження абортів (особливо на пізніх термінах вагітності);

боротьба за національні цінності;

протидія охороні навколишнього середовища, якщо такі дії суперечать інтересам бізнесу;

забезпечення права на володіння й носіння вогнепальної зброї;

протидія зросту мінімальної заробітної плати;протидія створенню та роботі профспілок на приватних підприємствах;

збереження смертної кари;

протидія введенню евтаназії й науковим дослідженням в області клонування.
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27.12.2024 17:34 Відповісти
Трам, ще той гівнюк-нарцизист, але ж триндіти це не те саме з допомогою.
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27.12.2024 07:23 Відповісти
Якщо керуватись здоровим глуздом чи, не знаю...реалізмом, то коментарі варто було би вимикати під такими новинами.
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27.12.2024 07:37 Відповісти
Як варіант, кремлівський пацюк послав Донні куди подалі, з його мирним планом. І тепер перед Трампом стає питання продовження допомоги, але хвилинку.... він же розповів своєму електорату що все вкрали, треба припиняти, і взагалі це непідйомні суми для американців. От і спробує перекласти питання допомоги на Європу.
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27.12.2024 08:19 Відповісти
електорат все схаває
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27.12.2024 20:52 Відповісти
Пока Трамп не вступит на должность и пока не будет его официальных заявлений, подтверждённых

Белым домом, верить всем этим бредням это не уважать себя.

Осталось ждать не долго, уже в январе мир сможет насладиться всеми фокусами, которые ему

приготовил дедушка Дони, а их будет ох, как много!
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27.12.2024 08:30 Відповісти
Цікаво хто більше бісить дядю Трампа ввх чи найвеличніший лідор боневтік ?
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27.12.2024 17:44 Відповісти
недолго
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27.12.2024 19:43 Відповісти
Прям так свому дружбану-уйобку Орбану і сказав: а ну бігом допомагай Україні ще більше!?
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27.12.2024 08:48 Відповісти
А коли США роззброювали Україну то не говорили що захист України це діло Європи. Ось вам і чого стоять гарантії бехпеки. Прийде до влади якась гнида і скаже що я вам нічого не винен
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27.12.2024 09:30 Відповісти
ніякий дядько,
чи тітка,
чи все, що є між ними,
не захистить так надійно Україну,
як самі українці..
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27.12.2024 15:55 Відповісти
на місті Європ саме це я б йому і пригадав
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27.12.2024 20:54 Відповісти
Возьмите сирийскую свободную армию.Им Трамп остановил поставки помощи в 2017 году.И они все равно победили .Пусть с поддержкой Турции.А у Украины вся европа и другие страны мира остаються.
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27.12.2024 09:48 Відповісти
араби не московити, вони раз дістануть підсрачника і розбігаються. якби московити воювали як араби, Україна б перемогла у березні 22.
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27.12.2024 09:52 Відповісти
Ну зато уничтожаються космическими темпами по 1000-1900 в день.Пусть не разбегаються.А с перемирием будет 0 уничтоженных путлеровцев которые наводнят оккупированные территории.
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27.12.2024 09:58 Відповісти
Але ж в Сирії московити розбіглися від арабів, а не навпаки.
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27.12.2024 15:07 Відповісти
ніт.
сиділи в оточенні по сирійських ****** і хейтили відступаючих асадівців. що зараз - не знаю, спєцом не відстежую бо розчарувався у повстанцях. я чекав що вони увірвуться на той Хмеймім і московитські літуни будуть завидувати мертвим (і є за що).
але ніт!
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27.12.2024 16:09 Відповісти
Бо ті "повстанці" воюють за гроші "спонсорів" (Туреччина, США, Ізраїль). А, відповідно, якщо спонсор сказав: "не чіпати ту базу" - чипати її не будуть.
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27.12.2024 16:50 Відповісти
Они никого не побеждали, они всего лишь захватили власть в своей собственной стране. Их не утюжили ракетами, им не обрывали энергетику, их города не захватывали и не насаживали там чужую идеологию.

Но даже в этом случае, не они победили, а мир слил аварийного Асада.
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27.12.2024 15:04 Відповісти
Ви щось плутаєте. Їх не тільки рівняли з землею кабами і ракетами, а щє й заріном.
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27.12.2024 15:09 Відповісти
не вся європа. Викреслюємо орбана і фіцо. А ще італію з швейцарією. Австрію і сербію. Якщо взяти нейтральних, там там мало хто з європи лишається.
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27.12.2024 20:56 Відповісти
А українські солдати безсмертні. Ну-ну.
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27.12.2024 10:07 Відповісти
Я ВАС шукала.. а Ви не прийшли.. наречена коло загсу.. хто кого надуре.. устьобок, або рудий, питання де буде той загс. Панове.
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27.12.2024 10:56 Відповісти
Ці жлоби ще й досі ховаються за плечіма США , Польщі і України, з ними потрібно балакати по іншому, хто не збільшує допомогу, на їхні компанії накладаються мито або американські банки їм будуть давати кредит дорожчій, США основний співласник МВФ і через інші інституції, виходе хутін послав план Трампа, валіть нафту, і орестовуйте танкери!!!!
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27.12.2024 11:41 Відповісти
План трампона - здача України *****. Радий буду помилятись...
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27.12.2024 11:53 Відповісти
Слава богу, у трампона нема України.
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27.12.2024 15:02 Відповісти
а у зеленского какой план?
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27.12.2024 18:56 Відповісти
він нічого не вирішує
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27.12.2024 20:57 Відповісти
На кого розрахований заголовок "Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні" . Якийсь бобік прочитає, не відкривши статтю, і побіжить по світу розносити, який трамп класний, його всюди хвалять.

Пишіть заголовки відповідально, ось так треба:

"трамп не буде допомагати Україні, а перекладе витрати на плечі Європи"
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27.12.2024 13:09 Відповісти
Від України ще нічого не вимагає?
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27.12.2024 14:02 Відповісти
..вже нічого не вимагає.
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27.12.2024 14:32 Відповісти
То хай спочатку тисне на Орбана і Фіцо, або військова допомога, або на#уй з НАТО...
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27.12.2024 14:41 Відповісти
Продивився коментарі, мізки дописувачів засмітчені типовою псевдоліберальною пропагандою. Яке вам діло до вибору американського народу? В якій країні ви живете? Кого ви вибирали всі роки Незалежності? Яких результатів ви досягли? Нагадаю - Сполучені Штати два рази врятували Європу від самознищення. Гарантували після Другої Світової мир і процвітання, несли на собі гігантські витрати на забезпечення цього.
Війна знов в Європі, яка робить вигляд, що вона неспроможна захистити країну, якій дала Асоціацію. От поки до вас не дійде, що ваш інтелект недостатній до якісного аналізу ситуаціі, краще займіться чим-небудь корисним, наприклад, прочитайте яку-небудь розумну книжку.
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27.12.2024 14:46 Відповісти
а яке діло американському народу, коли він прийшов до нас в хату і шантажом забрав всю нашу зброю, включно з ядеркою, за пусті гарантії безпеки?? на цих потвор до суду треба подавати, і платити будуть декілька поколінь, за те що їх жадібність, потворність і недалекоглядність з нами зробила.
Сподівась, горітимуть у пеклі всі 3 гаранта. Ось таке нам діло. Хай вернуть те що забрали, скоти.
Так що прочитайте ви яку-небудь розумну книжку і не пишіть маячню.
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27.12.2024 21:01 Відповісти
Про інтелект і книжки нам розказує людина, яка пише "засміТчені". ))
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27.12.2024 22:36 Відповісти
Дякую, друже!
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28.12.2024 08:20 Відповісти
Напевно Дональду, крепкий план підвезли...
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27.12.2024 17:13 Відповісти
Дядюшка Трамш, ай да с...н син ! Пора старушці Європі призадуматись, впаде Україна будуть кацапські танки біля метро Ла-манш. А воно їм нада ?
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27.12.2024 17:38 Відповісти
Якщо Америка вмие руки та вiдсупить вiд Украiни, то Европа i подавно!!! Ось i весь план.
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27.12.2024 18:19 Відповісти
Зараз Х-ло ставить ультiматуми Украiнi, а завтра Европi!
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27.12.2024 18:21 Відповісти
Європі не страшно, у них НАТО за спиною.
Україна сама за себе, хоч і зі зброєю Європи і Америки.
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27.12.2024 20:26 Відповісти
Фіни відважно бились із совками, але сили були не рівними і вони змушені були підписати договір, де крім втрати більш значних територій ніж ті які хотів Сталін перед вторгненням в ультиматумі фінам, останнім також було прописано вільне функціонування компартії Фінляндії. Комуністи так і не прийшли до влади в Фінляндії демократичним шляхом, тому що фіни добре розуміли чий це троянський кінь, тому і нам не слід хвилюватись за російську мову, якщо наше суспільство до сих пір не зрозуміло що до чого, то воно не заслуговує ні на що хороше.
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28.12.2024 00:53 Відповісти
Звісно, ніхто не вірить і всі глузують, а якщо змусить Путіна закінчити війну? Скаже, давай, щоб за 24 години, а то заберемо у всіх ваших все що є.
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28.12.2024 12:03 Відповісти
навіщо це "якщо" ? 23 дні до інавгурації, зараз самі всі все побачимо .

p.s. І знов ця віра в українське диво. "щось таке станеться, і Україна переможе"
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28.12.2024 12:28 Відповісти
Не знаю, я не маю доступу до того, що готовить команда Трампа. Але більшість коментаторів, я так бачу, вже знають, що і як він зробить чи не зробить.
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28.12.2024 17:26 Відповісти
Так само, як і більшість коментаторів (а також 25% виборців) у 2019 вже знали , що буде.

Не буває чудес: коли людям обіцяють вирішення складних питань за 24 години/однією розмовою/однією людиною , значить це афера.
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29.12.2024 14:25 Відповісти
 
 