Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні, – WP

Новообраний президент США Дональд Трамп намагається перекласти на країни ЄС обов'язок надавати Україні військову допомогу для боротьби з вторгненням РФ. Таким чином він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"Трамп вже тисне на європейські країни, щоб вони збільшили допомогу Україні, сигналізуючи, що допомога з боку Сполучених Штатів - найбільшого спонсора України - зменшиться", - йдеться в повідомленні.

Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як ван хоче змусити російського диктатора Путіна закінчити війну за столом переговорів.

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