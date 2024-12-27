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Новини Війна
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Підготовка військових до бойових дій триватиме 2 місяці, зараз створюються умови для цього, - Сирський

Сирський провів нараду з питань підготовки військовослужбовців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання", - йдеться в повідомленні.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб, додав він.

Сирський зазначив, що наразі в умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

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"Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою.

Заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення. Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.

Дякую командирам, які відповідально ставляться до підготовки та збереження особового складу. Продовжуємо роботу в цьому важливому напрямку", - підсумував він.

У нараді взяли участь начальник Генерального штабу ЗС України, заступник Головнокомандувача, керівники структурних підрозділів ГШ, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин.

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Автор: 

війна (1400) ЗСУ (7545) Сирський Олександр (611) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+9
На Покровському напрямку, до 32-ї бригади кинули підрозділ з нещодавно мобілізованих бійців, які пройшли недостатню підготовку (менше півтора місяців). Їх відправили на фронт без належного забезпечення, зокрема, без дронів; допомогу надавали лише волонтери. За кілька днів з батальйону (штатна чисельність близько 250 осіб) втрати склали понад 100, а то й близько 200 бійців. Підрозділ потрапив у засідку, зіткнувшись з переважальними силами противника. Загибель більшості бійців - прямий наслідок злочинної недбалості командування угруповань "Донецьк" та "Хортиця", яке безвідповідально відправило погано підготовлених та неефективно забезпечених солдатів на укріплені позиції. - Ю. Бутусов
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27.12.2024 09:39
+6
Навчай хлопців хоч півроку-при такому відношенню до людей толку не буде. Місяць поганяти кроси з повною викладкою та три рази стрельнути на стрельбищі, основною ціллю є "обламати роги" новобоанцям, потім в складі "приданого підрозділу" зразу без оснащеня від трусів, харчів до аптечок, нормального взуття та додаткового спорядження в покровський піздорєз, тому що командири бригад в першу чергу кидають приданих, необстрілляних всим підрозділом- результат: в кращому випадку переляканий, побитий , шокований. В гіршому-300 чи 200. Або СЗЧ... Чому маршевим поповненням не компенсують неповний склад вже воюючих, обстрілляних підрозділів? Якість середнього командного складу бажає кращого... Згадую торічний ролік де ****** взводний чи ротний на камеру кричить новобранцям що він їх зараз кине на нуль, їх завтра вбьють, а йому нових пришлють. Так от , зараз вже нових скоро не пришлють....
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27.12.2024 11:11
+5
Та що ви ІПСО розводите, це все не правда. У всьому винні ухилянти, вони не хочуть йти і через них ми програємо війну. А керівництво у нас чудове, Сирський - професіонал разом із командою кращих із кращих : Содоль, Луценко воюють професійно і бережуть життя кожного військового. Тому якби не ухилянти і тільки вони - вже би ноги в Криму мили.
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27.12.2024 09:48
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На Покровському напрямку, до 32-ї бригади кинули підрозділ з нещодавно мобілізованих бійців, які пройшли недостатню підготовку (менше півтора місяців). Їх відправили на фронт без належного забезпечення, зокрема, без дронів; допомогу надавали лише волонтери. За кілька днів з батальйону (штатна чисельність близько 250 осіб) втрати склали понад 100, а то й близько 200 бійців. Підрозділ потрапив у засідку, зіткнувшись з переважальними силами противника. Загибель більшості бійців - прямий наслідок злочинної недбалості командування угруповань "Донецьк" та "Хортиця", яке безвідповідально відправило погано підготовлених та неефективно забезпечених солдатів на укріплені позиції. - Ю. Бутусов
показати весь коментар
27.12.2024 09:39 Відповісти
Та що ви ІПСО розводите, це все не правда. У всьому винні ухилянти, вони не хочуть йти і через них ми програємо війну. А керівництво у нас чудове, Сирський - професіонал разом із командою кращих із кращих : Содоль, Луценко воюють професійно і бережуть життя кожного військового. Тому якби не ухилянти і тільки вони - вже би ноги в Криму мили.
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27.12.2024 09:48 Відповісти
Але ноги , й досі , в Криму не помиті - тому що ухилянти , чомусь , продовжують ухилятися ...((
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27.12.2024 10:14 Відповісти
Винуваті не тільки "ухилянти". Значна провина лежить ще й на тих жінках, дітях та старих, хто втік "мити польські унітази та збирати польські полуниці".
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27.12.2024 10:48 Відповісти
блин.. возобновляйте призив и готовьте нормально!!!! мотивируйте людей! зарплатами, обучением, отдыхом, коммунальными, своим примером...а не с наручниками по ВЛК возите!!!
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27.12.2024 10:06 Відповісти
Угу ... якщо так робити то можна , випадково , і війну виграти ... а воно їм треба ?
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27.12.2024 10:13 Відповісти
Хочеш сттати богатим? Просто стань! Хочеш бути розумним? Просто стань розумним!! Ага....
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27.12.2024 10:48 Відповісти
Віжу цель! Нє віжу прєпяцтвій!
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27.12.2024 11:04 Відповісти
Навчай хлопців хоч півроку-при такому відношенню до людей толку не буде. Місяць поганяти кроси з повною викладкою та три рази стрельнути на стрельбищі, основною ціллю є "обламати роги" новобоанцям, потім в складі "приданого підрозділу" зразу без оснащеня від трусів, харчів до аптечок, нормального взуття та додаткового спорядження в покровський піздорєз, тому що командири бригад в першу чергу кидають приданих, необстрілляних всим підрозділом- результат: в кращому випадку переляканий, побитий , шокований. В гіршому-300 чи 200. Або СЗЧ... Чому маршевим поповненням не компенсують неповний склад вже воюючих, обстрілляних підрозділів? Якість середнього командного складу бажає кращого... Згадую торічний ролік де ****** взводний чи ротний на камеру кричить новобранцям що він їх зараз кине на нуль, їх завтра вбьють, а йому нових пришлють. Так от , зараз вже нових скоро не пришлють....
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27.12.2024 11:11 Відповісти
У мене був місяць з якого стрілецької підготовки чистого часу 16 годин і 4 години такмеду. Решта - рубання дров і трохи теорії 50% з якої нафіг не треба
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27.12.2024 12:09 Відповісти
 
 