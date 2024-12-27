Підготовка військових до бойових дій триватиме 2 місяці, зараз створюються умови для цього, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання", - йдеться в повідомленні.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб, додав він.

Сирський зазначив, що наразі в умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

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"Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою.



Заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення. Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.



Дякую командирам, які відповідально ставляться до підготовки та збереження особового складу. Продовжуємо роботу в цьому важливому напрямку", - підсумував він.

У нараді взяли участь начальник Генерального штабу ЗС України, заступник Головнокомандувача, керівники структурних підрозділів ГШ, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин.

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